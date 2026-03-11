Cardápio cetogênico diário: exemplo completo com refeições, calorias e macronutrientes
Cardápio cetogênico diário completo: refeições com macros, calorias e porções para manter a cetose, sem açúcar, pães ou massas
Um cardápio diário para dieta cetogênica precisa equilibrar saciedade, praticidade e controle rigoroso de carboidratos. A proposta a seguir apresenta um dia completo de alimentação com café da manhã, almoço, jantar e dois lanches, sempre priorizando alimentos com baixo teor de carboidratos e maior proporção de gorduras boas e proteínas. As quantidades, calorias e macronutrientes são aproximadas e podem variar conforme marcas e métodos de preparo.
O cardápio cetogênico diário envolve escolhas que mantêm os carboidratos líquidos em torno de 20 a 30 g por dia para favorecer a manutenção da cetose. As refeições listadas evitam açúcares, pães, massas e frutas ricas em açúcar, focando em carnes, ovos, queijos, oleaginosas e vegetais de baixo amido.
Cardápio cetogênico diário: café da manhã e primeiros passos
O café da manhã em um cardápio cetogênico diário costuma ser rico em gorduras e proteínas para prolongar a sensação de saciedade ao longo da manhã. Uma combinação frequente envolve ovos, queijos e alguma fonte de gordura saudável, como abacate ou azeite. Esse tipo de refeição tende a apresentar poucos carboidratos líquidos, favorecendo o estado metabólico desejado.
Neste exemplo, o foco recai em um prato simples, de preparo rápido, que pode ser adaptado com temperos variados. A inclusão de vegetais com baixo teor de carboidratos ajuda a acrescentar fibras e micronutrientes, mantendo o limite de carboidratos sob controle.
Café da manhã cetogênico: o que incluir?
Refeição: Omelete com queijo, espinafre e abacate
- 2 ovos inteiros (cerca de 100 g)
- 30 g de queijo muçarela ralado
- 1 colher de sopa de manteiga (10 g) para preparo
- 1/2 xícara de espinafre refogado (cerca de 40 g)
- 1/2 abacate pequeno (cerca de 70 g)
Informações aproximadas:
- Calorias: ~520 kcal
- Gorduras: ~44 g
- Proteínas: ~22 g
- Carboidratos totais: ~9 g
- Fibras: ~5 g
- Carboidratos líquidos: ~4 g
- Adequada para manter a cetose? Sim, baixo teor de carboidratos líquidos e alta proporção de gorduras.
Lanche da manhã em dieta cetogênica
O lanche da manhã, em um cardápio cetogênico diário, costuma ser opcional, já que muitas pessoas relatam menor fome entre as refeições. Quando necessário, a indicação é priorizar pequenas porções de fontes de gordura e proteína, evitando qualquer produto com açúcar adicionado.
Refeição: Mix de oleaginosas e queijo
- 15 g de castanha-do-pará (cerca de 2 unidades grandes)
- 15 g de amêndoas
- 30 g de queijo prato em cubos
Informações aproximadas:
- Calorias: ~260 kcal
- Gorduras: ~23 g
- Proteínas: ~9 g
- Carboidratos totais: ~5 g
- Fibras: ~3 g
- Carboidratos líquidos: ~2 g
- Adequada para manter a cetose? Sim, lanche de baixo impacto glicêmico.
Almoço cetogênico: como montar um prato equilibrado?
No almoço, a base do prato em um cardápio cetogênico diário costuma ser uma fonte de proteína, acompanhada de salada com folhas e vegetais pobres em amido e alguma gordura adicional, como azeite de oliva. O objetivo é manter a refeição saciante sem estourar a meta de carboidratos do dia.
Refeição: Filé de frango com salada verde e azeite
- 150 g de peito de frango grelhado em 1 colher de sopa de azeite (10 g)
- 1 xícara de alface variada (40 g)
- 1/2 xícara de rúcula (15 g)
- 1/2 xícara de pepino fatiado (50 g)
- 2 colheres de sopa de azeite extra virgem (20 g) para temperar a salada
Informações aproximadas:
- Calorias: ~520 kcal
- Gorduras: ~36 g
- Proteínas: ~38 g
- Carboidratos totais: ~5 g
- Fibras: ~2 g
- Carboidratos líquidos: ~3 g
- Adequada para manter a cetose? Sim, proteína moderada e carboidratos bastante reduzidos.
Lanche da tarde: quais opções se encaixam na dieta cetogênica?
Para o lanche da tarde, o cardápio cetogênico diário pode incluir preparações simples como iogurte integral sem açúcar com sementes, patês gordurosos ou pequenas porções de abacate. A atenção principal recai sobre rótulos para evitar açúcares escondidos.
Refeição: Iogurte integral com sementes de chia
- 100 g de iogurte natural integral sem açúcar
- 1 colher de sopa de creme de leite (15 g)
- 1 colher de sopa de chia (10 g)
Informações aproximadas:
- Calorias: ~190 kcal
- Gorduras: ~15 g
- Proteínas: ~7 g
- Carboidratos totais: ~5 g
- Fibras: ~4 g
- Carboidratos líquidos: ~1 g
- Adequada para manter a cetose? Sim, desde que o iogurte não contenha açúcar adicionado.
Jantar cetogênico: opções para encerrar o dia
O jantar em um cardápio cetogênico diário costuma ser mais leve que o almoço, mas segue a mesma lógica: proteína de boa qualidade, vegetais de baixo amido e alguma fonte de gordura. Preparações com peixes gordos aparecem com frequência pela presença de ácidos graxos importantes.
Refeição: Salmão ao forno com brócolis na manteiga
- 120 g de filé de salmão assado com 1 colher de sopa de azeite (10 g)
- 1 xícara de brócolis cozido (90 g)
- 1 colher de sopa de manteiga (10 g) para saltear o brócolis
Informações aproximadas:
- Calorias: ~520 kcal
- Gorduras: ~38 g
- Proteínas: ~36 g
- Carboidratos totais: ~6 g
- Fibras: ~3 g
- Carboidratos líquidos: ~3 g
- Adequada para manter a cetose? Sim, refeição rica em gorduras e com poucos carboidratos.
Resumo diário de calorias e macronutrientes
Ao somar todas as refeições desse cardápio cetogênico diário, o total aproximado fica dentro de uma faixa comum para adultos com necessidade energética moderada. Esses números podem ser ajustados para mais ou para menos, conforme objetivos individuais e orientação profissional.
- Calorias totais: ~2.010 kcal
- Gorduras totais: ~156 g
- Proteínas totais: ~112 g
- Carboidratos totais: ~30 g
- Fibras: ~17 g
- Carboidratos líquidos diários: ~13 g
Esse exemplo mostra um cardápio cetogênico diário com carboidratos líquidos bem abaixo de 20 g, faixa frequentemente associada à manutenção da cetose em muitas pessoas. A adequação final, entretanto, depende do contexto clínico e do acompanhamento profissional, que pode sugerir ajustes de porções, tipos de gordura e variedade de vegetais ao longo da semana.