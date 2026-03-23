A história de Adam Pearson e a realidade da neurofibromatose

O ator britânico Adam Pearson, de 41 anos, voltou a colocar a neurofibromatose em evidência ao desfilar pelo tapete vermelho do Oscar em 15 de março de 2026. Conhecido pelo filme Um Homem Diferente, ele convive desde a infância com a condição genética rara, marcada por tumores benignos que podem se espalhar pela pele e por nervos do corpo. Assim, a presença de Pearson em um dos eventos mais acompanhados do cinema chamou atenção para a realidade de milhares de pessoas que lidam diariamente com alterações físicas, dores e barreiras sociais que se associam à doença.

A neurofibromatose ainda é pouco conhecida do público em geral, apesar de ser uma das doenças genéticas com mais estudos no campo da neurologia e da genética médica. Mesmo sendo rara, sua incidência é relevante o suficiente para estar presente em diferentes países e contextos sociais. Dessa forma, a trajetória de Adam Pearson ajuda a iluminar não apenas os aspectos médicos da neurofibromatose, mas também os impactos emocionais e as situações de preconceito que quem tem sinais visíveis da doença enfrenta, como deformidades faciais e tumores volumosos.

Conhecido pelo filme Um Homem Diferente, Adam Pearson convive desde a infância com a condição genética rara, marcada por tumores benignos que podem se espalhar pela pele e por nervos do corpo – Divulgação/Mubi

O que é neurofibromatose e quais são seus principais tipos?

A neurofibromatose é um grupo de doenças genéticas que afetam principalmente o crescimento de células do sistema nervoso, levando ao surgimento de tumores chamados neurofibromas. Esses tumores costumam ser benignos, mas podem causar dor, compressão de nervos e alterações estéticas marcantes. Além disso, em algumas situações, há risco de complicações mais graves. A condição ocorre por alterações em genes responsáveis por regular o crescimento celular, o que favorece a formação de massas tumorais em diferentes partes do organismo.

Existem três tipos principais reconhecidos: neurofibromatose tipo 1 (NF1), neurofibromatose tipo 2 (NF2) e schwannomatose. Entre elas, a NF1 é o tipo mais comum e geralmente se manifesta na infância, com manchas na pele e pequenos nódulos. Por sua vez, a a NF2 associa-se mais a tumores em nervos responsáveis pela audição e equilíbrio. Por fim, a schwannomatose é caracterizada por tumores em nervos periféricos, podendo provocar dor intensa. Apesar de fazerem parte da mesma família de doenças, cada tipo tem manifestações, riscos e abordagens de acompanhamento distintas.

Neurofibromatose tipo 1 (NF1): sintomas, diagnóstico e incidência

A neurofibromatose tipo 1, foco principal de muitos estudos e campanhas, é a forma mais frequente da doença. Estima-se que ocorra em cerca de 1 em cada 2.500 a 3.000 nascimentos, o que significa que milhares de pessoas vivem com NF1 em todo o mundo. Ela é causada por mutações no gene NF1, localizado no cromossomo 17, responsável pela produção de uma proteína que ajuda a controlar o crescimento das células. Quando esse gene não funciona adequadamente, aumentam as chances de formação de tumores benignos ao longo dos nervos.

Os sinais mais comuns da NF1 incluem:

Manchas café com leite na pele, geralmente múltiplas e surgindo ainda na infância;

na pele, geralmente múltiplas e surgindo ainda na infância; Neurofibromas cutâneos , que são nódulos ou caroços na pele, podendo aumentar em número com o passar dos anos;

, que são nódulos ou caroços na pele, podendo aumentar em número com o passar dos anos; Sardas em áreas pouco expostas ao sol, como axilas e virilha;

em áreas pouco expostas ao sol, como axilas e virilha; Nódulos de Lisch (alterações benignas na íris, identificadas em exame oftalmológico);

(alterações benignas na íris, identificadas em exame oftalmológico); Possíveis alterações ósseas, como escoliose ou mudanças na forma dos ossos da perna e da face;

Dificuldades de aprendizagem e alterações de atenção em parte dos pacientes.

O diagnóstico da NF1 é clínico na maior parte dos casos, baseado no conjunto de sinais e sintomas. Exames de imagem, como ressonância magnética, e testes genéticos podem complementar a avaliação, sobretudo em situações mais complexas ou com histórico familiar. Em cerca de metade dos casos, a mutação é herdada de um dos pais; na outra metade, surge de forma espontânea, sem antecedentes familiares conhecidos.

Como a neurofibromatose afeta a vida de Adam Pearson e de outras pessoas?

Adam Pearson tornou-se uma das faces mais conhecidas da neurofibromatose tipo 1 no cenário internacional. As alterações no rosto, resultado do crescimento de tumores e de deformidades ósseas ligadas à NF1, acompanharam o ator desde a infância e tiveram impacto direto na maneira como ele foi visto em diferentes espaços, da escola ao mercado de trabalho. Ao ocupar um lugar de destaque em produções de cinema e em eventos como o Oscar de 2026, Pearson expõe uma realidade em que a aparência física é frequentemente julgada antes de qualquer outra característica.

