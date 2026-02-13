Lentilha-d’água: a superplanta nutritiva que cresce em dias

A lentilha-d’água, que também leva o nome de lentilha aquática ou aguapé-miúdo em algumas regiões, é uma planta minúscula que forma tapetes verdes na superfície de lagos, açudes e tanques. No entanto, apesar da aparência simples, esse vegetal desperta curiosidade por crescer muito rápido e cobrir corpos d’água em pouco tempo. Dessa forma, muitas pessoas se perguntam se a lentilha-d’água é comestível, se é de fato nutritiva e por qual motivo quase não aparece no prato de ninguém.

Essa planta pertence a um grupo de espécies aquáticas flutuantes, de tamanho tão reduzido que mal se distingue cada unidade a olho nu. Ademais, em ambientes rurais, é comum ser vista como “mato de açude” ou como sinal de água parada. Porém, pesquisas nas últimas décadas chamam atenção para o seu potencial como alimento alternativo, tanto para humanos quanto para animais. Portanto, isso recoloca a lentilha-d’água no centro de debates sobre nutrição e sustentabilidade.

Do ponto de vista biológico, a lentilha-d’água é considerada comestível, desde que proveniente de ambientes controlados e sem contaminação – depositphotos.com / membio



A lentilha-d’água é comestível e segura para consumo?

Do ponto de vista biológico, a lentilha-d’água é considerada comestível, desde que proveniente de ambientes controlados e sem contaminação. Em alguns países da Ásia, consomem-se determinadas espécies de lentilha aquática há muito tempo, cozidas ou usadas em sopas e refogados. Nesses locais, o cultivo ocorre em tanques próprios, com monitoramento da qualidade da água e sem uso de substâncias tóxicas.

O principal cuidado está na origem. Afinal, como essa planta cresce diretamente na lâmina d’água, ela pode acumular metais pesados, resíduos de agrotóxicos e micro-organismos patogênicos quando se desenvolve em lagoas poluídas, valas de esgoto ou represas com descarte irregular de resíduos. Por isso, para consumo humano, é necessário que a produção da lentilha-d’água seja em sistemas semelhantes aos usados para hortaliças, com água de boa qualidade, manejo adequado e, idealmente, inspeção sanitária.

Em contextos de pesquisa e de produção experimental, a planta costuma ser higienizada como folhas verdes: colhida, lavada em água corrente, em alguns casos deixada de molho em solução clorada apropriada para alimentos e, depois, cozida. Esse processo reduz a carga microbiana, mas não resolve problemas de metais pesados, reforçando a necessidade de cultivo em ambiente limpo desde o início.

Lentilha-d’água é nutritiva? Quais são os principais nutrientes?

No campo da nutrição, a lentilha-d’água chama atenção pela combinação de proteínas vegetais e minerais. Estudos recentes indicam que algumas espécies podem apresentar teor de proteína comparável ao de leguminosas tradicionais, como feijão e ervilha, quando a massa é analisada na forma seca. Além disso, a planta pode fornecer ferro, cálcio, potássio e vitaminas do complexo B, dependendo das condições de cultivo.

Outro ponto frequentemente citado é a presença de fibras alimentares e compostos bioativos, que contribuem para a sensação de saciedade e para o bom funcionamento intestinal. A quantidade de carboidratos costuma ser moderada, o que torna a lentilha aquática interessante em dietas que priorizam alimentos de menor densidade calórica, especialmente quando combinada com outros vegetais.

De forma geral, as possíveis contribuições nutricionais da lentilha-d’água incluem:

Proteínas de origem vegetal, úteis em dietas com menor consumo de carne;

Minerais como ferro e cálcio, importantes para sangue e ossos;

Fibras , que auxiliam na regulação do intestino;

Vitaminas, principalmente algumas do complexo B, ligadas ao metabolismo energético.

Os valores exatos variam conforme a espécie, a qualidade da água e o manejo, o que faz com que pesquisas de composição continuem em andamento em 2025.

A lentilha-d’água se reproduz rapidamente? Por que cresce tanto?

A palavra-chave quando se fala em lentilha-d’água é crescimento rápido. Em condições favoráveis de luz, temperatura e nutrientes, essa planta pode duplicar a biomassa em poucos dias. Em tanques de pesquisa, há registros de taxas de multiplicação que superam muitas hortaliças de cultivo tradicional, o que desperta interesse para produção de ração e para uso em sistemas de tratamento de efluentes agropecuários.

A reprodução ocorre principalmente por via vegetativa. Cada pequena unidade se divide, formando novas plantas idênticas, que continuam se fragmentando e ampliando o tapete verde sobre a superfície. Essa característica explica por que, em lagoas com muita matéria orgânica e nutrientes, a lentilha-d’água pode cobrir a água quase por completo, alterando a paisagem em poucas semanas.

Esse crescimento acelerado tem efeitos ambíguos. Em sistemas controlados, é uma vantagem, pois permite alta produtividade em área reduzida. Em ambientes naturais, porém, a expansão excessiva pode reduzir a entrada de luz na coluna d’água e afetar outras formas de vida aquática. Por isso, o manejo é considerado ponto central quando se pensa na lentilha-d’água como recurso produtivo.

No campo da nutrição, a lentilha-d’água chama atenção pela combinação de proteínas vegetais e minerais – depositphotos.com / Noppharat_th



Se é nutritiva, por que quase ninguém come lentilha-d’água?

Apesar do potencial nutricional e da rapidez de cultivo, a lentilha-d’água ainda é pouco vista como alimento humano em grande parte do mundo, incluindo o Brasil. Um dos fatores é cultural: a planta costuma ser associada a água parada, sujeira ou presença de mosquitos, o que cria resistência à ideia de levá-la para a mesa. Além disso, não faz parte do repertório culinário tradicional na maioria das regiões, ao contrário de hortaliças já consolidadas.

Outro ponto é a falta de regulamentação específica em muitos países. Para que um alimento seja comercializado em larga escala, é necessário que existam normas claras sobre produção, processamento e rotulagem. Em 2025, há pesquisas em andamento e projetos-piloto de cultivo, mas o caminho regulatório ainda é restrito em vários mercados, o que limita a presença da lentilha-d’água em supermercados e feiras.

Também há desafios práticos de processamento. Como as plantas são muito pequenas, a colheita, a limpeza e a padronização do produto exigem tecnologia específica, principalmente quando o objetivo é oferecer um item pronto para consumo, como folhas congeladas ou desidratadas. Sem equipamentos adequados, os custos podem ficar pouco competitivos em comparação com hortaliças já consolidadas.

Apesar dessas barreiras, a lentilha-d’água aparece com frequência em estudos sobre alimentos do futuro, por unir alto potencial produtivo, valor nutricional e capacidade de crescer em áreas aquáticas, poupando solo agrícola. Em vários centros de pesquisa, o foco está em avaliar segurança, padronizar formas de preparo culinário e entender melhor como esse vegetal pode se encaixar nos hábitos alimentares, seja em pratos caseiros, seja como ingrediente em produtos processados e rações.