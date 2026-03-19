Tradicional cerveja sul-africana aterrissa no Brasil no Lollapalooza para conquistar jovens

O lançamento de novos rótulos de bebida alcoólica voltados à geração Z vem ganhando espaço no mercado brasileiro. Por isso, a estratégia em torno da Flying Fish ilustra esse movimento. A marca, que a Ambev traz ao Brasil após sua criação na África do Sul, foi posicionada como uma cerveja saborizada com foco em consumidores que buscam menos amargor e mais refrescância. Assim, a escolha do Lollapalooza 2026 como vitrine para ampliar a presença da Flying Fish no país sinaliza a tentativa de dialogar diretamente com um público jovem, que tem o hábito de experimentar combinações diferentes de sabor.

Esse lançamento insere-se em um guarda-chuva estratégico que a companhia chama de Beyond Beer, um portfólio que engloba bebidas que fogem do perfil de cerveja tradicional. Marcas como Beats, Mikes e Brutal Fruit fazem parte desse ecossistema, que tem como objetivo acompanhar mudanças no comportamento de consumo. Afinal, os dados recentes da controladora AB InBev mostram que, no Brasil, as categorias além da cerveja vêm crescendo em ritmo mais acelerado do que as cervejas clássicas. Ou seja, isso reforça a aposta em produtos como a Flying Fish.

Antes de chegar ao Lollapalooza 2026, a cerveja passou por uma sequência de testes regionais – depositphotos.com / thenews2.com



Estratégia Beyond Beer: o que está por trás da Flying Fish?

A expressão Beyond Beer resume uma tendência global da indústria de bebidas alcoólicas. Assim, ele busca ampliar o portfólio com opções de menor teor de amargor, sabores frutados e propostas mais leves. No caso da Flying Fish, a ideia é ocupar o espaço entre a cerveja convencional e as bebidas prontas para beber, como os chamados ready to drink. Portanto, essa abordagem busca atrair consumidores que antes não se identificavam com cervejas tradicionais, seja pelo sabor, seja pela associação cultural do produto.

Relatórios da AB InBev indicam que, até o terceiro trimestre de 2024, as bebidas não diretamente ligadas à cerveja apresentaram crescimento de volume superior ao da categoria principal no Brasil. Até setembro daquele ano, a expansão dessas linhas foi mais que o dobro do avanço que as cervejas registraram. Assim, esse desempenho ajuda a explicar por que a Flying Fish e outras marcas saborizadas passaram a receber mais atenção em termos de marketing, distribuição e presença em eventos.

Flying Fish: como é a cerveja que mira a geração Z?

A Flying Fish é uma cerveja saborizada de limão, com menos amargor e perfil sensorial voltado à refrescância. Em vez de competir diretamente com rótulos clássicos do portfólio da Ambev, a marca procura complementar a categoria. Assim, atrai consumidores que preferem bebidas mais leves e com notas frutadas. A textura associa-se a produtos da linha de bebidas mistas, mas com corpo e graduação alcoólica que lembram uma entrada mais suave no universo cervejeiro.

Em mercados onde já está consolidada, como a África do Sul, a Flying Fish assumiu o papel de porta de entrada para pessoas que não tinham uma cerveja favorita. Lá, a marca figura entre as mais consumidas, o que reforçou o argumento para sua expansão internacional. No Brasil, o reposicionamento foca principalmente a geração Z, faixa etária que demonstra interesse por produtos personalizados, experiências de marca e opções alcoólicas com perfis sensoriais menos amargos.

Como foi o teste da Flying Fish no Brasil antes do Lollapalooza?

Antes de chegar ao Lollapalooza 2026, a cerveja passou por uma sequência de testes regionais. A primeira etapa concentrou-se no Sul do país, a partir de setembro de 2025, em uma rede ampla de pontos de venda. Em poucos meses, a Flying Fish já estava presente em milhares de estabelecimentos, com índice de recompra elevado para um lançamento recente. Os dados de varejo e de programas de relacionamento indicaram não apenas repetição de compra, mas também incremento de novos consumidores à categoria.

Na segunda fase, a marca avançou para São Paulo, com foco em canais estratégicos. Redes de conveniência e aplicativos de entrega foram utilizados como termômetro para medir a aceitação da Flying Fish em um ambiente de maior escala. O Zé Delivery, por exemplo, tornou-se uma das principais bases de leitura de performance, ao registrar dezenas de milhares de pedidos em um único mês. Esses primeiros resultados forneceram indicadores de que a cerveja saborizada não estava apenas migrando consumidores de outras marcas, mas também atraindo pessoas que antes não consumiam cerveja com frequência.

Por que o Lollapalooza 2026 é importante para a Flying Fish?

A presença da Flying Fish no Lollapalooza 2026 faz parte de uma estratégia de construção gradual de marca. Em vez de entrar diretamente em eventos de massa tradicionais, como grandes festivais populares de rua ou torneios esportivos, a empresa optou por um caminho de expansão em etapas. O festival de música é visto internamente como uma plataforma alinhada ao perfil da geração Z, público-alvo central da cerveja saborizada.

No evento, a Flying Fish terá ações de experiência de marca, como palco próprio, ativações com DJs, espaços para fotos e distribuição de brindes. Estão previstos milhares de itens promocionais ao longo dos três dias de festival, além de momentos específicos de degustação gratuita. A intenção declarada é reforçar a identidade da marca como uma bebida leve, saborizada e associada a momentos de entretenimento, sem afastar consumidores que já estão habituados às cervejas tradicionais.

O festival de música é visto internamente como uma plataforma alinhada ao perfil da geração Z, público-alvo central da cerveja saborizada – depositphotos.com / peus



Quais tendências de consumo ajudam a explicar o avanço das cervejas saborizadas?

O crescimento de produtos como a Flying Fish está conectado a mudanças mais amplas no consumo de bebidas alcoólicas. Entre as principais tendências observadas, destacam-se:

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Busca por menos amargor: consumidores mais jovens tendem a preferir perfis sensoriais suaves e frutados.

consumidores mais jovens tendem a preferir perfis sensoriais suaves e frutados. Interesse por inovação: rótulos com sabores diferenciados e propostas além da cerveja ganham espaço nas prateleiras.

rótulos com sabores diferenciados e propostas além da cerveja ganham espaço nas prateleiras. Consumo em ocasiões variadas: bebidas saborizadas aparecem tanto em festas quanto em encontros informais, ampliando o campo de uso.

bebidas saborizadas aparecem tanto em festas quanto em encontros informais, ampliando o campo de uso. Conexão com experiências: festivais de música, eventos culturais e ativações em pontos de venda são usados como palco para contato direto com o público.

Dentro desse contexto, a Flying Fish se consolida como uma das apostas da Ambev na frente Beyond Beer, buscando fortalecer a participação da companhia em segmentos que crescem mais rápido que a cerveja tradicional. A escolha do Lollapalooza 2026, somada aos testes regionais e ao uso intensivo de canais digitais, mostra como a construção de uma cerveja saborizada hoje envolve não apenas o produto em si, mas todo um conjunto de experiências e pontos de contato planejados para dialogar com a geração Z.