O que é o NAD+ e por que ele virou a aposta da ciência contra o envelhecimento

A discussão sobre envelhecimento saudável ganhou espaço em laboratórios e consultórios ao redor do mundo. Com isso, uma molécula em particular passou a ocupar lugar de destaque nessas pesquisas: a nicotinamida adenina dinucleotídeo, mais conhecida pela sigla NAD+. Presente em praticamente todas as células, essa substância liga-se a processos que ajudam o organismo a funcionar de maneira adequada ao longo da vida.

Estudos recentes publicados em revistas científicas chamaram atenção para a relação entre NAD+ e envelhecimento. Pesquisadores de diferentes países investigam como a queda natural dessa molécula com o passar do tempo pode associar-se à perda de função celular, ao declínio cognitivo e ao surgimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson.

O NAD+ é um cofator essencial que se envolve em diversas reações químicas dentro das células – depositphotos.com / Cinefootage



O que é NAD+ e por que essa molécula é tão comentada?

O NAD+ é um cofator essencial que se envolve em diversas reações químicas dentro das células. Ele participa da produção de energia, ajuda a regular o metabolismo e contribui para o reparo do DNA, mecanismos fundamentais para a integridade do organismo. Em termos simples, trata-se de uma espécie de moeda bioquímica que permite que várias engrenagens celulares funcionem de forma coordenada.

Com o avanço da idade, estudos mostram que os níveis de NAD+ tendem a diminuir de forma gradual. Essa redução associa-se a sinais comuns do envelhecimento, como menor resistência física, alterações na memória e maior vulnerabilidade a doenças crônicas. Por isso, a expressão NAD+ e envelhecimento passou a ser frequente em pesquisas que buscam entender como manter as células em bom estado por mais tempo.

Como o NAD+ se relaciona com o envelhecimento saudável?

Pesquisas recentes indicam que o NAD+ atua em vias biológicas diretamente ligadas ao processo de envelhecer. Ele influencia o funcionamento de proteínas conhecidas como sirtuínas, que participam da regulação de inflamação, estresse oxidativo e estabilidade do material genético. Esses fatores são frequentemente citados em estudos sobre longevidade celular e saúde metabólica.

Ao observar pessoas mais velhas, cientistas têm encontrado correlação entre níveis mais baixos de NAD+ e maior incidência de problemas como fragilidade, perda de massa muscular e prejuízos na cognição. Do outro lado, pesquisas experimentais em animais e em pequenos grupos de voluntários sugerem que aumentar a disponibilidade dessa molécula pode trazer efeitos positivos em áreas como:

Função cognitiva , incluindo atenção e memória;

, incluindo atenção e memória; Capacidade física , como força e mobilidade;

, como força e mobilidade; Metabolismo energético , relacionado ao uso de glicose e gorduras;

, relacionado ao uso de glicose e gorduras; Saúde mitocondrial, ligada à produção eficiente de energia.

Apesar dessas observações, especialistas reforçam que a associação entre NAD+ alto e envelhecimento saudável ainda está em fase de esclarecimento. Há indicativos promissores, mas as respostas definitivas dependem de estudos de maior escala, com acompanhamento prolongado e grupos bem controlados.

Quais estratégias existem hoje para aumentar o NAD+?

A partir do momento em que a ciência identificou a queda do NAD+ com a idade, surgiram diferentes propostas de como elevar seus níveis. As pesquisas se concentram principalmente em compostos que funcionam como precursores de NAD+, que derivam de vitaminas do complexo B, especialmente da niacina.

Entre as estratégias em investigação, destacam-se:

Precursores orais de NAD+

Compostos como ribosídeo de nicotinamida (NR) e mononucleotídeo de nicotinamida (NMN) vêm sendo estudados em ensaios clínicos. A ideia é que essas substâncias sejam absorvidas, entrem nas células e sejam convertidas em NAD+, elevando seus níveis internos. Ajustes no estilo de vida

Alguns trabalhos apontam que fatores como alimentação equilibrada, prática regular de atividade física e sono adequado podem influenciar vias metabólicas relacionadas ao NAD+. Esses hábitos parecem atuar em conjunto com os mecanismos naturais de manutenção da molécula. Modulação de enzimas

Pesquisas laboratoriais avaliam formas de reduzir a atividade de enzimas que consomem NAD+ em excesso, o que, em teoria, ajudaria a preservar seus estoques nas células.

Resultados iniciais de ensaios clínicos em humanos relatam efeitos positivos em marcadores de metabolismo, alguns indicadores de função cognitiva e parâmetros físicos. Contudo, esses estudos costumam envolver amostras pequenas e períodos curtos de acompanhamento, o que limita afirmações mais amplas sobre o impacto a longo prazo.

Suplementos de NAD+ funcionam para prevenir doenças neurodegenerativas?

Uma das questões mais debatidas atualmente é se elevar os níveis de NAD+ poderia ajudar a prevenir ou retardar doenças neurodegenerativas. Em modelos animais, alguns experimentos sugerem que a modulação dessa molécula pode proteger neurônios contra danos e melhorar a comunicação entre as células do sistema nervoso.

Em seres humanos, porém, as evidências ainda são consideradas preliminares. Ensaios clínicos em andamento, em diferentes países, avaliam o uso de precursores de NAD+ em pessoas com risco aumentado para Alzheimer, Parkinson ou comprometimento cognitivo leve. Esses estudos buscam responder perguntas como:

Qual é a dose ideal desses compostos para cada faixa etária?

desses compostos para cada faixa etária? Por quanto tempo a suplementação precisa ser mantida para gerar efeito mensurável?

Quais grupos de pessoas se beneficiam mais dessa abordagem?

Existem efeitos adversos relevantes em uso prolongado?

Até o momento, especialistas destacam que não há consenso sobre a eficácia de suplementos de NAD+ para evitar doenças neurodegenerativas. A recomendação em ambientes acadêmicos tem sido de cautela, com incentivo à participação em estudos clínicos bem desenhados, que possam trazer respostas mais sólidas ao longo dos próximos anos.

Uma das questões mais debatidas atualmente é se elevar os níveis de NAD+ poderia ajudar a prevenir ou retardar doenças neurodegenerativas – depositphotos.com / Photoprofi30@

Perspectivas futuras para o estudo do NAD+ e do envelhecimento

O interesse em torno do NAD+ impulsionou uma forte colaboração entre universidades, hospitais e centros de pesquisa. A expectativa é que, nos próximos anos, sejam publicados resultados de ensaios clínicos maiores, com acompanhamento de longo prazo, capazes de indicar com mais clareza o papel dessa molécula em estratégias de envelhecimento saudável.

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Enquanto essas respostas não chegam, a comunidade científica reforça alguns pontos considerados centrais: a importância de evitar promessas exageradas, a necessidade de avaliar cada intervenção com base em dados e a relevância de combinar possíveis terapias com hábitos de vida já reconhecidos por favorecer a saúde ao longo do tempo. Dessa forma, o estudo do NAD+ se insere em um cenário mais amplo, que busca entender como manter a funcionalidade do organismo diante do aumento da expectativa de vida observado em 2026.