O que acontece enquanto você dorme: entenda as fases do sono e por que elas são essenciais para sua saúde

Durante uma noite comum de descanso, o organismo percorre uma sequência de estágios que se repetem em ciclos de cerca de 90 minutos. Esse percurso, conhecido como fases do sono, envolve mudanças profundas no cérebro, nos músculos e na respiração. Além disso, ele também altera a liberação de hormônios. Longe de representar um momento de inatividade, o sono corresponde a um período em que o corpo trabalha intensamente. Assim, ele repara danos, organiza memórias e regula funções vitais.

A medicina do sono descreve quatro estágios principais: N1, N2, N3 e REM. Cada um deles cumpre tarefas específicas, como descanso físico, consolidação de lembranças recentes e equilíbrio emocional. Além disso, essas fases fortalecem o sistema imunológico. Portanto, entender essa arquitetura ajuda a compreender por que acordar várias vezes à noite prejudica o descanso. Do mesmo modo, dormir pouco ou em horários irregulares afeta diretamente o humor, o raciocínio e a produtividade diária.

Quais são as fases do sono e como elas se organizam em ciclos?

O sono se divide em duas grandes categorias: sono NREM (não REM), que inclui os estágios N1, N2 e N3, e o sono REM, associado aos sonhos mais vívidos. Ao longo da noite, o cérebro alterna entre essas fases em ciclos que duram, em média, 70 a 110 minutos. A maioria das pessoas apresenta um valor médio em torno de 90 minutos. Em geral, uma noite adequada inclui de quatro a seis ciclos completos, dependendo da duração total do sono.

No início da noite, predominam os estágios mais profundos de sono NREM, em especial o N3, ligado à restauração física. À medida que a madrugada avança, o tempo em sono REM aumenta e favorece o processamento emocional. Além disso, esse período intensifica a organização de memórias. Quando você interrompe frequentemente esses ciclos, algumas etapas se encurtam ou se perdem. Assim, os benefícios globais do descanso diminuem, mesmo quando as horas totais de cama parecem suficientes.

Ciclos completos favorecem a recuperação global do organismo.

favorecem a recuperação global do organismo. Despertares frequentes fragmentam as fases do sono.

fragmentam as fases do sono. Horários irregulares desajustam o relógio biológico e reduzem a qualidade do descanso.

sonho vívido – depositphotos.com / diy13@ya.ru

Fase N1 e N2: o que acontece no sono leve?

A fase N1 funciona como porta de entrada do sono. Em geral, dura poucos minutos e representa a transição entre vigília e adormecimento. Nessa etapa, a atividade cerebral desacelera e os músculos relaxam de forma gradual. Além disso, podem surgir pequenos espasmos, conhecidos como trancos ou sobressaltos. Nessa fase, a pessoa ainda acorda com facilidade diante de ruídos ou luz. Muitas vezes, ela nem percebe que chegou a dormir.

Na fase N2, o sono se torna mais estável e consistente. A frequência cardíaca diminui, assim como a respiração. Ao mesmo tempo, a temperatura corporal cai discretamente. O cérebro passa a exibir padrões elétricos característicos, como fusos do sono e complexos K, que especialistas observam em exames de polissonografia. Essa fase ocupa a maior parte da noite e se relaciona à consolidação de memórias simples. Além disso, ela promove a filtragem de estímulos desnecessários. Assim, o cérebro seleciona o que merece armazenamento e o que pode ser descartado.

Redução gradual do estado de alerta ao longo dos primeiros minutos de sono.

Início do processo de organização das informações recebidas durante o dia.

Preparação do corpo para o sono profundo das fases seguintes.

O que o sono profundo N3 faz pelo corpo e pela mente?

A fase N3, também chamada de sono de ondas lentas ou sono profundo, representa o momento de recuperação física mais intensa. Nessa etapa, a atividade cerebral desacelera de forma significativa e o despertar se torna mais difícil. Quando alguém acorda nesse estágio, costuma sentir certa desorientação nos primeiros instantes. Durante o N3, o organismo aumenta a liberação de hormônio do crescimento, essencial para o reparo de tecidos. Esse hormônio também contribui para a manutenção da massa muscular e da saúde óssea.

Durante o sono N3, o sistema imunológico recebe grande benefício. Processos de reparação celular se intensificam, e o corpo equilibra melhor diversas substâncias envolvidas na resposta inflamatória. Além disso, estudos recentes mostram que, nesse estágio, o cérebro ativa mecanismos de limpeza de resíduos metabólicos por meio do chamado sistema glinfático. Esses processos podem colaborar de forma importante para a saúde cognitiva a longo prazo.

