Relógio biológico em descompasso: o impacto da irregularidade do sono na saúde

A rotina de sono irregular se tornou um hábito comum em grandes cidades. Jornadas de trabalho extensas, uso prolongado de telas e compromissos que avançam pela madrugada alimentam esse padrão. Em vez de dormir e acordar em horários parecidos todos os dias, muitas pessoas alternam noites curtas durante a semana com longos períodos de sono aos fins de semana. No entanto, estudos recentes indicam que essa alternância constante causa mais do que cansaço passageiro. De fato, ela afeta diretamente o relógio biológico e o funcionamento de vários sistemas do organismo.

Pesquisas de centros como a American Heart Association e universidades de referência em medicina do sono ligam a irregularidade dos horários de dormir a maior risco de hipertensão, infarto e outras doenças cardiovasculares. Além disso, a falta de um padrão previsível de sono desorganiza processos internos que regulam hormônios, pressão arterial, temperatura corporal e metabolismo. Dessa forma, mesmo quem acredita que compensa o sono no fim de semana pode submeter o organismo a um estresse silencioso e contínuo. Paralelamente, essa desorganização também prejudica a qualidade do descanso, o que intensifica a fadiga e reduz a recuperação física. Em consequência, o impacto negativo se acumula ao longo dos meses e anos, aumentando o risco de adoecimento.

Como a irregularidade do sono desregula o ritmo circadiano?

O corpo humano funciona guiado por um ritmo circadiano. Esse sistema atua como um relógio interno que segue um ciclo de aproximadamente 24 horas. Uma região do cérebro chamada núcleo supraquiasmático coordena esse processo. Ela recebe informações sobre luz e escuridão e, a partir disso, sincroniza funções como liberação de hormônios, vigília e sono. Quando os horários de dormir e acordar variam demais, dia após dia, esse relógio perde o referencial. Assim, ele passa a enviar sinais desencontrados para o organismo e, consequentemente, cria um estado de desorientação interna.

Estudos clínicos de instituições como a Harvard Medical School mostram que pessoas com sono irregular apresentam alterações na produção de melatonina, hormônio associado ao início do sono. Além disso, esses estudos observam mudanças no cortisol, hormônio ligado ao estresse. Essa desorganização hormonal provoca dificuldades para pegar no sono, despertares noturnos frequentes e sensação de fadiga durante o dia. Em paralelo, o relógio biológico desequilibrado interfere em mecanismos que controlam a pressão arterial e o tônus dos vasos sanguíneos. Como consequência, o sistema cardiovascular sofre maior sobrecarga e passa a trabalhar, de forma crônica, acima do limite ideal.

Outro ponto que pesquisas recentes observam envolve a relação entre horários de sono instáveis e o jet lag social. O termo descreve o desencontro entre o relógio interno e as exigências externas. Isso ocorre, por exemplo, quando a pessoa precisa acordar muito cedo para trabalhar após noites em que o corpo se acostumou a dormir mais tarde. Nesses casos, o organismo se comporta como se estivesse mudando de fuso horário repetidas vezes.

cardíaco -depositphotos.com/AndrewLozovyi

Irregularidade do sono aumenta mesmo o risco de hipertensão e infarto?

Pesquisas populacionais publicadas em revistas científicas de cardiologia, como o Journal of the American College of Cardiology, sugerem que variações significativas na duração e no horário do sono, de uma noite para outra, se relacionam a valores mais elevados de pressão arterial. Em particular, esses estudos também associam esse padrão a maior probabilidade de desenvolver hipertensão crônica. Em alguns trabalhos, pessoas que dormiam com diferenças de mais de 90 minutos entre um dia e outro apresentaram risco cardiovascular até duas vezes maior. Os pesquisadores compararam esses indivíduos com pessoas que mantinham rotina mais estável, mesmo dormindo, às vezes, um pouco menos do que o ideal.

Vários mecanismos fisiológicos explicam essa associação. Em primeiro lugar, a fragmentação do ritmo circadiano interfere na vasodilatação e na capacidade dos vasos sanguíneos de se adaptar às mudanças de fluxo. Em segundo lugar, noites mal distribuídas aumentam a atividade do sistema nervoso simpático. Esse sistema comanda respostas de alerta, como aceleração dos batimentos cardíacos. Além disso, há impacto na inflamação sistêmica. Estudos do National Institutes of Health (NIH) indicam que o sono instável eleva marcadores inflamatórios ligados ao desenvolvimento de placas de gordura nas artérias. Esse processo representa um fator importante para o infarto e outros eventos cardiovasculares graves. Ao mesmo tempo, a irregularidade do sono tende a prejudicar o controle de peso e de glicemia, o que, por sua vez, reforça ainda mais o risco cardíaco.

Além dos dados fisiológicos, levantamentos observacionais identificam padrão semelhante em trabalhadores de turnos alternados, como profissionais de saúde e segurança. Entre esses grupos, a exposição prolongada a horários de sono irregulares se associa a maior taxa de doenças coronarianas e arritmias. Embora cada caso dependa de condições individuais, como genética e hábitos alimentares, as evidências apontam a manutenção de horários previsíveis de repouso como um componente relevante na proteção do coração.

Como criar uma rotina de sono saudável e proteger o coração?

Algumas estratégias simples, baseadas em orientações de entidades como a Fundação Nacional do Sono, ajudam a consolidar um ritmo mais estável:

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Definir um horário de desligamento de telas pelo menos 1 hora antes de deitar, o que diminui a exposição à luz azul. Além disso, sempre que possível, dar preferência a atividades relaxantes nesse período.

Reduzir o consumo de cafeína e bebidas estimulantes no fim da tarde e à noite, optando, em contrapartida, por água ou infusões sem cafeína.

Manter o quarto escuro, silencioso e com temperatura amena, o que favorece o relaxamento e, por consequência, a continuidade do sono.

Evitar refeições muito pesadas perto da hora de dormir e dar preferência a lanches leves, pois a digestão intensa pode atrasar o início do sono.

Adotar um ritual noturno calmo, como leitura tranquila ou exercícios de respiração, que funcione como sinal para o cérebro de que o dia está terminando.

Para quem enfrenta dificuldade persistente em regular o sono, algumas etapas ajudam na organização prática da rotina:

Registrar por uma ou duas semanas os horários de dormir, acordar e cochilos, identificando padrões e excessos. Assim, torna-se mais fácil visualizar o que precisa ser ajustado. Escolher um horário de despertar fixo e, a partir dele, ajustar gradualmente a hora de ir para a cama, aumentando ou reduzindo o tempo de sono de maneira progressiva. Reduzir cochilos longos durante o dia, que podem prejudicar o sono noturno, priorizando, quando necessário, sonecas curtas de até 20 a 30 minutos. Buscar avaliação médica se a sonolência diurna, o ronco alto ou pausas respiratórias durante o sono ocorrerem com frequência, pois esses sinais podem indicar distúrbios como apneia do sono.