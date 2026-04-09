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Quais os principais fatores de risco envolvidos no desenvolvimento de neoplasias e sua relação com hábitos de vida

O desenvolvimento de neoplasias, conhecidas popularmente como tumores ou câncer, resulta da combinação de múltiplos fatores que se acumulam ao longo da vida. Entenda quais são eles.

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Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
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Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
Repórter
09/04/2026 13:30

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Quais os principais fatores de risco envolvidos no desenvolvimento de neoplasias e sua relação com hábitos de vida
Quais os principais fatores de risco envolvidos no desenvolvimento de neoplasias e sua relação com hábitos de vida crédito: Portal Giro 10

O desenvolvimento de neoplasias, conhecidas popularmente como tumores ou câncer, resulta da combinação de múltiplos fatores que se acumulam ao longo da vida. A alteração no material genético das células, somada à influência do ambiente e dos hábitos cotidianos, aumenta a chance de crescimento celular desordenado. Assim, entender esses elementos ajuda a identificar situações de risco e a buscar formas de redução da exposição.

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Os fatores de risco não significam que uma pessoa obrigatoriamente terá uma neoplasia, mas indicam maior probabilidade em comparação com quem não está exposto a eles. Ademais, alguns não podem ser modificados, como a herança genética, enquanto outros são passíveis de mudança, como tabagismo, alimentação e sedentarismo. Portanto, a combinação de vigilância médica, mudanças de comportamento e políticas de saúde pública tem impacto direto na prevenção.

O componente genético está entre os fatores mais estudados no surgimento de neoplasias – depositphotos.com / SSilver

Principais fatores genéticos relacionados às neoplasias

O componente genético está entre os fatores mais estudados no surgimento de neoplasias. Em parte dos casos, existem mutações herdadas dos pais, presentes desde o nascimento, que aumentam o risco de determinados tipos de câncer. Assim, exemplos incluem alterações em genes como BRCA1 e BRCA2, associadas a maior probabilidade de câncer de mama e ovário, e mutações em genes ligados à síndrome de Lynch, relacionada ao câncer colorretal.

Além das mutações herdadas, as células acumulam erros ao longo da vida, durante o processo natural de divisão celular. Essa predisposição pode ser maior em famílias com histórico de neoplasias em parentes de primeiro grau, principalmente quando o diagnóstico ocorreu em idade mais jovem do que o habitual. Nesses contextos, o acompanhamento com equipes especializadas e, em alguns casos, aconselhamento genético, torna-se uma ferramenta importante.

Entre as medidas associadas à prevenção em pessoas com risco genético elevado, destacam-se:

  • Rastreamento mais precoce e frequente, como mamografia ou colonoscopia em idades inferiores às indicadas para a população geral.
  • Adoção rigorosa de hábitos saudáveis, reduzindo outros fatores de risco que possam se somar à predisposição genética.
  • Avaliação de testes genéticos em situações específicas, sempre orientados por profissionais habilitados.

Fatores ambientais e comportamentais: o que mais pesa no dia a dia?

A palavra-chave fatores de risco para neoplasias está muito ligada ao conjunto de elementos ambientais e comportamentais aos quais a população está exposta. Muitas vezes, esses fatores podem ser modificados, o que torna esse campo essencial para a prevenção. O tabagismo é um dos exemplos mais conhecidos, associado a câncer de pulmão, laringe, bexiga, pâncreas e outros órgãos, devido às substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro.

O consumo abusivo de álcool é outro aspecto relevante, relacionado a neoplasias de fígado, boca, esôfago e mama, principalmente quando combinado ao cigarro. Ademais, a exposição prolongada ao sol sem proteção favorece o câncer de pele, incluindo o melanoma, por causa da radiação ultravioleta. Em ambientes de trabalho, algumas pessoas entram em contato com produtos químicos, poeiras ou radiações ionizantes que, sem controle adequado, também aumentam a incidência de tumores.

No campo dos hábitos cotidianos, destacam-se ainda:

  • Alimentação rica em ultraprocessados, carnes processadas e gordura em excesso, associada a maior risco de neoplasias do aparelho digestivo.
  • Obesidade e sedentarismo, que favorecem processos inflamatórios crônicos e estão ligados a câncer de mama, intestino, endométrio e outros.
  • Poluição do ar, especialmente em grandes centros urbanos e áreas industriais, associada a câncer de pulmão e outras neoplasias respiratórias.
O tabagismo é um dos exemplos mais conhecido de fatores de risco, associado a câncer de pulmão, laringe, bexiga, pâncreas e outros órgãos, devido às substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro – depositphotos.com / Boytaro1428

Como reduzir fatores de risco para neoplasias na prática?

A prevenção de neoplasias passa por um conjunto de ações individuais e coletivas. Embora não seja possível eliminar completamente o risco, é viável reduzir de forma significativa a probabilidade de surgimento de tumores com mudanças graduais no estilo de vida e com adesão a programas de rastreamento. A combinação de alimentação equilibrada, prática regular de atividade física e abandono de hábitos nocivos constitui uma base consistente de proteção.

Entre as estratégias mais citadas para diminuir a exposição a fatores de risco para câncer, destacam-se:

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  1. Não fumar e evitar ambientes com fumaça: a interrupção do tabagismo reduz o risco de várias neoplasias ao longo dos anos.
  2. Uso regular de protetor solar e barreiras físicas, como roupas e chapéus, em horários de maior incidência solar.
  3. Alimentação diversificada, com frutas, legumes, verduras e fibras, e redução de alimentos ultraprocessados e carnes processadas.
  4. Prática de exercícios físicos de forma rotineira, adequada à faixa etária e às condições de saúde.
  5. Vacinação contra vírus associados a neoplasias, como o HPV e o vírus da hepatite B, quando indicada.
  6. Exames de rastreamento recomendados para cada faixa etária, como Papanicolau, mamografia e colonoscopia, que ajudam a detectar lesões iniciais.

A integração entre conhecimento sobre fatores genéticos, atenção aos riscos ambientais e ajustes de comportamento cria um cenário mais favorável para a detecção precoce e a prevenção de neoplasias. Quanto mais cedo essas medidas são incorporadas ao cotidiano, maior a chance de reduzir impactos futuros na saúde, permitindo que a identificação de alterações celulares ocorra em estágios iniciais, quando as possibilidades terapêuticas costumam ser mais amplas.

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cancer celulas consumo-de-alcool estilo-de-vida exames geral neoplasias saude tabagismo

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