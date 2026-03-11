Assine
overlay
Início EmGiro
Alimentação

Cardápio cetogênico diário: exemplo completo com refeições, calorias e macronutrientes

Cardápio cetogênico diário completo: refeições com macros, calorias e porções para manter a cetose, sem açúcar, pães ou massas

Publicidade
Carregando...
CV
Carlos Vieira* *com uso de Inteligência Artificial
CV
Carlos Vieira* *com uso de Inteligência Artificial
Repórter
11/03/2026 07:30

compartilhe

SIGA
x
Cardápio cetogênico diário: exemplo completo com refeições, calorias e macronutrientes
Cardápio cetogênico diário: exemplo completo com refeições, calorias e macronutrientes crédito: Portal Giro 10

Um cardápio diário para dieta cetogênica precisa equilibrar saciedade, praticidade e controle rigoroso de carboidratos. A proposta a seguir apresenta um dia completo de alimentação com café da manhã, almoço, jantar e dois lanches, sempre priorizando alimentos com baixo teor de carboidratos e maior proporção de gorduras boas e proteínas. As quantidades, calorias e macronutrientes são aproximadas e podem variar conforme marcas e métodos de preparo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O cardápio cetogênico diário envolve escolhas que mantêm os carboidratos líquidos em torno de 20 a 30 g por dia para favorecer a manutenção da cetose. As refeições listadas evitam açúcares, pães, massas e frutas ricas em açúcar, focando em carnes, ovos, queijos, oleaginosas e vegetais de baixo amido.

Cardápio cetogênico diário: café da manhã e primeiros passos

O café da manhã em um cardápio cetogênico diário costuma ser rico em gorduras e proteínas para prolongar a sensação de saciedade ao longo da manhã. Uma combinação frequente envolve ovos, queijos e alguma fonte de gordura saudável, como abacate ou azeite. Esse tipo de refeição tende a apresentar poucos carboidratos líquidos, favorecendo o estado metabólico desejado.

Neste exemplo, o foco recai em um prato simples, de preparo rápido, que pode ser adaptado com temperos variados. A inclusão de vegetais com baixo teor de carboidratos ajuda a acrescentar fibras e micronutrientes, mantendo o limite de carboidratos sob controle.

Em uma dieta cetogênica, refeições com ovos, carnes, peixes, queijos e folhas verdes ajudam a manter o corpo em cetose – depositphotos.com / gdolgikh

Café da manhã cetogênico: o que incluir?

Refeição: Omelete com queijo, espinafre e abacate

  • 2 ovos inteiros (cerca de 100 g)
  • 30 g de queijo muçarela ralado
  • 1 colher de sopa de manteiga (10 g) para preparo
  • 1/2 xícara de espinafre refogado (cerca de 40 g)
  • 1/2 abacate pequeno (cerca de 70 g)

Informações aproximadas:

  • Calorias: ~520 kcal
  • Gorduras: ~44 g
  • Proteínas: ~22 g
  • Carboidratos totais: ~9 g
  • Fibras: ~5 g
  • Carboidratos líquidos: ~4 g
  • Adequada para manter a cetose? Sim, baixo teor de carboidratos líquidos e alta proporção de gorduras.

Lanche da manhã em dieta cetogênica

O lanche da manhã, em um cardápio cetogênico diário, costuma ser opcional, já que muitas pessoas relatam menor fome entre as refeições. Quando necessário, a indicação é priorizar pequenas porções de fontes de gordura e proteína, evitando qualquer produto com açúcar adicionado.

Refeição: Mix de oleaginosas e queijo

  • 15 g de castanha-do-pará (cerca de 2 unidades grandes)
  • 15 g de amêndoas
  • 30 g de queijo prato em cubos

Informações aproximadas:

  • Calorias: ~260 kcal
  • Gorduras: ~23 g
  • Proteínas: ~9 g
  • Carboidratos totais: ~5 g
  • Fibras: ~3 g
  • Carboidratos líquidos: ~2 g
  • Adequada para manter a cetose? Sim, lanche de baixo impacto glicêmico.

Almoço cetogênico: como montar um prato equilibrado?

