Ao observar uma destilaria em funcionamento, muitos notam que uísque e gim passam por alambiques parecidos, mas seguem caminhos bem diferentes. Cada bebida nasce de matérias-primas distintas, envolve processos específicos e carrega tradições próprias. Assim, o público entende por que o uísque se associa a barris e longa maturação, enquanto o gim remete a botânicos e aromas mais frescos.

A discussão sobre quem criou o uísque e quem inventou o gim envolve história, adaptações regionais e registros incompletos. Existem referências antigas a destilados semelhantes de grãos ou de zimbro, porém a forma moderna dessas bebidas surgiu ao longo dos séculos. Nesse caminho, países hoje famosos por essas bebidas consolidaram estilos próprios. Ao mesmo tempo, o paladar popular passou a reconhecer certos locais como símbolos de qualidade, tanto para uísques quanto para gins.

Diferença entre fazer uísque e fazer gim em uma destilaria

A principal diferença entre produzir uísque e gim está na base utilizada e na forma de construir o sabor. O uísque nasce de grãos fermentados, que podem incluir cevada, milho, centeio ou trigo. Já o gim utiliza um destilado neutro, geralmente de cereais, aromatizado principalmente com bagas de zimbro e outros botânicos. Entre esses botânicos, destacam-se cascas cítricas, sementes e ervas.

No caso do uísque, o processo costuma seguir etapas mais longas:

Mosturação e fermentação dos grãos , formando um líquido semelhante a uma cerveja sem lúpulo;

, formando um líquido semelhante a uma cerveja sem lúpulo; Destilação em alambiques de cobre ou colunas, para obter um destilado com caráter de grão bem definido;

em alambiques de cobre ou colunas, para obter um destilado com caráter de grão bem definido; Maturação em barris de madeira por anos, etapa em que o uísque ganha cor, aromas e maior complexidade;

por anos, etapa em que o uísque ganha cor, aromas e maior complexidade; Engarrafamento, muitas vezes após mistura, ou blending, de diferentes barris.

O gim, por sua vez, se diferencia principalmente a partir da aromatização:

Produção ou compra de um álcool neutro de alta pureza, normalmente obtido a partir de cereais; Infusão ou redestilação com zimbro e outros botânicos, que podem ficar macerados ou em cestos no alambique; Ajuste de graduação alcoólica com água e eventual adição de aromas naturais bem selecionados; Engarrafamento, geralmente sem passagem por barris e com foco total no frescor aromático.

Enquanto o uísque depende da interação prolongada com o barril, o gim se apoia no equilíbrio e na qualidade dos botânicos. Por isso, uma destilaria de uísque mantém estoques de longa duração e planeja safras com antecedência. Já uma destilaria de gim cria rótulos sazonais e experimentais em menor tempo e com mais flexibilidade.

Quem criou o uísque e quem criou o gim?

A história do uísque remete à arte da destilação que monges levaram à Escócia e à Irlanda na Idade Média. Nenhum registro identifica um único “criador”, pois várias comunidades aperfeiçoaram o processo ao longo do tempo. Documentos antigos mencionam monges que destilavam uma “água da vida” a partir de grãos para uso medicinal e religioso. Com o tempo, produtores locais refinaram esse destilado até chegar a algo próximo do uísque moderno.

Com o gim, o caminho seguiu outra direção. A bebida moderna se baseia em um destilado de zimbro chamado genever, muito comum nos Países Baixos. Documentos do século XVII citam o médico e professor holandês Franciscus Sylvius em associação a essa bebida. Inicialmente, muitas pessoas usavam o genever com fins medicinais. Mais tarde, na Inglaterra, produtores adaptaram o genever e popularizaram o gin, que então ganhou estilos próprios.

Dessa forma, podemos concluir que:

O uísque passou por um desenvolvimento coletivo , ao longo de séculos, em regiões como Escócia e Irlanda, sem um inventor único;

, ao longo de séculos, em regiões como Escócia e Irlanda, sem um inventor único; O gim deriva de tradições holandesas e os ingleses depois transformaram e difundiram a bebida pelo mundo.

Onde estão os melhores uísques e gins hoje, segundo o gosto popular?

Quando alguém fala em “melhores uísques”, o gosto popular costuma apontar para regiões com tradição consolidada. A Escócia ainda ocupa posição central, com áreas como Speyside, Islay e Highlands, que apresentam estilos bem distintos. A Irlanda também mantém forte reputação, especialmente por uísques suaves de tripla destilação, que atraem iniciantes. Nos últimos anos, países como Japão e Estados Unidos ganharam destaque e espaço nas prateleiras. Assim, rótulos de uísque japonês e bourbons norte-americanos aparecem com frequência em rankings e premiações internacionais.

No universo do gim, o cenário se mostra mais diversificado e dinâmico. O Reino Unido, em especial a Inglaterra, ainda se destaca como grande referência na produção de gin seco ao estilo London Dry. No entanto, o chamado movimento de gin artesanal ampliou o mapa de preferência e de consumo. Espanha, Alemanha, Portugal e Brasil, entre outros países, produzem gins apreciados pelo público. Muitos desses rótulos utilizam botânicos locais, que conferem identidade própria e reforçam o vínculo com o território.

Pelo ponto de vista do consumidor, alguns fatores influenciam essa percepção de qualidade:

Tradição histórica da região na produção de uísque ou gim, o que inspira confiança;

da região na produção de uísque ou gim, o que inspira confiança; Premiações internacionais e avaliações de especialistas, que servem como referência;

e avaliações de especialistas, que servem como referência; Presença nas prateleiras de bares e lojas ao redor do mundo, facilitando o acesso;

de bares e lojas ao redor do mundo, facilitando o acesso; Capacidade de combinar consistência com inovações em novos rótulos e edições limitadas.

Como o paladar atual escolhe entre uísque e gim?

No consumo atual, uísque e gim ocupam espaços diferentes e complementares. O uísque costuma se associar a rituais mais longos, degustações em doses puras ou com gelo e coquetéis clássicos de perfil robusto. Já o gim aparece com frequência em long drinks e em misturas com tônica, frutas e especiarias, o que agrada públicos variados. Além disso, bartenders exploram o gin em coquetéis autorais e criam combinações inusitadas.

Essa diferença de uso também influencia a preferência por regiões produtoras. Consumidores que buscam uísques mais encorpados e marcantes costumam escolher rótulos escoceses e americanos. Em contraste, quem prefere perfis mais delicados muitas vezes se interessa por uísques japoneses ou irlandeses. No caso do gim, a popularidade de marcas inglesas convive com o interesse crescente por gins de origem local. Assim, produtores exploram ingredientes típicos de cada país e se aproximam do paladar regional.

Assim, tanto uísque quanto gim permanecem ligados às suas raízes históricas, mas ganham novas interpretações em destilarias espalhadas pelo mundo. Como resultado, tradição e modernidade convivem no mesmo cenário e oferecem opções variadas para diferentes paladares.