Coolers: a bebida refrescante que conquistou festas e praias

O termo cooler costuma associar-se a bebidas alcoólicas leves, geralmente gaseificadas e com sabor frutado, que ocupam um espaço intermediário entre a cerveja e os destilados tradicionais. Assim, esse tipo de produto é uma opção prática para consumo em ambientes descontraídos, com foco em refrescância e baixo teor alcoólico. Nas últimas décadas, os coolers passaram a disputar espaço nas prateleiras com outras categorias. Porém, seguem presentes em festas, praias e eventos para o público jovem adulto.

Apesar de hoje parecer um item comum em festas e quiosques, a categoria de coolers tem uma trajetória própria dentro da indústria de bebidas. Ao longo do tempo, esses produtos ganharam novas embalagens, sabores e estratégias de marketing. Dessa forma, acompanharam as mudanças de comportamento de consumo e a busca por bebidas menos fortes e mais fáceis de beber. A combinação de praticidade com apelo visual ajudou a consolidar os coolers como opção de entrada para quem prefere bebidas mais suaves.

O que são coolers e como essa bebida se diferencia?

Na definição mais difundida, coolers são bebidas alcoólicas à base de vinho, malte ou destilados neutros, misturadas com água gaseificada, sucos ou aromatizantes de frutas e açúcar. Em geral, apresentam baixo teor alcoólico, na faixa de 4% a 7% de álcool por volume, dependendo da marca e da legislação local. Afinal, o foco está no sabor frutado e refrescante, muitas vezes com leve dulçor e carbonatação que lembra refrigerantes.

Essas bebidas se diferenciam da cerveja pelo perfil de sabor, que tende a esconder o gosto de álcool e priorizar notas de frutas como limão, morango, pêssego ou frutas tropicais. Assim, comparados a vinhos e destilados, os coolers geralmente têm menor graduação alcoólica e destinam-se ao consumo direto da garrafa ou lata, sem necessidade de preparo elaborado. Além disso, a apresentação costuma valorizar cores vibrantes e rótulos chamativos, reforçando a ideia de leveza.

Como surgiu e se popularizou a categoria de coolers?

A trajetória moderna dos coolers ganhou força nos anos 1980, especialmente nos Estados Unidos, quando grandes fabricantes começaram a apostar em bebidas prontas para beber com foco no público jovem adulto. Um dos nomes mais citados internacionalmente é o Zima, lançado pela Coors no início da década de 1990, que se tornou referência de malternative bebidas à base de malte, mas com sabor diferente da cerveja. No mesmo período, outras empresas passaram a desenvolver misturas de vinho, sucos e gás para oferecer produtos fáceis de consumir e com apelo de novidade.

No Brasil, a chegada da categoria ganhou força a partir da segunda metade dos anos 1980 e ao longo dos anos 1990, acompanhando a onda de modernização do mercado de bebidas. Marcas como Keep Cooler se destacaram como pioneiras ao criar um produto à base de vinho, gaseificado e com sabor de frutas, voltado para quem buscava algo mais suave que os destilados e mais doce que a cerveja tradicional. Com campanhas em televisão, revistas e pontos de venda, esses rótulos ajudaram a consolidar o termo cooler no vocabulário cotidiano.

Coolers ainda fazem sucesso? Perfil de consumo e momentos de uso

Mesmo com a concorrência de outras categorias, como as bebidas prontas para beber (RTDs), hard seltzers e misturas alcoólicas diversas, os coolers seguem presentes em diferentes contextos de lazer. O consumo associa-se principalmente a festas informais, praias, churrascos, shows e eventos ao ar livre. A embalagem em garrafa individual ou lata facilita o transporte em caixas térmicas e coolers portáteis, reforçando a ligação com ambientes de calor e recreação.

