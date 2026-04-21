Do nariz ao cérebro: pesquisas exploram spray nasal contra declínio cognitivo e envelhecimento cerebral e Alzheimer

Pesquisas em todo o mundo vêm avaliando o uso de sprays nasais como possível forma de tratar o declínio cognitivo e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. A proposta é usar o nariz como porta de entrada para levar medicamentos diretamente ao cérebro, contornando obstáculos que limitam muitos tratamentos atuais. Embora os resultados iniciais em animais chamem atenção, especialistas destacam que essa estratégia ainda se encontra em fase experimental e distante do uso rotineiro em clínicas e hospitais.

O interesse por essa abordagem cresce em um cenário de envelhecimento populacional acelerado. Afinal, com mais pessoas vivendo além dos 70 e 80 anos, aumentam os casos de perda de memória, demência e alterações motoras associadas a doenças como Alzheimer, Parkinson e outras formas de deterioração do sistema nervoso. A ciência busca caminhos que sejam, ao mesmo tempo, mais eficazes e menos invasivos, e os sprays nasais aparecem como uma das frentes em investigação.

Pesquisas em todo o mundo vêm avaliando o uso de sprays nasais como possível forma de tratar o declínio cognitivo e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer – depositphotos.com / MariaiC

Como o spray nasal pode chegar ao cérebro?

O cérebro é protegido por uma estrutura conhecida como barreira hematoencefálica, uma espécie de filtro biológico que controla rigidamente o que entra e sai da circulação sanguínea cerebral. Essa barreira impede a passagem de muitas substâncias potencialmente tóxicas, mas também dificulta a chegada de diversos medicamentos. Em muitos tratamentos neurológicos, remédios ingeridos por via oral ou aplicados na veia atingem o cérebro em quantidades limitadas.

O uso de sprays nasais para declínio cognitivo explora um atalho anatômico. A cavidade nasal fica muito próxima do bulbo olfatório, região do sistema nervoso responsável por processar cheiros. Nessa área, terminações nervosas fazem contato direto com o ambiente externo, criando rotas que podem levar moléculas terapêuticas ao tecido cerebral sem depender totalmente da corrente sanguínea. Em condições experimentais, alguns compostos aplicados no nariz alcançaram o sistema nervoso central em intervalos de minutos a horas.

Há, basicamente, duas vias principais em estudo: a rota olfatória, que segue pelos nervos ligados ao olfato, e a rota do nervo trigêmeo, que também possui ramificações na mucosa nasal. Essas estruturas funcionariam como corredores neurais, permitindo a passagem de pequenas partículas em direção a áreas profundas do cérebro. A eficiência desse transporte, porém, depende de vários fatores, como o tamanho da molécula, a formulação do spray e as características individuais da mucosa nasal.

Spray nasal para Alzheimer: o que as pesquisas mostram até agora?

Estudos em animais, principalmente camundongos e ratos, testam diferentes substâncias em formato de spray nasal para tratar sintomas semelhantes aos observados em humanos com Alzheimer. Entre os compostos avaliados estão peptídeos, hormônios, anticorpos e até insulina em baixas doses adaptadas para uso cerebral. Em alguns modelos experimentais, esses tratamentos mostraram melhora em testes de memória e redução de acúmulo de proteínas tóxicas, como a beta-amiloide.

Em parte desses trabalhos, os pesquisadores relatam que o medicamento aplicado no nariz foi detectado em regiões como hipocampo e córtex, áreas diretamente ligadas à memória e ao raciocínio. Isso sugere que a via intranasal consegue distribuir o fármaco pelo cérebro de forma relativamente rápida. No entanto, os próprios autores enfatizam que resultados em animais não garantem o mesmo efeito em seres humanos, porque o tamanho do cérebro, a anatomia e o metabolismo são bastante diferentes.

Os estudos ainda envolvem pequenos grupos de animais.

Muitas pesquisas se concentram em períodos curtos de observação.

Os modelos de Alzheimer em camundongos não reproduzem toda a complexidade da doença humana.

Possíveis efeitos adversos a longo prazo ainda são pouco conhecidos.

