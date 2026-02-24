Nhoque trufado: o prato de massa sofisticado que conquistou cozinhas e paladares

Entre os pratos de massa que mais chamam atenção atualmente, o nhoque trufado ganhou espaço em cozinhas domésticas e profissionais. A combinação da massa macia de batata com o aroma marcante do azeite ou óleo de trufa resulta em um preparo simples, mas com aparência de prato de restaurante. Com alguns cuidados de medida e tempo de cozimento, essa receita se adapta tanto a almoços de fim de semana quanto a jantares especiais.

O preparo do nhoque trufado não exige equipamentos complexos, mas pede atenção a detalhes como o ponto da batata, a quantidade de farinha e o uso moderado da trufa. Pequenos ajustes na textura da massa e no molho podem fazer diferença na apresentação e no sabor final. Por isso, é comum que quem prepara esse prato busque orientações claras para evitar que o nhoque fique pesado ou com sabor dominante de trufa.

O que é nhoque trufado e por que se tornou tão popular?

O nhoque trufado é uma variação do tradicional nhoque de batata que recebe o toque de azeite trufado, óleo de trufa ou manteiga trufada, geralmente combinados com um molho simples de manteiga, creme de leite ou queijo. A popularização desse prato acompanha a maior oferta de produtos à base de trufa em supermercados e empórios, o que facilitou o acesso a esse ingrediente antes restrito a restaurantes. A textura leve da massa combina com o perfume intenso da trufa, criando um contraste que chama atenção em mesas mais elaboradas.

Nhoque trufado combina massa macia de batata com molho cremoso e aroma marcante de trufa, unindo preparo simples e apresentação de prato de restaurante – Reprodução Youtube

Ingredientes para preparar nhoque trufado em casa

Para que a massa do nhoque fique leve, a escolha dos ingredientes é essencial. Batatas mais secas, como a batata asterix (de casca rosada), costumam ser mais indicadas, pois absorvem menos farinha. A trufa entra em forma de azeite, óleo ou manteiga, usada em pouca quantidade para não sobrecarregar o prato.

Para a massa de nhoque: 1 kg de batata asterix 1 a 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo (aproximadamente, ajustando pelo ponto) 1 ovo inteiro Sal a gosto Pimenta-do-reino a gosto (opcional)

Para o molho trufado: 3 a 4 colheres (sopa) de manteiga 1/2 xícara de creme de leite fresco ou de caixinha 2 a 3 colheres (chá) de azeite trufado ou óleo de trufa Queijo parmesão ralado a gosto Noz-moscada ralada (opcional) Sal e pimenta-do-reino a gosto



Em algumas versões, o nhoque trufado recebe ainda ervas frescas, como sálvia ou tomilho, que são rapidamente aquecidas na manteiga antes de envolver a massa. Isso amplia o aroma do prato sem afastar o sabor principal da trufa.

Como fazer nhoque trufado passo a passo?

O preparo do nhoque trufado pode ser dividido em três etapas principais: o cozimento das batatas, a formação da massa e o preparo do molho trufado. A seguir, um passo a passo organizado para facilitar o processo na cozinha.

Cozinhar e preparar as batatas Lavar bem as batatas, mantendo a casca.

Cozinhar em água fervente com sal até ficarem macias ao espetar com um garfo.

Escorrer, deixar amornar e descascar ainda quentes, para facilitar.

Amassar as batatas com espremedor ou garfo, evitando pedaços grandes.

Espalhar o purê em uma assadeira ou tigela para esfriar e perder um pouco da umidade. Formar a massa do nhoque Colocar o purê frio em uma superfície limpa ou tigela grande.

Adicionar o ovo, o sal e, se desejado, pimenta-do-reino.

Acrescentar a farinha aos poucos, misturando delicadamente com as mãos, até obter uma massa macia que não grude demais.

Evitar trabalhar em excesso para que o nhoque não fique elástico.

Dividir a massa em porções, enrolar cobrinhas e cortar em pedaços pequenos, formando os nhoques. Cozinhar o nhoque Levar uma panela grande com água salgada ao fogo até ferver bem.

Cozinhar os nhoques em pequenas porções.

Retirar com uma escumadeira assim que subirem à superfície, colocando em um refratário com um fio de manteiga ou azeite para não grudar. Preparar o molho trufado Em uma panela, derreter a manteiga em fogo baixo.

Adicionar o creme de leite e misturar até ficar homogêneo.

Temperar com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada, se desejado.

Desligar o fogo e só então acrescentar o azeite trufado, mexendo bem. Esse cuidado ajuda a preservar o aroma da trufa. Finalizar o prato Juntar o nhoque já cozido ao molho trufado ainda quente.

Misturar com cuidado para não quebrar os pedaços.

Finalizar com queijo parmesão ralado e, se desejado, mais algumas gotas de azeite trufado.

Cozido até subir à superfície e envolvido delicadamente no molho de manteiga e creme, o nhoque trufado exige atenção ao ponto da massa para manter leveza e equilíbrio de sabores – Reprodução Youtube

Como ajustar o sabor e servir o nhoque trufado?

Como a trufa tem aroma intenso, a orientação mais comum é começar com pouca quantidade e, se necessário, acrescentar mais no final. Outra prática frequente é separar uma pequena porção da massa já pronta e testar o molho trufado, ajustando o sal e o perfume antes de envolver todo o nhoque. Assim, o risco de excesso de sabor é reduzido.

Na hora de servir, o nhoque trufado costuma aparecer em porções menores, acompanhado de saladas simples ou carnes grelhadas. Pratos fundos ou tigelas ajudam a concentrar o aroma. Para quem busca uma apresentação mais elaborada, folhas de sálvia salteadas na manteiga, lascas de parmesão ou um fio extra de azeite trufado finalizam o prato de forma visualmente atraente e mantêm o nhoque como protagonista da refeição.