Seitan: o que é e por que está ganhando espaço na alimentação?

O seitan ganha cada vez mais espaço na alimentação vegetariana e vegana como alternativa à carne de origem animal. Restaurantes plant-based, marmitas congeladas e lanchonetes já oferecem esse alimento com frequência. Nesses locais, ele ocupa o lugar de bifes, tiras e hambúrgueres. A principal característica que chama a atenção é o alto teor de proteínas, que destaca o seitan entre as fontes vegetais.

Embora muitas pessoas ainda conheçam mais a soja ou o grão-de-bico, o seitan desperta curiosidade em quem busca reduzir o consumo de carne. Assim, quem não quer abrir mão de preparações tradicionais, como grelhados, estrogonofe e carne desfiada, encontra uma opção interessante. Como seitan vem do trigo, ele apresenta textura firme e mastigável. Desse modo, morder um pedaço de seitan lembra bastante a sensação de morder carne. Isso facilita a adaptação de quem faz a transição para uma dieta baseada em plantas.

O que é seitan e como ele é produzido?

O seitan é um alimento produzido a partir do glúten do trigo, a principal proteína desse cereal. A culinária asiática, em especial a cozinha chinesa e japonesa, utiliza o seitan há séculos. Comunidades budistas adotaram esse ingrediente como substituto da carne em muitas receitas. Atualmente, cozinheiros caseiros e indústrias usam o seitan em contextos variados. Dessa forma, ele aparece tanto em preparações artesanais quanto em produtos prontos para consumo.

O modo clássico de produção começa com farinha de trigo misturada com água, formando uma massa. A pessoa então lava essa massa diversas vezes, em água corrente ou em bacias. Esse processo remove o amido e parte dos componentes solúveis. Ao final, sobra um bloco elástico e pegajoso de glúten quase puro. Em seguida, o produtor cozinha esse bloco, geralmente em caldo de legumes ou com temperos. Isso confere sabor ao seitan e deixa a textura mais firme. A partir daí, a pessoa pode fatiar, marinar, grelhar, assar, empanar ou desfiar o seitan.

Nas versões industrializadas, muitas marcas combinam seitan com outros ingredientes, como shoyu, temperos naturais, óleo vegetal e, às vezes, leguminosas. Dessa maneira, as empresas variam o sabor e, em alguns casos, melhoram o perfil nutricional. A adição de leguminosas pode aumentar o teor de fibras e outros nutrientes pouco presentes no glúten puro. Além disso, alguns fabricantes já enriquecem produtos com vitaminas do complexo B e ferro, o que pode favorecer dietas veganas.

Seitan_depositphotos.com / romualdocrissi

Por que o seitan é usado como substituto da carne?

O principal motivo para o uso do seitan como carne vegetal é o alto teor de proteínas aliado à textura próxima à das carnes animais. Em 100 gramas de seitan pronto, o teor de proteína pode se aproximar ou até superar o de algumas carnes magras, dependendo da receita. Assim, quem segue dietas vegetarianas ou veganas consegue atender melhor às necessidades proteicas, especialmente nas refeições principais.

Outro fator que favorece o seitan é o baixo teor de gordura, sobretudo quando a preparação não leva grandes quantidades de óleo. Em versões caseiras e bem controladas, o seitan se torna um alimento relativamente magro. Isso contribui para padrões alimentares com menor ingestão de gorduras saturadas, principalmente quando comparamos com cortes gordos de carne vermelha e alguns embutidos.

Além disso, o sabor neutro do glúten faz o seitan absorver marinadas, molhos e temperos com facilidade. Dessa forma, o alimento se torna bastante versátil em diferentes cozinhas. Ele pode aparecer, por exemplo, em pratos como:

tiras ao molho, em substituição a estrogonofes e ensopados;

espetinhos grelhados em churrascos vegetarianos;

recheio de sanduíches, wraps e hambúrgueres;

preparações orientais, como frango xadrez vegetal ou tiras salteadas com legumes.

Quais são os benefícios nutricionais do seitan?

Do ponto de vista nutricional, o seitan se destaca principalmente pelo conteúdo de proteína vegetal concentrada. Quem não consome produtos de origem animal pode usar o seitan para aumentar a oferta proteica diária. Para melhorar ainda mais a alimentação, a pessoa deve combinar o seitan com leguminosas, grãos integrais e sementes.