No almoço, a base do prato em um cardápio cetogênico diário costuma ser uma fonte de proteína, acompanhada de salada com folhas e vegetais pobres em amido e alguma gordura adicional, como azeite de oliva. O objetivo é manter a refeição saciante sem estourar a meta de carboidratos do dia.

Refeição: Filé de frango com salada verde e azeite

  • 150 g de peito de frango grelhado em 1 colher de sopa de azeite (10 g)
  • 1 xícara de alface variada (40 g)
  • 1/2 xícara de rúcula (15 g)
  • 1/2 xícara de pepino fatiado (50 g)
  • 2 colheres de sopa de azeite extra virgem (20 g) para temperar a salada

Informações aproximadas:

  • Calorias: ~520 kcal
  • Gorduras: ~36 g
  • Proteínas: ~38 g
  • Carboidratos totais: ~5 g
  • Fibras: ~2 g
  • Carboidratos líquidos: ~3 g
  • Adequada para manter a cetose? Sim, proteína moderada e carboidratos bastante reduzidos.

Lanche da tarde: quais opções se encaixam na dieta cetogênica?

Para o lanche da tarde, o cardápio cetogênico diário pode incluir preparações simples como iogurte integral sem açúcar com sementes, patês gordurosos ou pequenas porções de abacate. A atenção principal recai sobre rótulos para evitar açúcares escondidos.

Refeição: Iogurte integral com sementes de chia

  • 100 g de iogurte natural integral sem açúcar
  • 1 colher de sopa de creme de leite (15 g)
  • 1 colher de sopa de chia (10 g)

Informações aproximadas:

  • Calorias: ~190 kcal
  • Gorduras: ~15 g
  • Proteínas: ~7 g
  • Carboidratos totais: ~5 g
  • Fibras: ~4 g
  • Carboidratos líquidos: ~1 g
  • Adequada para manter a cetose? Sim, desde que o iogurte não contenha açúcar adicionado.
Controlar os carboidratos líquidos ao longo do dia é um dos princípios centrais de um cardápio cetogênico equilibrado – depositphotos.com / AntonMatyukha

Jantar cetogênico: opções para encerrar o dia

O jantar em um cardápio cetogênico diário costuma ser mais leve que o almoço, mas segue a mesma lógica: proteína de boa qualidade, vegetais de baixo amido e alguma fonte de gordura. Preparações com peixes gordos aparecem com frequência pela presença de ácidos graxos importantes.

Refeição: Salmão ao forno com brócolis na manteiga

  • 120 g de filé de salmão assado com 1 colher de sopa de azeite (10 g)
  • 1 xícara de brócolis cozido (90 g)
  • 1 colher de sopa de manteiga (10 g) para saltear o brócolis

Informações aproximadas:

  • Calorias: ~520 kcal
  • Gorduras: ~38 g
  • Proteínas: ~36 g
  • Carboidratos totais: ~6 g
  • Fibras: ~3 g
  • Carboidratos líquidos: ~3 g
  • Adequada para manter a cetose? Sim, refeição rica em gorduras e com poucos carboidratos.

Resumo diário de calorias e macronutrientes

Ao somar todas as refeições desse cardápio cetogênico diário, o total aproximado fica dentro de uma faixa comum para adultos com necessidade energética moderada. Esses números podem ser ajustados para mais ou para menos, conforme objetivos individuais e orientação profissional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  1. Calorias totais: ~2.010 kcal
  2. Gorduras totais: ~156 g
  3. Proteínas totais: ~112 g
  4. Carboidratos totais: ~30 g
  5. Fibras: ~17 g
  6. Carboidratos líquidos diários: ~13 g

Esse exemplo mostra um cardápio cetogênico diário com carboidratos líquidos bem abaixo de 20 g, faixa frequentemente associada à manutenção da cetose em muitas pessoas. A adequação final, entretanto, depende do contexto clínico e do acompanhamento profissional, que pode sugerir ajustes de porções, tipos de gordura e variedade de vegetais ao longo da semana.

Tópicos relacionados:

alimentacao cardapio-cetogenico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay