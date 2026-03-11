Cardápio cetogênico diário: exemplo completo com refeições, calorias e macronutrientes

Um cardápio diário para dieta cetogênica precisa equilibrar saciedade, praticidade e controle rigoroso de carboidratos. A proposta a seguir apresenta um dia completo de alimentação com café da manhã, almoço, jantar e dois lanches, sempre priorizando alimentos com baixo teor de carboidratos e maior proporção de gorduras boas e proteínas. As quantidades, calorias e macronutrientes são aproximadas e podem variar conforme marcas e métodos de preparo.

O cardápio cetogênico diário envolve escolhas que mantêm os carboidratos líquidos em torno de 20 a 30 g por dia para favorecer a manutenção da cetose. As refeições listadas evitam açúcares, pães, massas e frutas ricas em açúcar, focando em carnes, ovos, queijos, oleaginosas e vegetais de baixo amido.

Cardápio cetogênico diário: café da manhã e primeiros passos

O café da manhã em um cardápio cetogênico diário costuma ser rico em gorduras e proteínas para prolongar a sensação de saciedade ao longo da manhã. Uma combinação frequente envolve ovos, queijos e alguma fonte de gordura saudável, como abacate ou azeite. Esse tipo de refeição tende a apresentar poucos carboidratos líquidos, favorecendo o estado metabólico desejado.

Neste exemplo, o foco recai em um prato simples, de preparo rápido, que pode ser adaptado com temperos variados. A inclusão de vegetais com baixo teor de carboidratos ajuda a acrescentar fibras e micronutrientes, mantendo o limite de carboidratos sob controle.

Em uma dieta cetogênica, refeições com ovos, carnes, peixes, queijos e folhas verdes ajudam a manter o corpo em cetose – depositphotos.com / gdolgikh



Café da manhã cetogênico: o que incluir?

Refeição: Omelete com queijo, espinafre e abacate

2 ovos inteiros (cerca de 100 g)

30 g de queijo muçarela ralado

1 colher de sopa de manteiga (10 g) para preparo

1/2 xícara de espinafre refogado (cerca de 40 g)

1/2 abacate pequeno (cerca de 70 g)

Informações aproximadas:

Calorias: ~520 kcal

Gorduras: ~44 g

Proteínas: ~22 g

Carboidratos totais: ~9 g

Fibras: ~5 g

Carboidratos líquidos: ~4 g

~4 g Adequada para manter a cetose? Sim, baixo teor de carboidratos líquidos e alta proporção de gorduras.

Lanche da manhã em dieta cetogênica

O lanche da manhã, em um cardápio cetogênico diário, costuma ser opcional, já que muitas pessoas relatam menor fome entre as refeições. Quando necessário, a indicação é priorizar pequenas porções de fontes de gordura e proteína, evitando qualquer produto com açúcar adicionado.

Refeição: Mix de oleaginosas e queijo

15 g de castanha-do-pará (cerca de 2 unidades grandes)

15 g de amêndoas

30 g de queijo prato em cubos

Informações aproximadas:

Calorias: ~260 kcal

Gorduras: ~23 g

Proteínas: ~9 g

Carboidratos totais: ~5 g

Fibras: ~3 g

Carboidratos líquidos: ~2 g

~2 g Adequada para manter a cetose? Sim, lanche de baixo impacto glicêmico.

Almoço cetogênico: como montar um prato equilibrado?

No almoço, a base do prato em um cardápio cetogênico diário costuma ser uma fonte de proteína, acompanhada de salada com folhas e vegetais pobres em amido e alguma gordura adicional, como azeite de oliva. O objetivo é manter a refeição saciante sem estourar a meta de carboidratos do dia.

Refeição: Filé de frango com salada verde e azeite

150 g de peito de frango grelhado em 1 colher de sopa de azeite (10 g)

1 xícara de alface variada (40 g)

1/2 xícara de rúcula (15 g)

1/2 xícara de pepino fatiado (50 g)

2 colheres de sopa de azeite extra virgem (20 g) para temperar a salada

Informações aproximadas:

Calorias: ~520 kcal

Gorduras: ~36 g

Proteínas: ~38 g

Carboidratos totais: ~5 g

Fibras: ~2 g

Carboidratos líquidos: ~3 g

~3 g Adequada para manter a cetose? Sim, proteína moderada e carboidratos bastante reduzidos.

Lanche da tarde: quais opções se encaixam na dieta cetogênica?

Para o lanche da tarde, o cardápio cetogênico diário pode incluir preparações simples como iogurte integral sem açúcar com sementes, patês gordurosos ou pequenas porções de abacate. A atenção principal recai sobre rótulos para evitar açúcares escondidos.

Refeição: Iogurte integral com sementes de chia

100 g de iogurte natural integral sem açúcar

1 colher de sopa de creme de leite (15 g)

1 colher de sopa de chia (10 g)

Informações aproximadas:

Calorias: ~190 kcal

Gorduras: ~15 g

Proteínas: ~7 g

Carboidratos totais: ~5 g

Fibras: ~4 g

Carboidratos líquidos: ~1 g

~1 g Adequada para manter a cetose? Sim, desde que o iogurte não contenha açúcar adicionado.

Controlar os carboidratos líquidos ao longo do dia é um dos princípios centrais de um cardápio cetogênico equilibrado – depositphotos.com / AntonMatyukha



Jantar cetogênico: opções para encerrar o dia

O jantar em um cardápio cetogênico diário costuma ser mais leve que o almoço, mas segue a mesma lógica: proteína de boa qualidade, vegetais de baixo amido e alguma fonte de gordura. Preparações com peixes gordos aparecem com frequência pela presença de ácidos graxos importantes.

Refeição: Salmão ao forno com brócolis na manteiga

120 g de filé de salmão assado com 1 colher de sopa de azeite (10 g)

1 xícara de brócolis cozido (90 g)

1 colher de sopa de manteiga (10 g) para saltear o brócolis

Informações aproximadas:

Calorias: ~520 kcal

Gorduras: ~38 g

Proteínas: ~36 g

Carboidratos totais: ~6 g

Fibras: ~3 g

Carboidratos líquidos: ~3 g

~3 g Adequada para manter a cetose? Sim, refeição rica em gorduras e com poucos carboidratos.

Resumo diário de calorias e macronutrientes

Ao somar todas as refeições desse cardápio cetogênico diário, o total aproximado fica dentro de uma faixa comum para adultos com necessidade energética moderada. Esses números podem ser ajustados para mais ou para menos, conforme objetivos individuais e orientação profissional.

Calorias totais: ~2.010 kcal Gorduras totais: ~156 g Proteínas totais: ~112 g Carboidratos totais: ~30 g Fibras: ~17 g Carboidratos líquidos diários: ~13 g

Esse exemplo mostra um cardápio cetogênico diário com carboidratos líquidos bem abaixo de 20 g, faixa frequentemente associada à manutenção da cetose em muitas pessoas. A adequação final, entretanto, depende do contexto clínico e do acompanhamento profissional, que pode sugerir ajustes de porções, tipos de gordura e variedade de vegetais ao longo da semana.