Água: a substância mais estranha do universo com gelo que flutua, efeito Mpemba e calor que regula o clima

Água parece simples, mas confunde cientistas há séculos. Em condições comuns, muitas substâncias seguem regras claras de física e química. Já a água se comporta de forma diferente em vários pontos. Por isso, pesquisadores ainda investigam detalhes dessa molécula tão comum e, ao mesmo tempo, tão singular.

Ao redor do planeta, a vida depende dessas propriedades fora do padrão. Lagos não congelam de baixo para cima. Oceanos estocam calor por décadas. Gotas de chuva se mantêm inteiras ao cair. E, em situações específicas, água quente congela antes da água fria. Cada um desses fenômenos mostra como essa substância simples desafia a lógica do dia a dia.

A palavra-chave principal desse tema é propriedades anômalas da água. Em muitos líquidos, a forma sólida afunda e ocupa menos espaço. A água faz o contrário. O gelo flutua sobre a água líquida. Esse comportamento salva ecossistemas inteiros durante o inverno. Peixes e plantas seguem vivos sob a camada de gelo, enquanto a superfície congela.

Essa densidade invertida surge quando a água esfria. Acima de 4°C, o líquido se contrai com o resfriamento. Porém, ao chegar perto de 4°C, a retração diminui. Abaixo dessa temperatura, a água começa a se organizar em estruturas mais abertas. Essas estruturas formam uma rede com muitos espaços vazios internos. Então, o volume aumenta e a densidade cai. O gelo ocupa mais espaço que a água líquida e, assim, flutua.

Como as pontes de hidrogênio tornam a água tão diferente?

As pontes de hidrogênio explicam boa parte das estranhezas da água. Cada molécula possui dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O oxigênio puxa os elétrons com mais força. Dessa forma, ele fica com uma região mais negativa. Já os hidrogênios ficam com regiões mais positivas. Essa diferença cria uma molécula polar, com pólos elétricos.

Moléculas vizinhas se atraem como pequenos ímãs. O lado positivo de uma se aproxima do lado negativo de outra. Essa atração forma as pontes de hidrogênio. Elas não alcançam a força de uma ligação química robusta. Contudo, a enorme quantidade dessas interações muda o comportamento coletivo do líquido. A água forma uma espécie de rede dinâmica, que se reorganiza o tempo todo.

Essa rede explica a alta capacidade calorífica. Para esquentar a água, a energia não eleva apenas o movimento das moléculas. Ela também rompe e refaz pontes de hidrogênio. Como resultado, o líquido absorve muito calor antes de registrar grande aumento de temperatura. Em termos numéricos, um grama de água requer 1 caloria para subir 1°C. Esse valor supera o de muitos outros líquidos comuns.

De que forma a água regula o clima global?

O oceano funciona como um imenso pulmão térmico do planeta. Devido à elevada capacidade calorífica, a água guarda energia durante o verão e libera calor lentamente no inverno. Regiões costeiras apresentam variações de temperatura menores, justamente por causa desse efeito. Grandes massas de água suavizam ondas de frio e de calor.

Além disso, a água consome ainda mais energia no processo de evaporação. Para passar do estado líquido ao gasoso, ela precisa quebrar grande parte das pontes de hidrogênio. Esse passo exige calor latente de vaporização elevado. Assim, quando o suor evapora na pele, ele retira muita energia térmica do corpo. O mesmo processo atua no clima global. A evaporação retira calor da superfície. Já a condensação nas nuvens libera essa energia em outras regiões da atmosfera.

Por que a tensão superficial da água é tão especial?

A tensão superficial representa a pele elástica presente na superfície de um líquido. A água exibe uma das maiores tensões superficiais entre substâncias comuns. As pontes de hidrogênio, novamente, explicam esse fenômeno. Na superfície, as moléculas não recebem atração de todos os lados. Por isso, elas se aproximam ainda mais entre si e formam uma camada coesa.

Esse comportamento permite que alguns insetos, como o cabra dágua, caminhem sobre lagos. Objetos pequenos, colocados com cuidado, também podem flutuar momentaneamente. Gotas de chuva mantêm a forma arredondada durante a queda. Além disso, a tensão superficial influencia processos biológicos. Alvéolos pulmonares, por exemplo, dependem de substâncias que reduzem essa tensão. Sem esse controle, as superfícies internas poderiam colapsar.

Efeito Mpemba – depositphotos.com / makieni777

O que é o efeito Mpemba e por que intriga tanto?

Entre as propriedades estranhas da água, o efeito Mpemba se destaca. Em algumas condições, água inicialmente quente congela mais rápido que água inicialmente fria. Pesquisadores descrevem o fenômeno há séculos. Contudo, até 2026, o efeito ainda gera debates na comunidade científica.

Várias hipóteses surgem para explicar essa diferença. Algumas abordagens destacam a evaporação mais intensa na água quente. Com a perda de massa, o volume congelado diminui e o resfriamento acelera. Outras propostas destacam correntes de convecção internas. A água quente cria movimentos mais vigorosos no recipiente. Esse fluxo distribui o frio de maneira mais eficiente.

Pesquisas recentes também analisam o papel das pontes de hidrogênio nesse efeito. Estruturas microscópicas diferentes podem surgir em amostras aquecidas e depois resfriadas. Variações na presença de gases dissolvidos, como o oxigênio, também entram na discussão. Em laboratório, o efeito Mpemba aparece apenas sob condições bem controladas. Mesmo assim, o fenômeno reforça a ideia de que a água não segue padrões simples.

Como essas anomalias permitem a vida como se conhece?

A soma das propriedades anômalas da água cria um cenário favorável à vida. O gelo que flutua isola lagos e mares. A alta capacidade calorífica reduz extremos de temperatura no planeta. A tensão superficial sustenta processos em células, vasos sanguíneos e ambientes aquáticos. A estrutura polar da molécula permite a dissolução de sais, açúcares, gases e muitas biomoléculas.

Em nível molecular, água cerca proteínas, DNA e membranas celulares. Ela forma camadas organizadas ao redor dessas estruturas. Essa organização influencia dobramento de proteínas, reações químicas e transporte de substâncias. Sem esse ambiente aquoso especial, processos básicos da biologia perderiam eficiência ou sequer ocorreriam.

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Por isso, quando cientistas buscam vida em outros planetas, eles procuram primeiro sinais de água líquida. A estranheza dessa substância não aparece como detalhe curioso apenas. Ela ocupa posição central na história de cada organismo conhecido. A mesma molécula que preenche copos, rios e nuvens também sustenta reações microscópicas que mantêm células em atividade, dia e noite.