Comer mais carne pode reduzir o risco de Alzheimer em algumas pessoas, diz estudo sueco

Um estudo recente do Karolinska Institutet, na Suécia, chamou a atenção ao indicar que, para determinadas pessoas, consumir mais carne pode estar associado a menor risco de Alzheimer e declínio cognitivo. A pesquisa, publicada no periódico JAMA Network Open, não propõe uma dieta milagrosa, mas sugere que a relação entre alimentação e demência pode depender do perfil genético de cada indivíduo, em especial de uma variação do gene APOE.

O trabalho analisou adultos de meia-idade e idosos acompanhados por vários anos, avaliando a ingestão de diferentes tipos de carne, o desempenho cognitivo ao longo do tempo e o surgimento de demência. Os resultados indicam que, entre pessoas com maior predisposição genética para Alzheimer, uma alimentação com certo teor de carne, especialmente carne vermelha magra e aves, pode estar ligada a um ritmo mais lento de perda de memória e menor risco de desenvolver a doença.

O que o estudo do Karolinska Institutet investigou sobre carne e Alzheimer?

A pesquisa teve como objetivo principal entender se o consumo de carne está relacionado ao risco de demência de forma geral e, em particular, ao Alzheimer. Para isso, os cientistas utilizaram dados de grandes coortes populacionais, com participantes geralmente acima dos 50 anos, que responderam questionários detalhados sobre alimentação e passaram por avaliações de memória, atenção, linguagem e outras funções cognitivas.

O estudo considerou diferentes categorias de carne: carne vermelha (como bovina e suína), aves (frango, peru) e, em alguns casos, produtos processados, como embutidos. O foco principal recaiu sobre carnes não processadas, consumidas em quantidades moderadas, dentro de um padrão alimentar equilibrado. Os participantes foram acompanhados por vários anos, período em que os pesquisadores registraram quem desenvolveu demência e quais mudanças cognitivas ocorreram.

Ao cruzar as informações de dieta, testes cognitivos e genética, os autores avaliaram não apenas o total de carne ingerida, mas também a qualidade das fontes de proteína, a presença de gorduras saturadas e a interação com outros componentes da alimentação, como frutas, verduras e grãos integrais.

Nem vilã nem solução mágica: a carne pode ter papel na saúde cerebral, dependendo do seu DNA – depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy



APOE e carne: por que o gene muda a relação com o Alzheimer?

Um dos pontos centrais do estudo é o papel do gene APOE, especialmente a variante conhecida como APOE 4. Esse alelo está associado a maior risco de Alzheimer e costuma ser um dos fatores genéticos mais estudados em pesquisas sobre demência. Nem todas as pessoas carregam essa variação; quem a possui tende, em média, a ter maior probabilidade de desenvolver a doença ao longo da vida.

Os pesquisadores observaram que, entre portadores do APOE 4, um consumo moderado de carne parecia estar associado a menor declínio cognitivo quando comparado a indivíduos com ingestão muito baixa de carne. A hipótese é que a carne forneça nutrientes relevantes para o cérebro, como proteínas de alto valor biológico, vitamina B12, ferro e, em alguns casos, zinco, que participam de processos de reparo celular, formação de mielina e funcionamento adequado dos neurônios.

Já entre pessoas sem a variante de maior risco do APOE, a associação entre carne e proteção cognitiva foi mais fraca ou não apareceu com a mesma clareza. Isso sugere que a influência da dieta pode ser diferente de acordo com o perfil genético, abrindo espaço para abordagens mais personalizadas de prevenção, conhecidas como nutrigenômica.

Quais tipos de carne foram mais relacionados à proteção cognitiva?

O estudo indica que os benefícios observados estavam principalmente ligados ao consumo de carne vermelha magra e de aves, em porções compatíveis com diretrizes nutricionais atuais. Produtos altamente processados, ricos em sal e gorduras de baixa qualidade, não foram destacados como protetores e, em alguns casos, aparecem associados a outros problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, que também influenciam o risco de demência.

Em geral, os participantes com menor risco de declínio cognitivo apresentavam um padrão alimentar que incluía:

Porções regulares de carne não processada (vermelha magra ou aves);

Presença de legumes, frutas e grãos integrais na rotina diária;

Consumo controlado de gorduras saturadas, açúcares e ultraprocessados.

A carne, nesse contexto, não surge isoladamente, mas integrada a uma dieta equilibrada. Os autores ressaltam que o efeito observado não significa que grandes quantidades de carne tragam mais proteção, e sim que, para certos grupos genéticos, a ausência quase total de carne pode estar ligada a uma ingestão menor de nutrientes importantes para a saúde cerebral.

O que o estudo mostrou sobre declínio cognitivo e risco de demência?

Ao longo do acompanhamento, os pesquisadores verificaram que participantes com maior consumo de carne não processada e portadores da variante APOE 4 apresentavam, em média, desempenho cognitivo mais preservado em testes seriados. Isso incluía melhor manutenção de memória recente, fluência verbal e capacidade de resolver tarefas simples, quando comparados a indivíduos com a mesma predisposição genética, mas ingestão muito baixa de carne.

Além disso, as análises estatísticas apontaram para um menor risco de desenvolver demência, especialmente Alzheimer, nesse grupo com consumo moderado de carne. A diferença não elimina o risco genético, mas sugere que a alimentação pode modular parte dessa vulnerabilidade ao longo dos anos.

Entre participantes sem a variante de maior risco do APOE, a relação entre carne e demência foi mais discreta e, em alguns recortes, neutra. Isso reforça a ideia de que genética e dieta interagem, e que recomendações alimentares generalizadas podem não refletir plenamente as necessidades de todos os perfis.

Alimentação personalizada ganha força: o que você come pode impactar seu cérebro de forma única – depositphotos.com / AntonMatyukha



Quais são as principais limitações e cuidados na interpretação desses dados?

Apesar do interesse que o estudo desperta, os próprios autores destacam diversas limitações importantes. A pesquisa é observacional, ou seja, identifica associações, mas não estabelece causa e efeito. Pessoas que comem mais carne podem ter outros hábitos de vida diferentes, como nível de atividade física, padrão de sono ou acesso à saúde, que também influenciam o risco de demência.

Outros pontos de cautela incluem:

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Autorreporte da dieta: muitos dados de alimentação vêm de questionários, sujeitos a lembranças imprecisas ou subnotificação; Variação cultural: o padrão de consumo de carne na Suécia pode não ser idêntico ao de outros países, o que limita a generalização direta dos resultados; Tipos específicos de carne: nem todas as formas de preparo e cortes foram analisados em detalhe, o que pode mascarar diferenças entre opções mais saudáveis e menos saudáveis; Fatores ambientais e sociais: renda, escolaridade, acesso a atendimento médico e outros elementos podem interferir no desfecho cognitivo.

Especialistas em demência ressaltam que nenhum alimento isolado é responsável por garantir proteção contra Alzheimer. O estudo do Karolinska Institutet contribui para ampliar a compreensão sobre como genes como o APOE interagem com a dieta, mas indica a necessidade de novas pesquisas, incluindo ensaios clínicos, para avaliar de forma mais precisa em que medida o consumo de carne, dentro de um estilo de vida saudável, pode ajudar a reduzir o risco de declínio cognitivo em grupos específicos da população.