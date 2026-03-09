Segredos da dieta das gralhas: de sementes a pedras e argila

Entre as aves mais adaptáveis do planeta, as gralhas chamam atenção pelo comportamento alimentar versátil e, muitas vezes, mal compreendido. Essas corvídeas exploram diferentes ambientes, de florestas a áreas urbanas, e ganham fama de comer praticamente qualquer coisa. Essa reputação se apoia em fatos observáveis, como o hábito de experimentar novos itens e aproveitar resíduos humanos. No entanto, o senso comum também inclui exageros populares que ampliam o que realmente ocorre na natureza.

Na prática, a alimentação das gralhas segue a oportunidade. Em vez de se prender a uma única fonte de alimento, elas alternam entre sementes, frutos, insetos, pequenos vertebrados e restos de comida deixados por outras espécies, incluindo seres humanos. Dessa forma, essa flexibilidade garante sobrevivência em ambientes variados e diante de mudanças sazonais. Além disso, o comportamento oportunista ajuda a explicar por que essas aves se adaptam tão bem a regiões modificadas pelo homem.

Segredos da dieta das gralhas: o que realmente elas comem?

A dieta das gralhas é tipicamente onívora. Em outras palavras, esses pássaros combinam alimentos de origem vegetal e animal ao longo do dia, ajustando a escolha à oferta disponível. Já em períodos de abundância de frutos e sementes, o cardápio tende a ficar mais vegetal. Em outras épocas, elas aumentam o consumo de insetos, ovos e até pequenos roedores ou anfíbios, quando conseguem capturá-los.

Entre os itens mais comuns na rotina alimentar das gralhas estão:

Sementes e grãos , como milho, nozes e pinhões;

, como milho, nozes e pinhões; Frutos silvestres e frutos cultivados em pomares;

e frutos cultivados em pomares; Insetos e larvas , que fornecem proteínas essenciais;

, que fornecem proteínas essenciais; Carcaças e restos de animais, quando encontram;

e restos de animais, quando encontram; Resíduos humanos, como sobras de alimentos em lixões e praças.

Essa variedade alimenta não apenas o corpo, mas também o comportamento exploratório da espécie. As gralhas se destacam pela inteligência e curiosidade, o que as leva a testar objetos e alimentos novos. Desse modo, elas reforçam a percepção de que tudo pode servir como alimento. Em muitos casos, porém, o que parece qualquer coisa cumpre função clara, seja nutricional, seja comportamental.

Por que as gralhas ingerem pedras, areia e argila?

A fama de que gralhas comem pedras, areia e lama se relaciona a mecanismos fisiológicos importantes. Em muitas aves, pequenas pedras ingeridas voluntariamente funcionam como gastrolitos, que atuam como auxiliares mecânicos no processo de trituração de alimentos no estômago muscular, conhecido como moela. Nas gralhas, esse processo ocorre principalmente quando a dieta inclui sementes duras, cascas resistentes ou pequenos pedaços de ossos.

Quando engolem fragmentos de pedra ou grãos de areia, as gralhas aumentam a eficiência da digestão, já que esses materiais atuam como moedores internos. Paralelamente, pesquisadores registram também a ingestão de argila ou lama, comportamento descrito em diversas espécies de aves e mamíferos. Nesses casos, dois papéis principais se destacam:

Absorção de minerais , como cálcio e outros micronutrientes presentes em determinados tipos de solo;

, como cálcio e outros micronutrientes presentes em determinados tipos de solo; Neutralização de toxinas, pois partículas de argila podem se ligar a compostos presentes em frutos ou sementes, o que reduz seus efeitos no organismo.

Assim, quando alguém observa uma gralha bicando lama, o comportamento não indica, necessariamente, uma alimentação desordenada. Em vez disso, a ave usa uma estratégia fisiológica bastante eficiente. A ingestão de solo ocorre de forma pontual, ligada a necessidades específicas e ao tipo de ambiente disponível. Além disso, em alguns casos, a escolha do local com argila segue padrões de visitação repetida, o que mostra certo grau de aprendizado.

O que há de verdade na fama de comer qualquer coisa?

A ideia de que gralhas comem absolutamente tudo, inclusive objetos inanimados, mistura fatos reais com interpretações exageradas. Observadores relatam com confiança gralhas carregando itens como tampas metálicas, pedaços de plástico, pequenos brinquedos e até moedas. Em certas situações, elas ingerem alguns desses objetos acidentalmente durante a procura por alimento, especialmente quando eles se misturam a restos de comida.

Em ambientes urbanos, por exemplo, gralhas costumam revirar sacos de lixo ou explorar mesas de piquenique. Nesses cenários, elas frequentemente engolem:

Fios de gordura e restos de carne aderidos a embalagens; Pedaços de pão ou biscoitos deixados no chão; Grãos de arroz ou milho misturados a areia ou pedrinhas; Restos de frutas com partes de casca e sujeira aderida.

Em meio a esses materiais, pequenas pedras ou partículas de plástico entram no bico e, às vezes, chegam ao estômago de forma involuntária. Contudo, isso não significa que a ave busque esses itens como alimento principal. Na verdade, a busca intensa por recursos em locais antropizados aumenta o risco de engolir substâncias estranhas. Além disso, essa interação constante com lixo humano ilustra como o comportamento das pessoas influencia diretamente a saúde das aves.

Como o folclore e as observações humanas ampliam essa reputação?

Ao longo do tempo, pessoas transformaram comportamentos isolados em histórias recorrentes sobre as gralhas. A inteligência, a ousadia e a proximidade com áreas habitadas favorecem associações com roubo de objetos brilhantes e com o suposto hábito de devorar qualquer coisa disponível. Observações pontuais, como uma ave bicando lixo ou engolindo uma pedrinha, muitas vezes ganham interpretação exagerada e se tornam regra na imaginação popular.

No folclore e em relatos cotidianos, episódios raros passam a compor narrativas repetidas, o que reforça a imagem de um animal sem critério alimentar. Entretanto, estudos recentes mostram que o comportamento alimentar das gralhas segue forte lógica adaptativa. Elas priorizam alimentos calóricos e nutritivos, usam gastrolitos para auxiliar a digestão e, em alguns contextos, recorrem à argila para obter minerais ou lidar com substâncias potencialmente tóxicas. Pesquisadores também observam variações regionais na dieta, o que destaca ainda mais a capacidade de ajuste dessas aves.

Assim, a fama de comer de tudo, de sementes a pedras e lama, se apoia em aspectos reais da dieta onívora e da fisiologia dessas aves, porém cresce muito por causa de interpretações humanas. Além disso, muitas pessoas tendem a transformar comportamentos pontuais em características universais. Quando alguém conhece em mais detalhe o que as gralhas realmente consomem, torna-se mais fácil separar o que pertence à observação científica do que se limita ao campo do mito e da imaginação coletiva.