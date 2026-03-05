Borscht: a sopa de beterraba que é símbolo da Rússia

A sopa de beterraba é um dos símbolos mais conhecidos da culinária russa e de países da região do Leste Europeu. Reconhecida pela cor intensa e pelo sabor marcante, ela costuma aparecer tanto em mesas familiares quanto em restaurantes especializados em comida eslava. Ao longo do tempo, esse prato ganhou variações, mas manteve um papel de destaque na rotina alimentar, especialmente em períodos de frio.

Em muitos lares, a sopa de beterraba está associada a tradições, reuniões em família e até a memórias de infância. Ela costuma ser preparada em grandes panelas, para ser consumida ao longo de vários dias. A combinação de beterraba com outros legumes, carnes e especiarias faz da receita um prato relativamente simples, mas com grande valor cultural e nutricional.

Sopa de beterraba russa: origem e características

A sopa de beterraba russa, muitas vezes chamada de borscht em diferentes regiões, tem raízes antigas e está ligada a populações camponesas que precisavam de refeições quentes, baratas e nutritivas. A beterraba era um ingrediente acessível, fácil de armazenar durante o inverno, o que ajudou a consolidar o prato no cotidiano. Com o tempo, a receita se espalhou por outros países, ganhando adaptações conforme os ingredientes disponíveis.

Entre as principais características dessa sopa estão a cor vermelha intensa, o caldo encorpado e o uso de legumes variados. A preparação normalmente mistura beterraba, repolho, cenoura, batata, cebola e, em muitas versões, carne bovina ou suína. O prato pode ser servido quente, ideal para o inverno rigoroso russo, ou em versões menos comuns, levemente mais frias, adequadas a dias amenos.

Rica em fibras, vitaminas e minerais, a sopa de beterraba é uma opção saudável que preserva o sabor intenso da culinária do Leste Europeu – depositphotos.com / IgorVetushko



Quais são os benefícios da sopa de beterraba?

A sopa de beterraba russa se destaca também por aspectos nutricionais. A beterraba é rica em fibras, vitaminas do complexo B, vitamina C e minerais como potássio e manganês. Quando combinada com outros legumes, a sopa se transforma em um prato completo, que pode servir como refeição principal, especialmente quando leva carne e é acompanhada de pão.

Outro ponto relevante é que, ao ser cozida em forma de caldo, parte dos nutrientes dos vegetais permanece no líquido. Isso faz com que a sopa de beterraba seja vista como uma opção interessante para quem busca uma alimentação mais equilibrada, sem abrir mão de um prato tradicional. Além disso, variações vegetarianas e veganas passaram a ser comuns, mantendo o sabor característico do prato russo, mas substituindo a carne por leguminosas ou apenas uma porção maior de vegetais.

Fonte de fibras: ajuda na sensação de saciedade.

ajuda na sensação de saciedade. Baixa densidade calórica: pode se encaixar em diferentes planos alimentares.

pode se encaixar em diferentes planos alimentares. Versatilidade: aceita adaptações com diferentes legumes e temperos.

Como a sopa de beterraba é servida na Rússia?

No contexto russo, a sopa de beterraba é frequentemente servida com uma colherada de sm (creme azedo), que confere cremosidade e suaviza o sabor da beterraba. Enfeites com dill (endro), salsinha ou cebolinha picada também são comuns, trazendo aroma e frescor ao prato. Em muitas ocasiões, acompanha-se com pão de centeio ou pão preto, bastante presentes na mesa russa.

Em almoços de família, é comum que a sopa de beterraba abra a refeição, seguida por um prato principal mais robusto. Em versões mais ricas em carne e legumes, ela própria pode assumir o papel de prato principal. Restaurantes especializados em gastronomia russa costumam destacar a sopa de beterraba no cardápio, muitas vezes explicando ao cliente as diferenças entre as variações regionais, que podem mudar a acidez, a doçura ou a intensidade dos temperos.

Servida com creme de leite ou iogurte e finalizada com ervas frescas, a sopa de beterraba transforma refeições simples em momentos especiais – depositphotos.com / Serhii_Khrystenko



Receita de sopa de beterraba russa tradicional

A seguir, uma versão clássica da sopa de beterraba, pensada para um preparo doméstico, com ingredientes encontrados com facilidade no Brasil. A receita pode ser ajustada conforme a preferência de cada pessoa, mantendo, porém, o perfil típico da culinária russa.

Ingredientes principais

3 beterrabas médias, descascadas e raladas ou em cubos pequenos

200 a 300 g de carne bovina com osso (acém, músculo ou similar)

1 cebola média picada

1 cenoura média ralada ou em cubinhos

2 batatas médias em cubos

2 xícaras de repolho branco fatiado em tiras finas

2 colheres de sopa de óleo ou azeite

2 dentes de alho picados

1 folha de louro

1 a 2 colheres de sopa de extrato ou molho de tomate

1 colher de sopa de vinagre ou suco de limão (para realçar a cor da beterraba)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Água suficiente para cobrir a carne e os legumes (aproximadamente 1,5 L)

Creme de leite fresco ou iogurte natural espesso, para servir (opcional, no lugar do creme azedo típico)

Cheiro-verde, endro (dill) ou salsinha picados para finalizar

Modo de preparo passo a passo

Preparar o caldo de carne: colocar a carne em uma panela grande, cobrir com água, adicionar a folha de louro e uma pitada de sal. Levar ao fogo médio e cozinhar até a carne ficar macia, removendo a espuma que se formar na superfície. Isso pode levar de 40 a 60 minutos, dependendo do corte. Refogar os legumes aromáticos: em outra panela, aquecer o óleo. Acrescentar a cebola e o alho e refogar até ficarem levemente dourados. Adicionar a cenoura e a beterraba, misturando bem. Colocar o extrato ou molho de tomate e o vinagre, mexendo para envolver todos os ingredientes. Juntar o refogado ao caldo: quando a carne estiver macia, retirar o pedaço de carne, picar em cubinhos e devolver à panela. Transferir o refogado de beterraba e cenoura para o caldo. Adicionar batata e repolho: colocar as batatas em cubos e o repolho fatiado. Ajustar o nível de água, se necessário, para cobrir bem todos os ingredientes. Cozinhar em fogo médio até que a batata e o repolho estejam macios. Acertar temperos: provar o sal e ajustar. Acrescentar pimenta-do-reino a gosto e, se desejar, um pouco mais de vinagre ou suco de limão para equilibrar o sabor. Finalizar e servir: desligar o fogo e deixar a sopa de beterraba repousar alguns minutos. Servir em pratos fundos, com uma colherada de creme de leite ou iogurte no centro e um pouco de cheiro-verde ou dill picado por cima.

A sopa de beterraba russa pode ser armazenada na geladeira por alguns dias, geralmente ganhando sabor com o tempo. Esse prato típico mostra como ingredientes simples, bem combinados, podem se transformar em uma refeição marcante, conectada à história e ao cotidiano da Rússia.