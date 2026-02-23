Sabor da Argentina: receita fácil de parrilla para iniciantes

A palavra parrilla costuma aparecer em conversas sobre churrasco, principalmente quando o tema envolve culinária argentina e uruguaia. No contexto gastronômico, o termo se refere tanto ao equipamento utilizado para assar carnes quanto ao próprio estilo de preparo. Em muitos países da América do Sul, ir a uma parrilla significa frequentar um restaurante especializado em cortes de carne preparados nesse sistema.

Na prática, a parrilla é um tipo de grelha que funciona com fogo de carvão ou lenha, geralmente com altura regulável e um desenho que facilita o escoamento da gordura. Esse formato ajuda a controlar melhor o calor, permitindo que a carne asse de forma lenta e uniforme. O resultado é um churrasco com foco no sabor natural do alimento, com pouco uso de temperos além do sal.

O que é parrilla e como ela funciona na prática?

A parrilla é composta por uma estrutura metálica com grelhas, normalmente em formato de V ou barras paralelas, posicionada sobre brasas e não diretamente sobre o fogo alto. Em muitas versões tradicionais, há um sistema que permite subir ou descer a grelha, regulando a distância entre a carne e o calor. Isso oferece mais controle sobre o ponto de cocção, evitando que o alimento queime por fora e fique cru por dentro.

Ao contrário de outros estilos de churrasco que dependem de labaredas intensas, o churrasco de parrilla privilegia o uso de brasas constantes. A madeira ou carvão queimam em um canto do equipamento, e as brasas são puxadas aos poucos para baixo da grelha. Assim, o calor é mais uniforme e previsível. Nesse método, é comum o uso apenas de sal grosso ou sal em flocos, preservando o sabor original da carne.

Cortes tradicionais como bife de chorizo e asado de tira ganham protagonismo, acompanhados de chimichurri e legumes grelhados – depositphotos.com / VitalikRadko



Quais as diferenças entre parrilla e o churrasco tradicional?

Quando se fala em churrasco de parrilla, surgem comparações com o churrasco feito em espetos, bastante comum no Brasil. A primeira diferença está na forma de preparo: na parrilla, as carnes são colocadas diretamente na grelha; no método tradicional brasileiro, os espetos giratórios costumam ser protagonistas. Além disso, na parrilla o fogo direto é menos usado, e o objetivo é assar lentamente com temperatura moderada.

Outro ponto está na variedade de cortes e acompanhamentos. Em parrillas argentinas e uruguaias, é comum encontrar cortes como bife de chorizo, vazio, asado de tira, além de miúdos e linguiças específicas. Os acompanhamentos geralmente incluem batatas, saladas simples e molhos como o chimichurri. Já o churrasco brasileiro varia bastante de região para região, trabalhando com cortes como picanha, fraldinha e costela, além de farofa, vinagrete e outros acompanhamentos.

Receita de churrasco na parrilla: como preparar passo a passo?

Uma receita básica ajuda a entender como a parrilla funciona no dia a dia. A seguir, está um modo de preparo simples de bife de chorizo na parrilla, que pode ser adaptado conforme o gosto de cada pessoa em relação ao ponto da carne e aos acompanhamentos.

Ingredientes para bife de chorizo na parrilla

4 bifes de chorizo (cerca de 3 a 4 cm de espessura cada)

Sal grosso ou sal em flocos a gosto

Pimenta-do-reino moída na hora (opcional)

Azeite de oliva para finalizar (opcional)

Carvão ou lenha de boa qualidade para as brasas

Como preparar a parrilla para o churrasco?

Acender o fogo: Colocar carvão ou lenha em um canto da parrilla, formando uma espécie de montinho. Acender o fogo e aguardar até que se formem brasas bem vermelhas, com pouca fumaça. Formar o leito de brasas: Com o auxílio de uma pá própria, espalhar as brasas sob a área da grelha onde as carnes serão colocadas. A camada não deve ser muito alta para evitar calor excessivo. Ajustar a altura da grelha: Se a parrilla permitir regulagem, manter a grelha um pouco mais alta no início, especialmente se as brasas estiverem muito intensas. A distância costuma variar entre 15 e 25 cm, dependendo da potência do fogo.

O estilo privilegia simplicidade: sal grosso, fogo constante e atenção ao ponto certo transformam a carne em protagonista da refeição – depositphotos.com / CroMary

Passo a passo para preparar o bife de chorizo na parrilla

Temperar a carne: Secar os bifes com papel-toalha para retirar o excesso de umidade. Salpicar sal grosso ou em flocos sobre toda a superfície. Muitos churrasqueiros preferem salgar apenas na hora de levar à grelha, mantendo a carne mais suculenta. Dispor os bifes na grelha: Colocar os bifes sobre a parrilla, diretamente sobre as brasas, sem sobreposição. Deixar espaço entre os pedaços para que o calor circule de forma uniforme. Assar sem mexer demais: Manter a carne quieta por alguns minutos de cada lado. O tempo pode variar de 4 a 8 minutos por lado, conforme a espessura e o ponto desejado. Em geral: Malpassado: menos tempo, centro ainda rosado intenso;

Ao ponto: centro rosado claro, bordas bem douradas;

Bem-passado: mais tempo, carne mais firme e sem partes rosadas. Virar a carne apenas uma vez: Virar os bifes com uma pinça, evitando o uso de garfo para não furar a carne e perder sucos. Manter do outro lado pelo mesmo período aproximado. Ajustar o sal e a pimenta: Ao final, se necessário, corrigir o sal e adicionar pimenta-do-reino moída. Quem preferir pode regar levemente com azeite de oliva. Descanso antes de servir: Retirar os bifes da parrilla e deixar repousar por cerca de 3 a 5 minutos antes de fatiar ou servir. Esse intervalo ajuda a redistribuir os sucos internos.

O que servir com churrasco de parrilla?

O churrasco feito na parrilla combina com acompanhamentos simples, que não ofuscam o sabor da carne. Entre as opções mais comuns estão saladas verdes, salada de batata, pão grelhado e o tradicional molho chimichurri. Também é frequente o uso de legumes assados na própria parrilla, como cebola, pimentão, abobrinha e berinjela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esse estilo de preparo consolidou a parrilla como um símbolo de encontro e refeição compartilhada em vários países sul-americanos. Ao entender o que é parrilla e como preparar uma receita básica, torna-se mais fácil adaptar o método à rotina de cada casa, ajustando cortes, temperos e acompanhamentos conforme a preferência de quem participa da refeição.