Alguns ensaios clínicos iniciais com voluntários humanos, geralmente em grupos reduzidos, começaram a verificar segurança e dosagem ideal de certas formulações intranasais. Esses testes se concentram mais em avaliar tolerabilidade, irritação nasal e sinais preliminares de efeito cognitivo, e não se destinam a comprovar eficácia definitiva. Os dados disponíveis até 2026 indicam que é uma tecnologia promissora, mas ainda sem evidências suficientes para uso amplo.

Por que o cérebro envelhece e surgem doenças neurodegenerativas?

O envelhecimento cerebral envolve uma combinação de fatores genéticos, ambientais e de estilo de vida. Com o passar dos anos, neurônios acumulam danos em suas estruturas e no DNA, os mecanismos de reparo perdem eficiência e há maior predisposição a processos inflamatórios. Em doenças neurodegenerativas, esses fenômenos são intensificados, levando à morte progressiva de células nervosas em regiões específicas do cérebro.

No caso do Alzheimer, pesquisas apontam o acúmulo anormal de proteínas beta-amiloide e tau, que formam depósitos conhecidos como placas e emaranhados neurofibrilares. Essas alterações estão associadas à perda de conexões entre neurônios e ao comprometimento da memória. Já no Parkinson, a degeneração afeta principalmente neurônios produtores de dopamina em uma área chamada substância negra, provocando tremores, rigidez e lentidão de movimentos. Outras doenças, como demência frontotemporal e esclerose lateral amiotrófica, também seguem padrões próprios de degeneração.

Entre os principais fatores de risco documentados estão idade avançada, histórico familiar, algumas variantes genéticas, hipertensão, diabetes, sedentarismo e tabagismo. Pesquisas recentes também investigam o papel de infecções, alterações do sono, exposição a poluentes e até da flora intestinal. Nesse cenário complexo, terapias que consigam entregar medicamentos de forma mais eficiente ao sistema nervoso, como os sprays nasais, são vistas como mais uma peça em um conjunto amplo de estratégias, que inclui prevenção, mudanças de hábitos e outros tipos de tratamento.

O envelhecimento cerebral envolve uma combinação de fatores genéticos, ambientais e de estilo de vida – depositphotos.com / vampy1



Quais são os desafios e limites da via intranasal para o cérebro?

Apesar do interesse científico, o uso de spray nasal para tratar declínio cognitivo enfrenta obstáculos importantes. Uma das dificuldades é garantir que o medicamento chegue de maneira uniforme e previsível ao cérebro. A anatomia nasal varia bastante entre indivíduos, e fatores como desvio de septo, rinite crônica, uso de descongestionantes e até o modo de aplicação podem alterar a quantidade de droga que realmente alcança o bulbo olfatório e as vias neurais.

Outra questão é a segurança em longo prazo. A exposição repetida de substâncias potentes diretamente à mucosa nasal pode provocar irritação, inflamação ou alterações estruturais. Além disso, por atingir o sistema nervoso central de forma relativamente rápida, qualquer efeito colateral potencialmente grave precisa ser identificado com rigor. Ensaios clínicos de larga escala, com acompanhamento prolongado, ainda são necessários para esclarecer riscos e benefícios reais dessa abordagem.

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Definir quais moléculas funcionam melhor pela via nasal. Desenvolver formulações estáveis e fáceis de aplicar. Padronizar doses que sejam eficazes sem causar danos. Comprovar eficácia em grandes estudos com pessoas idosas. Integrar o tratamento intranasal com outras terapias já existentes.

Especialistas descrevem o spray nasal para doenças neurodegenerativas como uma fronteira em construção. A via intranasal oferece uma alternativa interessante para superar a barreira hematoencefálica e alcançar o cérebro mais diretamente, mas ainda passa por fases iniciais de estudo. Até o momento, o uso permanece restrito a protocolos de pesquisa, e qualquer expectativa de cura rápida ou solução definitiva para o Alzheimer e outras demências não encontra suporte nas evidências disponíveis. O cenário atual indica um campo em desenvolvimento, que pode, no futuro, complementar outras estratégias de cuidado ao envelhecimento cerebral.