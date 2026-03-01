Feijão-Mungo no Brasil: Origem, benefícios e receitas tradicionais

O feijão-mungo, também conhecido como feijão-verde ou mung bean, vem ganhando espaço em diferentes regiões do Brasil, especialmente em preparações saudáveis e em cozinhas que valorizam ingredientes de origem asiática. Apesar de ainda ser menos comum que o feijão-preto ou o carioca, esse grão já aparece em feiras orgânicas, empórios naturais e em pratos que misturam culinária brasileira com influências indianas e tailandesas. Sua versatilidade permite usos que vão de sopas e saladas até refogados e preparos com caldo.

No país, o feijão-mungo é encontrado tanto em grãos inteiros quanto em forma de brotos, muito usados em saladas e pratos rápidos. Restaurantes vegetarianos e veganos costumam incluí-lo em cardápios pela combinação de sabor suave, boa textura e valor nutricional. Em algumas regiões, produtores familiares começaram a cultivar o feijão-mungo como alternativa de rotação de culturas, aproveitando sua capacidade de fixar nitrogênio no solo, o que contribui para sistemas agrícolas mais sustentáveis.

O que é o feijão-mungo e por que tem chamado atenção no Brasil?

No Brasil, esse feijão chegou primeiro em lojas especializadas em produtos importados, mas, com o aumento do interesse por alimentos mais ricos em nutrientes, passou a ser observado também em mercados comuns. Seu sabor neutro combina com temperos tradicionais brasileiros, como alho, cebola, louro, coentro e cebolinha.

A presença do feijão-mungo no território brasileiro se relaciona também à busca por fontes vegetais de proteína. Consumidores que reduzem a ingestão de carne encontram nesse grão um aliado para montar refeições equilibradas. Além disso, o feijão-mungo cozinha relativamente rápido em comparação a outros feijões secos, o que facilita o dia a dia de quem precisa de preparo mais ágil sem abrir mão de um prato nutritivo.

Rico em proteínas, fibras e minerais, o feijão-mungo é alternativa para quem busca diversificar o cardápio e incluir mais fontes vegetais na alimentação diária – depositphotos.com / mrsiraphol

Benefícios nutricionais do feijão-mungo

Em termos nutricionais, o feijão-mungo se destaca pelo teor de proteínas, fibras e minerais. É uma leguminosa que contribui para a ingestão de proteína vegetal, importante na manutenção de músculos, tecidos e diversas funções do organismo. As fibras presentes auxiliam no bom funcionamento intestinal e ajudam a promover maior sensação de saciedade ao longo do dia.

Entre os minerais, o feijão-mungo oferece ferro, magnésio, potássio e fósforo. O ferro participa do transporte de oxigênio no sangue, enquanto o potássio está ligado ao equilíbrio dos fluidos corporais. O magnésio e o fósforo têm papel relevante em processos metabólicos e na saúde óssea. O grão também contém vitaminas do complexo B, que atuam no metabolismo energético e no sistema nervoso.

Outro ponto observado em estudos nutricionais é o teor de compostos antioxidantes presentes no feijão-mungo, como polifenóis. Esses compostos estão associados à proteção das células contra o estresse oxidativo. Quando germinado, em forma de brotos, esse feijão tende a concentrar ainda mais algumas vitaminas e enzimas, sendo muito utilizado em saladas frescas e sanduíches.

Receita de feijão-mungo à brasileira: como preparar em casa?

Entre as várias formas de usar o feijão-mungo na cozinha do Brasil, uma preparação que se adapta bem ao paladar local é um feijão-mungo refogado com caldo, semelhante a um feijão de cada dia, mas com toques de temperos que valorizam a textura macia do grão. A seguir, uma receita tradicionalizada no contexto brasileiro, com etapas claras de preparo.

Ingredientes para o feijão-mungo refogado

Para uma panela média, servindo de 4 a 5 porções, são usados os seguintes itens:

2 xícaras (chá) de feijão-mungo cru

1,5 litro de água para o cozimento (aproximadamente, podendo ajustar)

2 colheres (sopa) de óleo ou azeite

1 cebola média picada

3 dentes de alho picados ou amassados

1 folha de louro

Sal a gosto

Pimenta-do-reino ou pimenta-calabresa a gosto (opcional)

Cheiro-verde picado (salsinha e cebolinha) para finalizar

1 tomate maduro picado (sem sementes, se preferir)

1 pitada de cominho em pó (opcional, mas muito usado em alguns lares brasileiros)

Cozimento rápido, sabor suave e combinação perfeita com alho, cebola e louro: o feijão-mungo à brasileira mostra como esse grão asiático pode se adaptar ao paladar nacional – depositphotos.com / somchaichoosiri

Modo de preparo passo a passo

O preparo do feijão-mungo cozido segue uma lógica semelhante ao de outros feijões consumidos no país, com a vantagem de exigir menos tempo de panela. A sequência abaixo organiza o processo:

Seleção e lavagem: escolher os grãos, retirando impurezas e feijões danificados. Lavar bem em água corrente. Deixar de molho (opcional, mas recomendado): colocar o feijão-mungo em uma tigela com água filtrada por cerca de 4 a 8 horas. Isso pode facilitar o cozimento e ajudar na digestão. Cozimento inicial: escorrer a água do demolho, colocar o feijão em uma panela com cerca de 1,5 litro de água limpa e levar ao fogo médio. Cozinhar até que os grãos fiquem macios, o que costuma levar menos tempo que feijões tradicionais. Se usar panela de pressão, esse tempo tende a ser ainda menor. Preparo do refogado: em outra panela, aquecer o óleo ou azeite, refogar a cebola até ficar translúcida e depois acrescentar o alho. Deixar dourar levemente, cuidando para não queimar. Adicionar temperos: colocar o tomate picado, o louro, o cominho (se for usar) e a pimenta. Refogar até o tomate se desmanchar um pouco. Juntar o feijão: transferir o feijão-mungo já cozido com parte do caldo para a panela do refogado. Ajustar o sal e deixar ferver por alguns minutos para integrar os sabores. Se preferir um caldo mais espesso, amassar uma pequena porção dos grãos com a colher. Finalização: desligar o fogo e acrescentar o cheiro-verde picado. Servir ainda quente, acompanhando arroz, saladas, legumes ou farofas.

Como o feijão-mungo pode fazer parte da alimentação diária?

Além desse preparo tradicional, o feijão-mungo pode entrar em saladas mornas, ser batido em cremes, usado em sopas com legumes ou combinado com arroz integral e outros cereais. Em contextos urbanos, é comum o uso do grão cozido em marmitas equilibradas, pois se conserva bem na geladeira por alguns dias quando armazenado em recipiente adequado.

Na rotina alimentar de famílias brasileiras, o feijão-mungo funciona como alternativa ou complemento ao feijão-preto, feijão-carioca e outras leguminosas regionais. A variedade de cores, sabores e texturas entre esses grãos contribui para uma dieta mais diversa, algo valorizado por profissionais de saúde. A presença de proteína, fibras, vitaminas e minerais no feijão-mungo faz com que esse ingrediente seja considerado uma opção consistente para compor pratos do dia a dia de forma simples e acessível.