Masseter: por que esse músculo é essencial para comer e falar

O músculo masseter chama atenção por ser um dos mais potentes e elásticos do corpo humano, atuando diretamente nos movimentos de mastigação. Ele localiza-se na região lateral da face e trabalha de forma constante ao longo do dia, mesmo quando a pessoa não percebe. Por isso, entender como ele funciona e qual é a sua importância ajuda a compreender melhor a saúde bucal, a fala e até algumas dores de cabeça e faciais.

Além da força que exerce ao mastigar, o masseter também é fundamental para a expressão facial e para o equilíbrio das estruturas ósseas do rosto. Em muitas situações do dia a dia, como falar, sorrir, engolir e até em momentos de estresse, há ativação desse músculo. Quando está saudável, garante movimentos suaves e coordenados. Porém, quando está sobrecarregado, pode gerar desconforto e alterar a rotina da pessoa.

O músculo masseter é um músculo espesso e curto, situado na lateral da mandíbula. Ele se estende da parte inferior do osso zigomático (a maçã do rosto) até a borda da mandíbula, formando uma espécie de faixa muscular próxima à região da bochecha – depositphotos.com / imagepointfr



O que é o músculo masseter e onde ele fica?

O músculo masseter é um músculo espesso e curto, situado na lateral da mandíbula. Ele se estende da parte inferior do osso zigomático (a maçã do rosto) até a borda da mandíbula, formando uma espécie de faixa muscular próxima à região da bochecha. É um músculo bilateral, ou seja, está presente dos dois lados da face, trabalhando de forma coordenada.

Em termos anatômicos, o masseter divide-se em camadas, geralmente descritas como porção superficial e porção profunda. Essas camadas se organizam em diferentes direções de fibras, o que aumenta a sua capacidade de gerar força. Ao mesmo tempo, a de se alongar com eficiência. Essa combinação de resistência e elasticidade explica por que ele é tão citado em estudos de biomecânica da mastigação.

Por que o músculo masseter é considerado tão elástico e forte?

A principal função do músculo masseter é elevar a mandíbula, fechando a boca e permitindo a mastigação dos alimentos. Para desempenhar esse papel, ele precisa suportar cargas intensas e repetidas ao longo da vida. Assim, estudos mostram que o masseter está entre os músculos que conseguem gerar maior força em relação ao seu tamanho, o que reforça sua importância funcional.

Essa força se combina com uma elevada elasticidade muscular, permitindo que o masseter se alongue e retorne ao seu formato original sem perder eficiência. Isso acontece porque suas fibras têm adaptação para ciclos contínuos de contração e relaxamento, como ocorre ao mastigar, falar e deglutir. Assim, essa característica o torna um dos músculos mais exigidos e, ao mesmo tempo, mais versáteis da região craniofacial.

Força: contribui de forma decisiva para triturar alimentos mais duros.

contribui de forma decisiva para triturar alimentos mais duros. Elasticidade: permite movimentos amplos de abertura e fechamento da boca.

permite movimentos amplos de abertura e fechamento da boca. Resistência: suporta uso repetitivo diário sem fadiga imediata.

Qual é a importância do músculo masseter para a mastigação e a fala?

Na mastigação, o músculo masseter atua em conjunto com outros músculos, como o temporal e os pterigoideos, formando o chamado sistema mastigatório. Ele é responsável pelo fechamento da boca e pela compressão dos alimentos contra os dentes, facilitando a trituração e a preparação do bolo alimentar para a deglutição. Por isso, sem um masseter funcional, a eficiência mastigatória fica prejudicada, o que pode influenciar a digestão.

Além da mastigação, o masseter participa indiretamente da fala. Mesmo não sendo o principal responsável pela articulação das palavras, ele ajuda a estabilizar a mandíbula, permitindo movimentos mais precisos da língua, dos lábios e de outros músculos envolvidos na fonação. Assim, a coordenação do masseter com as demais estruturas orais favorece uma fala mais clara e articulada.

Estabilizar a mandíbula durante a mastigação. Auxiliar na trituração de alimentos mais firmes. Contribuir para a postura da mandíbula durante a fala. Manter o alinhamento funcional entre dentes superiores e inferiores.

Quais problemas podem afetar o músculo masseter?

Por ser muito utilizado, o músculo masseter associa-se com frequência a quadros de tensão e dor na face. Entre os problemas mais comuns estão o bruxismo (hábito de apertar ou ranger os dentes), disfunções temporomandibulares e sobrecarga muscular por hábitos como mascar chiclete por longos períodos. Nesses casos, pode haver o endurecimento do músculo, com sensibilidade ao toque e até aumento de volume.

Outra situação possível é a chamada hipertrofia do masseter, em que o músculo fica mais volumoso, alterando o contorno do rosto. Isso pode estar ligado a uso excessivo, padrões de mordida inadequados ou fatores funcionais. Em alguns contextos, o masseter também é alvo de estudos em relação a dores de cabeça tensionais, já que a contração prolongada pode irradiar desconforto para a região temporal e cervical.

Bruxismo e apertamento dental noturno ou diurno.

Dor ao mastigar ou ao abrir amplamente a boca.

Estalos ou travamentos na articulação temporomandibular.

Sensação de peso ou fadiga na região lateral da face.

Por ser muito utilizado, o músculo masseter associa-se com frequência a quadros de tensão e dor na face – depositphotos.com / HayDmitriy

Como cuidar do músculo masseter no dia a dia?

O cuidado com o músculo masseter passa por hábitos simples ligados à mastigação e ao manejo do estresse. A escolha de alimentos com textura adequada, a atenção ao tempo de mastigação e a observação de sinais como dor, estalos ou dificuldade de abrir a boca são pontos relevantes. Profissionais da odontologia e da fisioterapia são frequentemente envolvidos na avaliação de queixas relacionadas a esse músculo.

Medidas como exercícios de alongamento orientados, técnicas de relaxamento muscular e correção de hábitos nocivos podem ajudar a preservar a função do masseter. Em alguns casos, o uso de placas interoclusais durante o sono é indicado para reduzir a pressão sobre os dentes e a sobrecarga sobre o músculo. Dessa forma, a manutenção da saúde do masseter favorece não apenas a mastigação, mas também o conforto diário e o equilíbrio das funções orofaciais.