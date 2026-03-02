Por que o maxixe é tão subestimado no Brasil?

Entre as hortaliças tradicionais do Brasil, o maxixe ganha cada vez mais espaço nas mesas e também nas pesquisas nutricionais. Muito consumido em regiões como Norte e Nordeste, esse fruto de sabor suave entra em refogados, saladas e ensopados. Além da presença marcante na culinária regional, o maxixe chama a atenção por propriedades que contribuem para a saúde cardiovascular.

Como faz parte do grupo das hortaliças de baixa caloria e ricas em água, o maxixe atua como um aliado em estratégias de alimentação equilibrada. As pessoas costumam associar seu consumo a pratos caseiros simples, geralmente combinados com arroz, feijão, carnes magras e outras hortaliças. Nesse contexto, o maxixe se torna um ingrediente versátil que complementa as refeições diárias sem aumentar de forma significativa o valor energético do prato.

O que é o maxixe e quais são suas principais propriedades?

O maxixe é uma hortaliça-fruto da família das cucurbitáceas, a mesma do pepino, da abóbora e do melão. Ele apresenta casca verde, com pequenos espinhos macios, polpa clara e sementes tenras, que entram junto no consumo do fruto. Em geral, os agricultores colhem o maxixe ainda jovem, quando permanece mais macio e com sabor mais delicado. No Brasil, muitas pessoas usam o maxixe em preparações como maxixada, refogados rápidos e pratos acompanhados de carnes ou ovos.

Do ponto de vista nutricional, o maxixe oferece baixa quantidade de calorias e alto teor de água, o que contribui para a hidratação do organismo. Além disso, ele fornece fibras alimentares, pequenas quantidades de proteínas, vitaminas do complexo B e minerais como potássio, magnésio, cálcio e ferro. O fruto também contém compostos antioxidantes, como vitamina C e carotenoides, que ajudam na proteção das células contra o estresse oxidativo.

As fibras presentes no maxixe auxiliam o bom funcionamento intestinal e reforçam a sensação de saciedade. Além disso, a presença de minerais e vitaminas, ainda que em quantidades moderadas, colabora para o funcionamento adequado de diversos processos metabólicos. Entre eles, destacam-se o equilíbrio de fluidos, a contração muscular e a atividade enzimática. Esses elementos, em conjunto, formam a base das propriedades que despertam interesse para a saúde do coração e dos vasos sanguíneos.

Maxixe e saúde cardiovascular: como essa hortaliça brasileira pode ajudar?

A relação entre o maxixe e a saúde cardiovascular se conecta principalmente ao teor de fibras, potássio e antioxidantes. As fibras alimentares contribuem para reduzir a absorção de colesterol no intestino e favorecem níveis mais adequados de colesterol total e LDL, conhecido como colesterol ruim. Esse efeito reduz a formação de placas nas artérias e fortalece a prevenção de doenças cardiovasculares.

O potássio presente no maxixe também merece destaque. Esse mineral participa do equilíbrio entre sódio e potássio no organismo e influencia diretamente a pressão arterial. Assim, dietas com boa oferta de potássio, associadas à redução do excesso de sódio, recebem indicação frequente em estratégias para controle da hipertensão. Ao integrar o maxixe ao cardápio, a alimentação se torna mais rica nesse mineral, especialmente quando a pessoa combina o fruto com outras hortaliças e frutas.

Os compostos antioxidantes do maxixe, como vitamina C e carotenoides, ajudam a combater radicais livres, moléculas instáveis que danificam células, inclusive as que revestem vasos sanguíneos. Com isso, o organismo sofre menos dano oxidativo, o que se associa a menor inflamação crônica e melhor integridade das paredes das artérias. Em conjunto, esses fatores favorecem uma circulação sanguínea mais estável ao longo do tempo e se somam a outros hábitos saudáveis, como prática de atividade física e controle do estresse.

Como incluir o maxixe na alimentação do dia a dia?

Para aproveitar os possíveis benefícios do maxixe para o coração, a pessoa precisa inseri-lo regularmente em uma alimentação variada. Em receitas caseiras, muitos cozinheiros preparam o maxixe de forma simples, o que preserva textura e sabor. Em muitos lares, o fruto passa apenas por lavagem, corte em rodelas ou cubos e segue direto para a panela com temperos frescos, como alho, cebola, coentro ou cebolinha.

Refogado rápido de maxixe com tomate e cebola;

Ensopado de maxixe com frango ou carne magra;

Maxixe cozido no vapor para acompanhar arroz e feijão;

Salada morna de maxixe com legumes variados;

Maxixe em preparações com peixe, típico de algumas cozinhas regionais.

Para quem busca reduzir o consumo de gordura, o ideal consiste em preparar o maxixe com pouco óleo e privilegiar o uso de ervas e especiarias. Além disso, cozimentos rápidos ajudam a manter a textura e parte dos nutrientes. Em alguns locais, as pessoas também utilizam o maxixe em conservas leves. Contudo, nesse caso, a pessoa deve observar o teor de sal, já que o excesso de sódio não combina com o bom controle da pressão arterial.

Quais cuidados são importantes ao consumir maxixe?

Embora o maxixe para a saúde cardiovascular se apresente como um aliado interessante, ele não substitui orientações médicas ou nutricionais individualizadas. Pessoas com doenças cardiovasculares, insuficiência renal ou uso de medicamentos específicos para o coração e pressão arterial precisam de acompanhamento profissional. Dessa forma, o especialista consegue ajustar a alimentação de forma segura e adequada à realidade de cada paciente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Higienização adequada: lavar bem os frutos em água corrente e, se possível, deixá-los de molho em solução clorada própria para alimentos. Escolha do produto: dar preferência a maxixes firmes, de cor verde viva, sem manchas escuras ou odor desagradável. Preparo com pouco sal: controlar o uso de sal e temperos industrializados ricos em sódio, para não comprometer o controle da pressão arterial. Variedade no prato: combinar o maxixe com outras hortaliças, grãos integrais e fontes de proteína magra, dentro de um padrão alimentar equilibrado.

Considerando o contexto da alimentação brasileira, o maxixe se apresenta como uma hortaliça acessível em muitas regiões e com bom potencial de contribuição para a saúde do coração. Quando a pessoa insere o maxixe em refeições diárias, ao lado de outros alimentos in natura e minimamente processados, ela fortalece um padrão alimentar mais protetor. Esse conjunto de escolhas favorece o controle da pressão, o equilíbrio de gorduras no sangue e uma melhor qualidade de vida ao longo dos anos.