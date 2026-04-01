O azeite de oliva é um dos alimentos que pesquisadores mais estudam quando o assunto envolve proteção do fígado. Em especial, o consumo regular desse tipo de gordura se relaciona à redução da gordura no fígado, conhecida como esteatose hepática. Pesquisadores observam que, quando a pessoa inclui esse óleo em um padrão alimentar equilibrado, o azeite de oliva colabora para diminuir o acúmulo de gordura, modular a inflamação e favorecer o controle metabólico de forma ampla.

Esse óleo, extraído da azeitona, concentra gorduras monoinsaturadas, compostos fenólicos e vitamina E. Esses componentes exercem efeito antioxidante e anti-inflamatório. Por isso, eles podem atuar em diferentes estágios da doença hepática gordurosa não alcoólica. No entanto, o benefício não depende apenas do alimento isolado. Ele também exige boa qualidade geral da alimentação, prática de atividade física e controle de fatores como peso corporal, glicemia e colesterol.

Como o azeite de oliva ajuda a reduzir a gordura no fígado?

A palavra-chave principal aqui é azeite de oliva e gordura no fígado. Estudos associam esse óleo à melhora da sensibilidade à insulina e ao ajuste do metabolismo de gorduras. Quando o organismo responde melhor à insulina, o fígado tende a produzir menos triglicerídeos. Assim, ele estoca menos gordura em suas células. Além disso, o azeite de oliva estimula a oxidação de ácidos graxos, isto é, o uso da gordura como fonte de energia. Desse modo, o corpo reduz o acúmulo hepático.

Outro ponto relevante envolve a substituição de outras fontes de gordura. Trocar gorduras saturadas e trans por gordura monoinsaturada do azeite diminui a lipogênese hepática. Esse processo ocorre quando o fígado fabrica gordura a partir de excesso de energia, especialmente carboidratos simples. Com isso, o órgão recebe menor deposição de gordura e, ao longo do tempo, a pessoa tende a reduzir a esteatose.

Quais são os efeitos do azeite de oliva na inflamação hepática?

Em muitos casos, a gordura no fígado evolui com inflamação, condição chamada esteato-hepatite. Os compostos bioativos do azeite de oliva, como polifenóis e tocoferóis, apresentam ação antioxidante. Eles ajudam a neutralizar radicais livres que danificam as células hepáticas. Dessa forma, o organismo produz menos substâncias pró-inflamatórias. Como resultado, a progressão da doença pode ficar mais lenta.

Além disso, evidências sugerem que o azeite de oliva influencia sinais celulares envolvidos em processos inflamatórios crônicos. Ao modular essas vias, o organismo reduz a ativação de mecanismos que levam à fibrose hepática, que corresponde à formação de cicatrizes no fígado. Esse efeito protetor não substitui tratamentos médicos. Contudo, ele pode atuar como aliado importante quando a pessoa insere o azeite em um plano alimentar orientado por profissional.

Azeite de oliva melhora colesterol, triglicerídeos e glicose?

A melhora do perfil lipídico representa um dos mecanismos pelos quais o azeite de oliva beneficia o fígado. Seu consumo regular, dentro de limites adequados de calorias, se associa à redução de colesterol LDL, considerado mais aterogênico. Paralelamente, o azeite favorece aumento do colesterol HDL, que participa do transporte reverso de colesterol. Esse equilíbrio diminui a quantidade de gorduras circulando no sangue e, consequentemente, reduz a carga de lipídios que chega ao fígado.

Em relação aos triglicerídeos, padrões alimentares ricos em azeite de oliva extra virgem demonstram potencial para reduzi-los, sobretudo quando a pessoa também reduz açúcares e farinhas refinadas. Sobre a glicose, estudos relatam melhora da sensibilidade à insulina e maior estabilidade da glicemia pós-refeição. Com menos picos de glicose e insulina, o fígado recebe menor estímulo para transformar excesso de açúcar em gordura.

Colesterol LDL: tende a diminuir quando a pessoa substitui gorduras saturadas pelo azeite.

tende a diminuir quando a pessoa substitui gorduras saturadas pelo azeite. Colesterol HDL: em muitos casos, apresenta discreto aumento.

em muitos casos, apresenta discreto aumento. Triglicerídeos: podem diminuir em conjunto com ajustes na dieta e no peso.

podem diminuir em conjunto com ajustes na dieta e no peso. Glicemia: maior estabilidade contribui para menor produção de gordura hepática.

fígado – depositphotos.com / Tharakorn

Qual é o papel do azeite de oliva na saúde metabólica geral?

A esteatose hepática costuma se ligar a um quadro mais amplo de alterações metabólicas, como excesso de peso, resistência à insulina, pressão alta e alterações no colesterol. O azeite de oliva se destaca por integrar padrões alimentares que melhoram esses fatores, em especial o modelo da dieta mediterrânea. Esse estilo de alimentação prioriza hortaliças, frutas, grãos integrais, leguminosas, oleaginosas, peixes e azeite como principal fonte de gordura.

Nesse contexto, o azeite não atua sozinho. Ele integra um conjunto de escolhas que reduz a inflamação sistêmica, melhora o controle de peso e protege o sistema cardiovascular. Com menos gordura visceral e melhor equilíbrio hormonal, o fígado acumula menos lipídios e funciona de forma mais eficiente. Além disso, esse padrão alimentar costuma favorecer maior saciedade e menor consumo de produtos ultraprocessados.

Priorizar vegetais, frutas e grãos integrais nas refeições. Utilizar azeite de oliva extra virgem para temperar saladas e finalizar pratos. Reduzir frituras e produtos ultraprocessados com gorduras saturadas e trans. Incluir fontes de proteína magra, como peixes, ovos e leguminosas. Associar alimentação equilibrada à prática regular de atividade física.

Como incluir azeite de oliva na rotina sem exageros?

Para que o azeite de oliva ajude a reduzir a gordura no fígado, a pessoa precisa ajustar a quantidade consumida às próprias necessidades energéticas. Mesmo que especialistas considerem essa gordura mais favorável, o azeite continua sendo um alimento calórico. Em geral, pequenas porções ao longo do dia, como uma a duas colheres de sopa distribuídas nas refeições, costumam atender bem à maioria dos planos alimentares.

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O uso do azeite cru, em saladas ou na finalização de pratos quentes, preserva melhor seus compostos bioativos. Quando a pessoa submete o azeite a altas temperaturas por tempo prolongado, parte desses componentes se perde. Dessa forma, a orientação individualizada por nutricionista ou médico se torna importante, especialmente em casos de esteatose hepática já diagnosticada, presença de outras doenças metabólicas ou uso de medicamentos contínuos. Assim, o azeite de oliva se transforma em aliado planejado e passa a integrar uma estratégia global de cuidado com o fígado e com a saúde metabólica.