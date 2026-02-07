Assine
Arroz com pequi: o sabor marcante do cerrado que transforma ingredientes simples em tradição à mesa

Descubra como fazer arroz com pequi, iguaria mato-grossense, com passo a passo simples, dicas de sabor e segredos da culinária regional

Carlos Vieira* *com uso de Inteligência Artificial
07/02/2026 11:01

O arroz com pequi é um prato típico do Centro-Oeste brasileiro, bastante associado à culinária mato-grossense e goiana. Essa preparação combina o sabor marcante do fruto do cerrado com o arroz soltinho, formando uma refeição simples, mas cheia de identidade regional. A receita pode ser preparada em casa com poucos ingredientes, desde que o pequi seja bem higienizado e cozido corretamente.

Como o pequi tem características próprias, é importante respeitar algumas etapas de preparo para evitar acidentes ao mastigar e para preservar o sabor. A seguir, apresenta-se uma receita de arroz com pequi em versão caseira, pensada para o dia a dia, mantendo o jeito tradicional de fazer o prato sem complicações.

Receita de arroz com pequi mato-grossense

A base da receita é o arroz branco comum, refogado com alho, cebola e óleo ou gordura, que ganha cor e aroma intensos com os frutos inteiros de pequi. Nesta versão, utiliza-se o pequi in natura, mas também é possível preparar o prato com pequi em conserva.

Para quem nunca lidou com o fruto, o cuidado principal está no caroço, que possui espinhos finos sob a polpa. Por isso, o ideal é orientar quem for consumir a apenas roer levemente a parte externa, sem morder com força. Esse detalhe não altera o modo de preparo, mas faz diferença na forma de servir e comer.

Quais ingredientes usar no arroz com pequi?

Os ingredientes do arroz com pequi são, em geral, fáceis de encontrar, especialmente em regiões onde o fruto é comum. A seguir, uma sugestão para cerca de 4 porções:

  • 2 xícaras de chá de arroz branco lavado e escorrido
  • 6 a 8 frutos de pequi médios, limpos
  • 1 cebola média picada
  • 2 dentes de alho amassados ou picados
  • 3 a 4 colheres de sopa de óleo, banha ou azeite
  • 4 a 5 xícaras de chá de água quente (aproximadamente)
  • Sal a gosto
  • Cheiro-verde picado (salsa e cebolinha) a gosto
  • Pimenta-do-reino ou pimenta-de-cheiro, se desejado

Algumas famílias costumam adicionar outros itens, como açafrão-da-terra (cúrcuma) para deixar o arroz mais amarelo, ou mesmo pedaços de carne seca ou frango. Para quem busca a versão mais simples e tradicional, a combinação de arroz, pequi e temperos básicos já é suficiente.

O cuidado é essencial: a polpa deve ser apenas raspada, já que o caroço possui espinhos finos que exigem atenção ao comer – Wikimedia Commons/Mateus Hidalgo

Como fazer arroz com pequi passo a passo?

O preparo do arroz com pequi mato-grossense segue etapas semelhantes às de um arroz comum, com a diferença de que o fruto entra logo no início do refogado. Um passo a passo básico pode ser organizado da seguinte forma:

  1. Higienizar o pequi: lavar bem os frutos em água corrente, esfregando levemente a casca. Se estiverem muito sujos, pode-se deixar de molho por alguns minutos e enxaguar em seguida.
  2. Aquecer a gordura: em uma panela de fundo grosso, aquecer o óleo, a banha ou o azeite em fogo médio.
  3. Refogar os temperos: adicionar a cebola picada e o alho, mexendo até ficarem levemente dourados.
  4. Entrar com o pequi: colocar os frutos inteiros na panela e refogar por alguns minutos, mexendo sempre para envolvê-los na gordura e nos temperos. Esse processo ajuda a liberar o aroma característico.
  5. Adicionar o arroz: juntar o arroz já lavado e escorrido, misturando bem para que os grãos peguem sabor do refogado com pequi.
  6. Temperar e colocar água: ajustar o sal, acrescentar água quente até cobrir o arroz e os frutos, deixar em fogo médio até começar a ferver.
  7. Cozinhar em fogo baixo: quando levantar fervura, reduzir o fogo, tampar parcialmente a panela e cozinhar até que a água seque e o arroz fique macio.
  8. Finalizar: desligar o fogo, salpicar cheiro-verde picado e, se desejado, um pouco de pimenta. Deixar a panela tampada por alguns minutos antes de servir.

É recomendável mexer o arroz o mínimo possível depois que a água entra na panela, para não empapar. O ponto ideal é quando os grãos estão cozidos, mas ainda firmes, e os frutos de pequi bem macios por fora.

Cuidados e dicas ao servir arroz com pequi

Como o pequi possui caroço com espinhos na parte interna, o cuidado principal ao servir o prato é informar que a polpa deve ser apenas raspada com os dentes, sem morder fundo. Uma sugestão é explicar isso rapidamente antes da refeição, principalmente para quem ainda não tem costume com a iguaria.

O arroz com pequi combina bem com preparações simples, como carne de panela, frango ensopado, linguiça frita ou saladas verdes. Em muitas mesas do Centro-Oeste, o prato aparece tanto em almoços de domingo quanto em eventos regionais. Para quem pretende destacar ainda mais o sabor do fruto, uma opção é reduzir a quantidade de temperos fortes e deixar o protagonismo para o pequi.

Servido quente, recém-saído da panela, o arroz com pequi mantém melhor o aroma e a textura. Essa receita, típica da culinária mato-grossense, segue circulando entre gerações como uma forma de preservar o cerrado e a cultura alimentar da região, sempre respeitando a forma tradicional de preparo e consumo do fruto.