O sono profundo se relaciona ainda à consolidação de memórias factuais e de aprendizagens que exigem atenção e raciocínio. Esse efeito aparece, por exemplo, em conteúdos estudados para provas ou em novas habilidades profissionais. Quando essa fase se encurta por insônia, apneia do sono ou consumo excessivo de álcool à noite, a pessoa tende a sentir cansaço persistente. Além disso, o pensamento fica mais lento e a disposição para tarefas do dia seguinte diminui. Com o tempo, a falta de sono profundo também prejudica o controle do apetite e pode favorecer o ganho de peso.

Sono REM: por que os sonhos são tão importantes para a saúde mental?

O sono REM (sigla em inglês para movimentos rápidos dos olhos) corresponde ao estágio em que os sonhos costumam surgir de forma mais elaborada e vívida. Nessa fase, a atividade cerebral se torna mais intensa e lembra o padrão da vigília. Ao mesmo tempo, a musculatura do corpo permanece praticamente paralisada, mecanismo que impede a execução física dos sonhos. A respiração fica mais irregular, e a frequência cardíaca pode variar. Além disso, os olhos se movimentam rapidamente sob as pálpebras.

Pesquisas em medicina do sono relacionam o sono REM à regulação emocional e ao refinamento da memória. Esse efeito aparece de forma especial nos conteúdos ligados a experiências afetivas e sociais. Durante essa fase, o cérebro revisita situações do dia, ajusta conexões neurais e integra lembranças a conhecimentos já existentes. Reduções crônicas de sono REM se associam a maior risco de alterações de humor e maior reatividade ao estresse. Além disso, esse déficit afeta o processo criativo e pode prejudicar a tomada de decisões complexas.

Processamento de emoções vividas ao longo do dia e de eventos recentes. Integração de memórias novas com memórias antigas, fortalecendo aprendizagens. Ajuste fino de conexões neuronais relacionadas à aprendizagem e à criatividade.

Por que completar ciclos de aproximadamente 90 minutos é essencial?

Cada ciclo de sono reúne as quatro fases: N1, N2, N3 e REM. Ao longo da noite, a proporção entre elas muda de forma gradual, mas a repetição dos ciclos mantém caráter fundamental. Somente assim todas as funções de recuperação se completam. Quando o sono sofre interrupções recorrentes, uma ou mais etapas sofrem prejuízo. Dessa forma, o impacto acumulativo atinge a saúde física e mental.

Completar esses ciclos se relaciona a melhor atenção, memória, estabilidade emocional e produtividade. Pessoas que acordam constantemente no meio da noite ou que mantêm horários muito variáveis para dormir enfrentam mais dificuldades. Quem encurta o descanso com rotinas extensas também sofre efeitos negativos. Em todos esses casos, a pessoa tende a apresentar maior sonolência diurna e irritabilidade, além de menor desempenho em tarefas que exigem foco. A longo prazo, noites mal dormidas se associam a maior risco de hipertensão, ganho de peso e doenças metabólicas. Pesquisas também apontam relação com maior risco de depressão e ansiedade.

Como a higiene do sono ajuda a proteger as fases do sono?

O conceito de higiene do sono reúne hábitos e condições ambientais que favorecem a arquitetura natural dos estágios N1, N2, N3 e REM. A ideia central consiste em criar um cenário previsível, escuro e silencioso, com horários regulares para deitar e levantar. Dessa forma, o organismo organiza melhor seus ciclos de cerca de 90 minutos, com menos interrupções.

Entre as recomendações mais citadas em diretrizes modernas estão algumas atitudes simples, porém consistentes. Primeiro, evite telas brilhantes e conteúdo estimulante próximo ao horário de dormir. Depois, reduza o consumo de cafeína e nicotina na parte final do dia. Além disso, limite bebidas alcoólicas à noite e mantenha o quarto confortável. Também ajuda reservar a cama principalmente para dormir e para momentos íntimos. A adoção consistente desses cuidados facilita o adormecimento, aumenta o tempo de sono profundo e melhora a qualidade do sono REM.

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Manter horários regulares para dormir e acordar, inclusive em fins de semana.

Diminuir luzes fortes e uso de dispositivos eletrônicos antes de deitar.

Evitar refeições pesadas, álcool em excesso e estimulantes à noite.

Criar um ambiente silencioso, arejado e confortável no quarto.

Quando as fases do sono acontecem de forma organizada e os ciclos se respeitam, o corpo e o cérebro exercem plenamente seus mecanismos de reparo. Além disso, o organismo favorece a aprendizagem e o equilíbrio emocional. Dessa forma, a qualidade do sono se torna um pilar central de saúde, tão relevante quanto alimentação adequada e prática regular de atividade física. Portanto, investir em boas noites de sono representa um cuidado direto com a saúde presente e futura.