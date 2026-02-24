Nhoque trufado: o prato de massa sofisticado que conquistou cozinhas e paladares
Nhoque trufado cremoso e irresistível: aprenda receita de nhoque trufado fácil, sofisticado e perfeito para impressionar em qualquer ocasião
compartilheSIGA
Entre os pratos de massa que mais chamam atenção atualmente, o nhoque trufado ganhou espaço em cozinhas domésticas e profissionais. A combinação da massa macia de batata com o aroma marcante do azeite ou óleo de trufa resulta em um preparo simples, mas com aparência de prato de restaurante. Com alguns cuidados de medida e tempo de cozimento, essa receita se adapta tanto a almoços de fim de semana quanto a jantares especiais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O preparo do nhoque trufado não exige equipamentos complexos, mas pede atenção a detalhes como o ponto da batata, a quantidade de farinha e o uso moderado da trufa. Pequenos ajustes na textura da massa e no molho podem fazer diferença na apresentação e no sabor final. Por isso, é comum que quem prepara esse prato busque orientações claras para evitar que o nhoque fique pesado ou com sabor dominante de trufa.
O que é nhoque trufado e por que se tornou tão popular?
O nhoque trufado é uma variação do tradicional nhoque de batata que recebe o toque de azeite trufado, óleo de trufa ou manteiga trufada, geralmente combinados com um molho simples de manteiga, creme de leite ou queijo. A popularização desse prato acompanha a maior oferta de produtos à base de trufa em supermercados e empórios, o que facilitou o acesso a esse ingrediente antes restrito a restaurantes. A textura leve da massa combina com o perfume intenso da trufa, criando um contraste que chama atenção em mesas mais elaboradas.
Ingredientes para preparar nhoque trufado em casa
Para que a massa do nhoque fique leve, a escolha dos ingredientes é essencial. Batatas mais secas, como a batata asterix (de casca rosada), costumam ser mais indicadas, pois absorvem menos farinha. A trufa entra em forma de azeite, óleo ou manteiga, usada em pouca quantidade para não sobrecarregar o prato.
- Para a massa de nhoque:
- 1 kg de batata asterix
- 1 a 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo (aproximadamente, ajustando pelo ponto)
- 1 ovo inteiro
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto (opcional)
- Para o molho trufado:
- 3 a 4 colheres (sopa) de manteiga
- 1/2 xícara de creme de leite fresco ou de caixinha
- 2 a 3 colheres (chá) de azeite trufado ou óleo de trufa
- Queijo parmesão ralado a gosto
- Noz-moscada ralada (opcional)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Em algumas versões, o nhoque trufado recebe ainda ervas frescas, como sálvia ou tomilho, que são rapidamente aquecidas na manteiga antes de envolver a massa. Isso amplia o aroma do prato sem afastar o sabor principal da trufa.
Como fazer nhoque trufado passo a passo?
O preparo do nhoque trufado pode ser dividido em três etapas principais: o cozimento das batatas, a formação da massa e o preparo do molho trufado. A seguir, um passo a passo organizado para facilitar o processo na cozinha.
- Cozinhar e preparar as batatas
- Lavar bem as batatas, mantendo a casca.
- Cozinhar em água fervente com sal até ficarem macias ao espetar com um garfo.
- Escorrer, deixar amornar e descascar ainda quentes, para facilitar.
- Amassar as batatas com espremedor ou garfo, evitando pedaços grandes.
- Espalhar o purê em uma assadeira ou tigela para esfriar e perder um pouco da umidade.
- Formar a massa do nhoque
- Colocar o purê frio em uma superfície limpa ou tigela grande.
- Adicionar o ovo, o sal e, se desejado, pimenta-do-reino.
- Acrescentar a farinha aos poucos, misturando delicadamente com as mãos, até obter uma massa macia que não grude demais.
- Evitar trabalhar em excesso para que o nhoque não fique elástico.
- Dividir a massa em porções, enrolar cobrinhas e cortar em pedaços pequenos, formando os nhoques.
- Cozinhar o nhoque
- Levar uma panela grande com água salgada ao fogo até ferver bem.
- Cozinhar os nhoques em pequenas porções.
- Retirar com uma escumadeira assim que subirem à superfície, colocando em um refratário com um fio de manteiga ou azeite para não grudar.
- Preparar o molho trufado
- Em uma panela, derreter a manteiga em fogo baixo.
- Adicionar o creme de leite e misturar até ficar homogêneo.
- Temperar com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada, se desejado.
- Desligar o fogo e só então acrescentar o azeite trufado, mexendo bem. Esse cuidado ajuda a preservar o aroma da trufa.
- Finalizar o prato
- Juntar o nhoque já cozido ao molho trufado ainda quente.
- Misturar com cuidado para não quebrar os pedaços.
- Finalizar com queijo parmesão ralado e, se desejado, mais algumas gotas de azeite trufado.
Como ajustar o sabor e servir o nhoque trufado?
Como a trufa tem aroma intenso, a orientação mais comum é começar com pouca quantidade e, se necessário, acrescentar mais no final. Outra prática frequente é separar uma pequena porção da massa já pronta e testar o molho trufado, ajustando o sal e o perfume antes de envolver todo o nhoque. Assim, o risco de excesso de sabor é reduzido.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Na hora de servir, o nhoque trufado costuma aparecer em porções menores, acompanhado de saladas simples ou carnes grelhadas. Pratos fundos ou tigelas ajudam a concentrar o aroma. Para quem busca uma apresentação mais elaborada, folhas de sálvia salteadas na manteiga, lascas de parmesão ou um fio extra de azeite trufado finalizam o prato de forma visualmente atraente e mantêm o nhoque como protagonista da refeição.