Quem veio primeiro: o pássaro Kiwi ou a fruta Kiwi? A curiosa história por trás do nome

O dilema sobre quem recebeu primeiro o nome kiwi costuma gerar debates bem-humorados em rodas de conversa e nas redes sociais. De um lado está o pássaro noturno, símbolo nacional da Nova Zelândia. Do outro, aparece a fruta verde, hoje presente em mercados do mundo inteiro. A dúvida parece simples, mas mistura história indígena, marketing internacional e um bom tanto de identidade cultural.

Para entender essa história, é preciso separar duas coisas: a antiguidade da planta e a origem do nome. A trepadeira que produz o kiwi, nativa da Ásia, existe há séculos. Já o termo kiwi, tal como se conhece hoje, nasceu em outro lugar, em outra língua e com outro protagonista: o pequeno pássaro de penas arrepiadas que vive nas florestas neozelandesas.

Origem do nome kiwi: o que significa na língua maori?

O ponto de partida está na cultura maori, povo indígena da Nova Zelândia. A palavra kiwi vem do idioma maori e se refere exclusivamente à ave nativa, que não voa, tem bico longo e penas que lembram pelos. Segundo registros linguísticos, o termo ocupa lugar antigo no vocabulário maori e se associa ao canto característico do animal, que provavelmente inspirou essa denominação.

Antes da chegada dos colonizadores europeus, o pássaro kiwi já ocupava um lugar importante nas narrativas e na simbologia dos povos maori. Com o tempo, europeus conheceram a ave e adotaram o nome kiwi no inglês da Nova Zelândia. No século XX, falantes de inglês já usavam a palavra não só para designar o animal, mas também como apelido para os próprios neozelandeses, que muitos passaram a chamar informalmente de Kiwis em contextos militares e esportivos.

Além disso, a cultura popular incorporou o termo em canções, em mascotes e em emblemas locais. Dessa forma, kiwi ganhou um sentido afetivo, que aproximou o povo da imagem da pequena ave terrestre.

kiwi_ depositphotos.com / AndrewLozovyi



Kiwi (fruta): como a “groselha chinesa” mudou de nome?

Do outro lado dessa história está a fruta kiwi, que não nasceu com esse nome. A planta se originou na China e recebeu o nome de groselha chinesa (em inglês, Chinese gooseberry). Agricultores levaram seu cultivo para a Nova Zelândia no início do século XX e começaram a experimentar o plantio em clima diferente do asiático.

Na década de 1950, produtores neozelandeses queriam exportar a fruta para novos mercados, principalmente os Estados Unidos. No entanto, o nome groselha chinesa atrapalhava bastante. A expressão remetia à China em plena Guerra Fria e ainda trazia a palavra groselha, que poderia gerar confusão tarifária e comercial. Diante desse cenário, empresários do setor tomaram uma decisão estratégica de marketing.

O fruto tinha casca marrom e textura peluda .

e textura . O pássaro kiwi era pequeno, arredondado e também marrom e peludo, pelas penas.

A Nova Zelândia já mantinha forte associação internacional com o símbolo do pássaro kiwi.

Diante disso, exportadores rebatizaram o produto com um nome curto, marcante e diretamente ligado ao país: kiwifruit, ou simplesmente kiwi. Assim, a fruta ganhou um novo RG em escala global e surfou na fama do animal nacional.

Posteriormente, empresas como a Zespri transformaram o kiwifruit em marca global e ampliaram o consumo em vários continentes. Hoje, muitos consumidores associam o sabor refrescante e a polpa esverdeada a um estilo de vida saudável e moderno.

Quem veio primeiro: o pássaro kiwi ou a fruta kiwi?

Quando a questão é cronológica, a linha do tempo ajuda a organizar a história. A planta que dá origem à fruta existe há muitos séculos na Ásia, e agricultores chineses cultivam a espécie muito antes de qualquer contato com a Nova Zelândia. Porém, a palavra kiwi nasceu no universo maori para batizar a ave nativa do país oceânico, bem antes de alguém aplicar esse nome à fruta.

Antes da colonização europeia: povos maori já usam o termo kiwi para designar a ave. Séculos depois: europeus registram o pássaro kiwi e difundem o nome pelo mundo ocidental. Início do século XX: agricultores começam a cultivar a groselha chinesa na Nova Zelândia. Anos 1950: produtores adotam o nome kiwifruit para facilitar a exportação e associar o produto ao país.

Em outras palavras, a planta já existia, mas não como kiwi. Esse batismo chegou bem mais tarde e surgiu inspirado no pássaro, na cor marrom e na aparência peluda da casca. Assim, quando alguém pergunta quem recebeu esse nome primeiro?, a resposta recai claramente sobre o animal.

Por que o nome kiwi virou parte da identidade da Nova Zelândia?

Com o passar das décadas, kiwi deixou de ser apenas o nome de uma ave rara e assumiu papel central na identidade nacional neozelandesa. O termo passou a se referir aos habitantes do país, apareceu em campanhas de turismo, em logotipos oficiais e em marcas de produtos exportados. A fruta kiwi entrou nesse pacote como uma espécie de embaixadora agrícola da Nova Zelândia.

Essa associação reforçou uma imagem curiosa: um mesmo nome ligando um pássaro noturno, uma fruta tropicalizada e um povo inteiro. A partir dos anos 1960, o kiwi surgiu com frequência em feiras internacionais, supermercados estrangeiros e propagandas, quase sempre acompanhado de referências à Nova Zelândia. Como resultado, o público passou a enxergar um trio inseparável: kiwi-ave, kiwi-fruta e kiwi-povo.

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Hoje, quando surge a pergunta sobre quem veio primeiro, a confusão costuma aparecer porque a fruta está mais presente no dia a dia de muitos países do que o pássaro. No entanto, a investigação histórica e linguística mostra um cenário bem definido: o nome kiwi pertence originalmente ao animal, de origem maori, e só depois profissionais de marketing emprestaram o termo para batizar a fruta. Assim, o produto agrícola ganhou o mundo carregando o selo simbólico da Nova Zelândia e consolidando esse elo entre natureza, comércio e identidade nacional.