Pistache: pequeno no tamanho, gigante nos benefícios para a saúde

Entre os snacks saudáveis, o pistache vem ganhando espaço em pesquisas e cardápios por reunir sabor marcante e um conjunto relevante de nutrientes. Pequeno no tamanho, mas denso em componentes importantes, o fruto aparece em estudos recentes associando-se à saúde do coração, ao controle de peso e até ao funcionamento do cérebro. Ademais, especialistas em nutrição apontam que, quando se consome na quantidade certa, o pistache pode ajudar na rotina alimentar de diferentes perfis de pessoas.

A popularização do fruto no Brasil acompanha uma tendência global da última década, em que oleaginosas passaram a ganhar prestígio não apenas como petiscos, mas como parte de estratégias de alimentação equilibrada. No caso do pistache, a combinação de gorduras insaturadas, proteínas vegetais, fibras e antioxidantes chama a atenção de pesquisadores. Porém, o consumo precisa ser planejado, já que se trata de um alimento calórico, ainda que com perfil favorável.

Do ponto de vista nutricional, o pistache se destaca pelo alto teor de gorduras boas. Em especial, as mono e poli-insaturadas, que se associam à manutenção de níveis adequados de colesterol no sangue – depositphotos.com / graletta



Propriedades nutricionais do pistache

Do ponto de vista nutricional, o pistache se destaca pelo alto teor de gorduras boas. Em especial, as mono e poli-insaturadas, que se associam à manutenção de níveis adequados de colesterol no sangue. Assim, essas gorduras tendem a substituir, na dieta, fontes de gordura saturada, presentes em produtos ultraprocessados e carnes gordas. Além disso, o fruto oferece proteínas vegetais, que contribuem para saciedade e manutenção de massa magra em combinação com outros alimentos proteicos.

Outro ponto relevante é a presença de fibras alimentares, que ajudam no trânsito intestinal e podem auxiliar no controle da glicemia ao reduzir a velocidade de absorção de açúcares. Em paralelo, o pistache reúne vitaminas do complexo B, importantes para o metabolismo energético, e vitamina E, de ação antioxidante. Entre os minerais, chamam atenção o potássio, ligado ao equilíbrio da pressão arterial, o magnésio, envolvido em centenas de reações no organismo, e o fósforo, que participa da saúde óssea e do sistema nervoso.

Quais são os principais benefícios do pistache para a saúde?

Os benefícios à saúde do pistache resultam do conjunto de seus nutrientes e compostos bioativos. No coração, estudos indicam que o consumo regular, dentro de um padrão alimentar equilibrado, pode contribuir para a redução do colesterol LDL (considerado prejudicial) e para a manutenção do colesterol HDL em níveis adequados, além de favorecer o controle da pressão arterial graças ao potássio e às gorduras insaturadas.

No controle de peso, a presença combinada de proteínas, fibras e gorduras boas aumenta a sensação de saciedade, o que tende a reduzir beliscos frequentes e porções maiores de outros alimentos. Pesquisas apontam que incluir pequenas porções de pistache em lanches intermediários pode ajudar na organização da ingestão calórica diária. Em relação ao cérebro, vitaminas do complexo B, gorduras poli-insaturadas e antioxidantes estão associados ao suporte da função cognitiva e da memória ao longo do tempo.

O fruto também aparece em análises ligadas à visão, já que contém carotenoides como luteína e zeaxantina, compostos relacionados à proteção da mácula, área central da retina. No campo da glicemia, o pistache, quando incluído em refeições com carboidratos, tende a modular a resposta glicêmica, evitando picos abruptos de açúcar no sangue, especialmente quando consumido em porções moderadas e dentro de um planejamento orientado por profissional de saúde.

Como consumir pistache e qual a quantidade recomendada?

Na prática, o pistache pode entrar na alimentação de diferentes formas. A versão in natura (crua ou apenas levemente torrada) costuma ser a mais indicada em linhas gerais, por preservar melhor alguns nutrientes e não receber ingredientes adicionais. Ele pode ser consumido como lanche entre as refeições, em saladas, iogurtes, mingaus, preparações com frutas ou com uso como crosta para peixes e aves, em substituição a empanados industrializados.

Em relação à quantidade, a orientação mais comum entre nutricionistas gira em torno de 20 g a 30 g por dia, o que corresponde, em média, a uma pequena porção de punhado, algo entre 25 e 40 unidades com casca, dependendo do tamanho. Assim, essa fração tende a fornecer gorduras benéficas e saciedade sem extrapolar o total de calorias do dia. Profissionais costumam reforçar alguns cuidados:

Evitar consumo livre e contínuo em frente à televisão ou tela, para não perder a noção de quantidade.

Ajustar a porção de pistache levando em conta outros alimentos gordurosos do dia, como queijos e óleos.

Em casos de doenças crônicas, alergias ou uso de medicamentos, buscar orientação individualizada.

Os benefícios à saúde do pistache resultam do conjunto de seus nutrientes e compostos bioativos – depositphotos.com / ribeiroantonio



Pistache com ou sem sal, torrado ou cru: como escolher a melhor opção?

Na hora da escolha, a primeira diferença que se percebe está entre o pistache com sal e o sem sal. Para quem precisa controlar a pressão arterial ou reduzir o sódio na dieta, a recomendação tende a priorizar a versão sem adição de sal. Ademais, mesmo para pessoas sem restrição, opções com menos sal contribuem para evitar exageros e para manter o sabor natural do alimento.

Outro ponto é a forma de processamento: cru, tostado no forno ou frito. A torra leve, a seco, é alternativa intermediária, realçando o aroma sem grande perda nutricional, desde que não haja uso de óleos em excesso. Por sua vez, as versões fritas podem aumentar significativamente o teor de gordura e alterar o perfil lipídico, tornando o produto menos interessante em uma rotina que busca equilíbrio.

Assim, algumas orientações ajudam na escolha de pistaches de melhor qualidade:

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Preferir pistaches com casca, que tendem a ser menos manipulados e ajudam no controle da quantidade, já que exigem descascar um a um. Observar cor e odor: a casca deve estar íntegra, sem manchas escuras ou sinais de mofo, e o cheiro deve ser neutro ou levemente adocicado, sem ranço. Checar o rótulo em produtos embalados, verificando se há excesso de sal, óleos adicionados ou aromatizantes artificiais. Armazenar em recipientes bem fechados, ao abrigo de luz e calor, para evitar oxidação da gordura e perda de qualidade.

Com essas informações, o pistache torna-se não apenas como petisco eventual, mas como um alimento que pode integrar planos alimentares variados. O uso consciente, atento à porção, ao tipo escolhido e às necessidades individuais, é o ponto central para que suas propriedades nutricionais se traduzam em benefícios concretos para a saúde ao longo do tempo.