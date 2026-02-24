Assine
Receita de bolo fofinho de abacaxi: o segredo que ninguém te contou

O bolo fofinho de abacaxi costuma aparecer em aniversários, encontros de família e até em lanches simples do dia a dia.

Receita de bolo fofinho de abacaxi: o segredo que ninguém te contou
crédito: Portal Giro 10

O bolo fofinho de abacaxi costuma aparecer em aniversários, encontros de família e até em lanches simples do dia a dia. A massa leve combinada com o sabor marcante da fruta agrada diferentes paladares e também se adapta a várias ocasiões. Além disso, quem já tem prática na cozinha consegue prepará-lo com facilidade. Iniciantes também conseguem um ótimo resultado ao seguir o passo a passo com atenção. Com alguns cuidados básicos, o resultado fica macio, úmido e bem aromático.

Para alcançar essa textura fofa no bolo de abacaxi, a escolha dos ingredientes e a forma de preparo fazem diferença. Além disso, a forma de bater os ovos influencia bastante. A temperatura do forno e até o ponto da calda de abacaxi interferem no resultado final. Portanto, vale observar cada etapa com calma. A seguir, o passo a passo apresenta uma receita completa, com orientações claras para facilitar o preparo.

Receita de bolo fofinho de abacaxi

A palavra-chave principal aqui é bolo fofinho de abacaxi, que une uma massa leve a uma camada de fruta cozida em calda. Essa preparação utiliza abacaxi fresco, o que costuma proporcionar aroma mais intenso e sabor equilibrado. Além disso, o uso da fruta fresca ajuda a controlar a umidade da receita. Ao seguir a receita, respeite as quantidades e a ordem de mistura para manter a maciez da massa.

Os ingredientes aparecem divididos em três partes: calda com abacaxi, massa fofinha e, se desejado, uma cobertura simples. Essa organização facilita a execução por etapas e diminui a chance de erros. Assim, você cozinha com menos pressa e mais segurança. Dessa forma, o preparo se torna mais prático até para quem não tem experiência.

Quais ingredientes usar no bolo fofinho de abacaxi?

Para um bolo de abacaxi macio e equilibrado, você utiliza apenas itens comuns da despensa. Não é necessário nenhum ingrediente sofisticado. A lista abaixo reúne o que você precisa para uma forma média, com cerca de 22 a 24 cm de diâmetro. Você pode usar forma com fundo removível ou forma comum untada.

  • Para a calda de abacaxi:
  • 1 abacaxi médio descascado e cortado em cubos ou rodelas
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 1/2 xícara (chá) de água
  • Para a massa fofinha:
  • 3 ovos em temperatura ambiente
  • 1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
  • 3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina em ponto de pomada
  • 1 xícara (chá) de leite em temperatura ambiente
  • 2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo peneirada
  • 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Opcional cobertura cremosa:
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 caixa de creme de leite (200 ml)
  • 1/2 xícara (chá) da calda de abacaxi reservada

Como fazer bolo fofinho de abacaxi passo a passo?

O preparo do bolo fofinho de abacaxi se divide em etapas bem definidas. Primeiro, você cozinha a fruta. Em seguida, monta a forma com a calda. Depois, bate a massa e, por fim, assa o bolo. Essa sequência ajuda a controlar o ponto da calda e evita que a massa fique pesada. Além disso, você organiza melhor o tempo na cozinha.

  1. Preparar a calda de abacaxi:
    • Coloque o açúcar e a água em uma panela média e leve ao fogo baixo até formar uma calda levemente dourada.
    • Acrescente o abacaxi picado ou em rodelas e cozinhe por alguns minutos, mexendo de vez em quando, até a fruta ficar macia.
    • Desligue o fogo, separe parte da calda caso deseje usar na cobertura e distribua o restante com o abacaxi no fundo da forma untada apenas com manteiga.
  2. Preparar a massa fofinha:
    • Preaqueça o forno a 180 ºC antes de começar a bater a massa.
    • Em uma tigela, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme claro e bem fofo.
    • Adicione os ovos, um a um, e bata bem após cada adição para incorporar ar à massa.
    • Misture o leite alternando com a farinha peneirada e a pitada de sal, mexendo delicadamente até conseguir uma massa homogênea.
    • Por último, incorpore o fermento em pó com movimentos suaves, sem bater demais a massa.
  3. Assar e desenformar:
    • Despeje a massa sobre o abacaxi na forma e espalhe de maneira uniforme com uma espátula.
    • Leve ao forno preaquecido por cerca de 35 a 45 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo.
    • Retire do forno, aguarde alguns minutos para amornar e desenforme ainda morno, virando o bolo sobre um prato grande para deixar o abacaxi por cima.

Como deixar o bolo de abacaxi ainda mais fofinho e úmido?

Algumas práticas simples garantem a maciez do bolo fofinho de abacaxi. Primeiramente, mantenha os ovos e o leite em temperatura ambiente, pois isso facilita a incorporação de ar na massa. Além disso, não bata em excesso depois de adicionar o fermento, para não prejudicar o crescimento.

  • Não abra o forno nos primeiros 20 minutos para não interromper o crescimento do bolo.
  • Use abacaxi maduro, porém firme, para evitar excesso de líquido e garantir boa textura.
  • Se desejar mais umidade, regue o bolo já pronto com um pouco da calda reservada, sem exagerar para não encharcar.
  • Para a cobertura opcional, misture o leite condensado, o creme de leite e a calda de abacaxi, leve ao fogo baixo até engrossar levemente e espalhe sobre o bolo frio.

Com esses cuidados, o bolo fofinho de abacaxi ganha massa leve, frutas bem distribuídas e sabor equilibrado entre doce e ácido. Assim, você serve a receita em ocasiões especiais ou no lanche de rotina. Além disso, o preparo ajuda a variar o cardápio de sobremesas de forma simples e econômica.

bolo de abacaxi

overflay