Os desafios enfrentados por pessoas com NF1 não se limitam às questões médicas. Em muitos casos, a doença provoca:

Impactos físicos , como dor crônica, baixa visão, limitações motoras e necessidade de múltiplas cirurgias;

, como dor crônica, baixa visão, limitações motoras e necessidade de múltiplas cirurgias; Repercussões emocionais , incluindo ansiedade, retraimento social e insegurança com a própria imagem;

, incluindo ansiedade, retraimento social e insegurança com a própria imagem; Consequências sociais, como bullying na infância, discriminação em ambientes de trabalho e redução de oportunidades.

A história de Pearson ilustra como a exposição em grandes eventos também pode funcionar como ferramenta de sensibilização. Ao aparecer em produções audiovisuais sem esconder as marcas da neurofibromatose, ele ajuda a ampliar a representatividade de pessoas com deficiências e condições raras. A presença desse tipo de figura pública contribui para que a sociedade reconheça que a NF1 e outras formas de neurofibromatose não definem a capacidade profissional, intelectual ou criativa de ninguém.

Quais são as opções de tratamento para a neurofibromatose tipo 1?

Até 2026, a NF1 ainda não conta com uma cura definitiva, mas existem formas de manejo que podem reduzir sintomas, evitar complicações e melhorar a qualidade de vida. O acompanhamento é multidisciplinar, envolvendo neurologistas, geneticistas, dermatologistas, ortopedistas, oftalmologistas, psicólogos e outros profissionais, dependendo das manifestações individuais.

Entre as principais estratégias utilizadas estão:

Monitoramento regular: consultas periódicas para avaliar crescimento de tumores, visão, audição, desenvolvimento infantil e alterações ósseas; Cirurgias: remoção de neurofibromas que causam dor, compressão de nervos ou grande impacto funcional ou estético; Medicamentos específicos: em alguns países, já estão disponíveis terapias-alvo, como inibidores de determinadas vias de crescimento celular, que podem reduzir o volume de certos tumores plexiformes; Fisioterapia e terapia ocupacional: para minimizar limitações motoras e adaptar atividades do dia a dia; Apoio psicológico: suporte para lidar com autoestima, relações sociais e impacto do diagnóstico ao longo da vida.

Além disso, o aconselhamento genético tem papel importante para famílias em que há casos de neurofibromatose. Esse acompanhamento oferece informações sobre risco de transmissão da doença para filhos e auxilia no planejamento reprodutivo, sempre de forma informativa, sem indicar decisões específicas.

A neurofibromatose é um grupo de doenças genéticas que afetam principalmente o crescimento de células do sistema nervoso, levando ao surgimento de tumores chamados neurofibromas – depositphotos.com / SSilver



Inclusão, combate ao preconceito e papel da informação

A experiência de Adam Pearson e de tantas outras pessoas com neurofibromatose tipo 1 mostra que a visibilidade pública é um elemento importante na luta contra o estigma. Quando a sociedade entende que a NF1 é uma condição genética e não resultado de comportamentos individuais, reduz-se o espaço para interpretações equivocadas e atitudes discriminatórias. A cobertura jornalística, as produções culturais e as campanhas de saúde têm papel central nesse processo.

Medidas de inclusão passam por ações em diferentes frentes:

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Educação : escolas informadas e preparadas para acolher estudantes com marcas físicas visíveis e eventuais dificuldades de aprendizagem;

: escolas informadas e preparadas para acolher estudantes com marcas físicas visíveis e eventuais dificuldades de aprendizagem; Ambiente de trabalho : políticas de diversidade que evitem discriminação por aparência e criem oportunidades para pessoas com doenças raras;

: políticas de diversidade que evitem discriminação por aparência e criem oportunidades para pessoas com doenças raras; Saúde pública : acesso a diagnóstico precoce, especialistas e tratamentos avançados, inclusive por meio de centros de referência em doenças genéticas;

: acesso a diagnóstico precoce, especialistas e tratamentos avançados, inclusive por meio de centros de referência em doenças genéticas; Mídia e cultura: presença de personagens e figuras reais com neurofibromatose em filmes, séries e campanhas, sem estereótipos.

Ao surgir no tapete vermelho do Oscar em 2026, Adam Pearson reforça o debate sobre neurofibromatose para além dos consultórios médicos. A rareza da doença não diminui a importância de se falar sobre ela. Informação de qualidade, acesso a tratamento e práticas efetivas de inclusão social podem transformar o modo como a NF1 e outras formas de neurofibromatose são percebidas, abrindo espaço para trajetórias diversas em que a condição genética é apenas uma parte da história de cada pessoa.