O público-alvo costuma ser formado por adultos que preferem bebidas leves, doces e aromáticas, muitas vezes em situações em que o consumo prolongado é esperado, mas sem foco em alta graduação alcoólica. Em festas e confraternizações, os coolers aparecem como alternativa para quem não se adapta ao sabor amargo da cerveja ou não deseja coquetéis mais fortes. Em alguns casos, também são utilizados como base para drinques simples, misturados com frutas frescas e gelo.

Principais características e diferenças em relação a outras bebidas

Entre as características mais citadas quando se fala em coolers estão:

Baixo teor alcoólico: em geral abaixo de muitas bebidas destiladas, o que permite consumo moderado ao longo de mais tempo.

em geral abaixo de muitas bebidas destiladas, o que permite consumo moderado ao longo de mais tempo. Sabor frutado: notas de frutas cítricas, vermelhas ou tropicais, muitas vezes com aroma intenso e dulçor perceptível.

notas de frutas cítricas, vermelhas ou tropicais, muitas vezes com aroma intenso e dulçor perceptível. Refrescância: a presença de gás e o consumo bem gelado reforçam a sensação de bebida leve, adequada para dias quentes.

a presença de gás e o consumo bem gelado reforçam a sensação de bebida leve, adequada para dias quentes. Praticidade: são produtos prontos para beber, sem necessidade de misturas complexas.

são produtos prontos para beber, sem necessidade de misturas complexas. Apelo visual: cores, rótulos e embalagens são pensados para chamar atenção em gôndolas e festas.

Em comparação com hard seltzers, que cresceram no mercado internacional a partir do fim da década de 2010, muitos coolers tendem a ter mais açúcar e sabor mais doce. Já em relação às bebidas energéticas alcoólicas, os coolers tradicionalmente não trazem cafeína em destaque, focando apenas na combinação de álcool leve e frutas.

Quais são as tendências atuais do mercado de coolers?

Nos últimos anos, a categoria de coolers passou por ajustes para acompanhar mudanças de comportamento do consumidor. Em 2026, observa-se maior preocupação com rótulos mais claros, redução de açúcar e versões com ingredientes considerados mais naturais. Algumas marcas investem em sabores tropicais e em misturas com frutas regionais para se diferenciar no mercado.

Há também maior integração entre coolers, hard seltzers e outras bebidas prontas para beber, o que cria linhas de produtos híbridos e amplia o espaço destinado a esse tipo de item em supermercados, lojas de conveniência e plataformas de delivery. Embalagens menores, versões com menos calorias e campanhas focadas em consumo responsável fazem parte desse movimento. A presença em festivais de música, eventos esportivos e ações em praias continua sendo uma forma importante de divulgação.

Receita de cooler caseiro refrescante

Para quem deseja preparar um cooler caseiro com perfil frutado e baixo teor alcoólico, é possível montar uma versão simples em casa, adaptando o sabor de acordo com a preferência. A receita a seguir utiliza vinho branco como base, mas pode ser ajustada com espumante ou outra bebida leve.

Ingredientes (rende cerca de 4 porções):

500 ml de vinho branco seco bem gelado

300 ml de água com gás bem gelada

200 ml de suco de uva branca ou suco de maçã bem frio

Suco de 1 limão-taiti

4 colheres de sopa de xarope de açúcar ou açúcar a gosto

Gelo em cubos

Fatias finas de limão, laranja ou maçã para decorar

Modo de preparo:

Em uma jarra grande, coloque o vinho branco gelado, o suco de uva ou maçã e o suco de limão. Adicione o xarope de açúcar e misture bem até ficar homogêneo. Acrescente bastante gelo e misture novamente para resfriar a bebida. Complete com a água com gás, mexendo delicadamente para preservar a carbonatação. Finalize com as fatias de frutas dentro da jarra ou diretamente nos copos.

O resultado é um cooler leve, aromático e refrescante, indicado para ser servido imediatamente, em copos altos, sempre em ambiente que permita consumo responsável e moderado.