Entre os principais pontos positivos do seitan, podemos citar:

Alto teor de proteínas: o glúten corresponde à fração proteica do trigo. Por isso, o seitan figura entre as fontes vegetais mais ricas em proteína por grama. Baixo teor de gordura: quando a receita utiliza pouco óleo, o seitan apresenta pouca gordura total. Esse aspecto pode interessar a quem busca planos alimentares com foco em redução de gorduras saturadas. Versatilidade culinária: como aceita diferentes formas de preparo, o seitan facilita a criação de refeições variadas. Dessa maneira, a pessoa consegue manter uma dieta vegetariana ou vegana mais diversa e saborosa.

Apesar dessas vantagens, o seitan, por se compor basicamente de glúten, não oferece grandes quantidades de fibras, vitaminas ou minerais quando consumido isoladamente. Portanto, profissionais de saúde costumam recomendar o uso do seitan como parte de um prato completo. Assim, a pessoa deve acompanhar o seitan com vegetais, cereais integrais e leguminosas. Essa combinação melhora o aporte de nutrientes e favorece maior saciedade.

Limitações do seitan: glúten e perfil de aminoácidos

Entre as limitações mais relevantes do seitan, a primeira envolve a presença de glúten. Como o alimento se compõe quase inteiramente dessa proteína, pessoas com doença celíaca não podem consumi-lo. O mesmo vale para quem apresenta alergia ao trigo ou sensibilidade ao glúten diagnosticada. Nesses casos, mesmo pequenas quantidades podem desencadear sintomas gastrointestinais e outras manifestações clínicas.

Outro ponto importante envolve o perfil de aminoácidos. Assim como outras proteínas de cereais, o glúten apresenta baixo teor de alguns aminoácidos essenciais, em especial a lisina. Isso significa que o seitan, sozinho, não constitui uma proteína de alto valor biológico. Para compensar essa limitação, a pessoa deve combinar o seitan com fontes proteicas complementares, como feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha ou soja. Essa estratégia melhora o conjunto de aminoácidos disponíveis ao longo do dia.

Além disso, a pessoa precisa observar o teor de sódio nas versões industrializadas. Muitos produtos de seitan prontos para consumo trazem molhos, caldos concentrados ou condimentos que elevam o sal da preparação. Em pessoas com hipertensão arterial ou necessidade de moderar o sódio, a leitura atenta dos rótulos se torna essencial. Quando possível, vale escolher versões com menor teor de sal ou preparar o seitan em casa.

Como consumir seitan e para quem ele é indicado?

A pessoa pode incluir seitan em diferentes refeições do dia, geralmente em preparações salgadas. Em pratos principais, ele costuma substituir bifes ou tiras de carne. Em lanches, o seitan pode entrar no lugar de hambúrgueres ou frios tradicionais. O consumo pode ocorrer tanto em receitas caseiras quanto por meio de produtos industrializados. Nesse último caso, a pessoa deve avaliar o rótulo com atenção.

Algumas recomendações práticas para o consumo de seitan incluem:

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associar o seitan a leguminosas, como feijões, lentilha e grão-de-bico, ao longo do dia, para melhorar o equilíbrio de aminoácidos essenciais;

variar as fontes de proteína vegetal, alternando seitan com soja, tofu, tempeh, leguminosas e sementes;

dar preferência a preparações com menor adição de sal e gordura, tanto em casa quanto em produtos prontos;

incluir hortaliças e cereais integrais no mesmo prato, para aumentar o aporte de fibras, vitaminas e minerais.

De maneira geral, o seitan atende melhor pessoas que seguem dieta vegetariana ou vegana e não apresentam restrições ao glúten. Quem deseja reduzir o consumo de carne também pode utilizar o seitan, desde que mantenha um padrão alimentar equilibrado. Por outro lado, indivíduos com doença celíaca, alergia ao trigo ou sensibilidade ao glúten não celíaca devem evitar esse alimento. Em situações que envolvem condições de saúde específicas, a pessoa deve buscar orientação profissional individualizada. Esse cuidado garante escolhas mais seguras e adequadas ao próprio contexto.