Dobradinha: receita tradicional com feijão branco e o passo a passo do prato clássico brasileiro
Dobradinha tradicional: aprenda a receita de dobradinha simples, saborosa e fácil, com dicas para limpar, temperar e cozinhar sem erro
compartilheSIGA
A dobradinha é um prato tradicional da culinária brasileira que atravessa gerações e ainda aparece com frequência em almoços de família, bares e restaurantes populares. Preparada com o estômago do boi, exige um processo cuidadoso de limpeza e cozimento, o que faz com que muitas pessoas associem a receita a ocasiões especiais. Apesar de ser considerada um prato robusto, a dobradinha pode ser adaptada com diferentes acompanhamentos e temperos, respeitando costumes regionais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ao longo dos anos, essa preparação ganhou novas versões, mas manteve a essência: um cozido bem temperado, com caldo encorpado e ingredientes que combinam textura e sabor. Em muitas mesas, a dobradinha aparece acompanhada de feijão branco, linguiça e bacon, o que torna a refeição mais completa. O preparo demanda tempo e atenção, porém o resultado costuma ser visto como uma refeição que alimenta bem e rende porções generosas.
O que é dobradinha e por que a limpeza é tão importante?
A dobradinha é feita principalmente com o bucho bovino, que precisa passar por uma limpeza rigorosa antes de ir à panela. Essa etapa é essencial para reduzir odores fortes e garantir um sabor mais agradável ao prato. Em geral, o bucho é vendido já pré-limpo nos açougues, mas ainda assim costuma ser recomendado reforçar a higienização em casa, lavando, escaldando e trocando a água sempre que necessário.
Além da limpeza, o corte da dobradinha em tiras ou quadrados médios ajuda o cozimento e facilita na hora de servir. Muitas receitas tradicionais incluem também feijão branco, que entra como complemento nutritivo e aumenta o rendimento. A combinação com linguiça e bacon, por sua vez, contribui para o sabor do caldo, criando o perfil marcante que costuma ser associado a esse prato típico.
Receita de dobradinha simples com feijão branco
A seguir, uma receita de dobradinha com feijão branco, pensada para quem deseja preparar o prato de forma detalhada, mas sem etapas muito complexas. As quantidades podem ser ajustadas conforme o número de pessoas e o tamanho da panela disponível.
Ingredientes principais
- 1,5 kg de dobradinha (bucho bovino) cortada em tiras
- 2 limões ou 100 ml de vinagre para a limpeza
- 300 g de feijão branco
- 200 g de bacon em cubos
- 300 g de linguiça calabresa em rodelas
- 1 cebola grande picada
- 4 dentes de alho picados ou amassados
- 1 pimentão verde pequeno picado
- 2 tomates maduros picados, sem pele e sem sementes
- 2 folhas de louro
- Cheiro-verde picado a gosto
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Colorau ou páprica doce a gosto
- Óleo ou azeite para refogar
- Água suficiente para cozinhar
Como limpar a dobradinha
- Lavar bem a dobradinha em água corrente, esfregando os pedaços com as mãos.
- Colocar as tiras em uma bacia, cobrir com água, acrescentar o suco dos limões ou o vinagre e deixar de molho por cerca de 20 minutos.
- Escorrer a água, enxaguar novamente e levar a dobradinha a uma panela com água limpa.
- Levar ao fogo até levantar fervura, deixar cozinhar por 10 a 15 minutos, descartar essa água e enxaguar mais uma vez.
Pré-preparo do feijão branco
- Lavar o feijão branco e deixar de molho em água por pelo menos 4 horas, ou de um dia para o outro, para reduzir o tempo de cozimento.
- Escorrer a água do molho, colocar o feijão em uma panela de pressão, cobrir com água e cozinhar por cerca de 15 a 20 minutos após pegar pressão, até ficar macio, porém sem desmanchar.
Como fazer dobradinha passo a passo?
Com a dobradinha limpa e o feijão branco pré-cozido, o preparo principal da receita de dobradinha fica mais organizado. A montagem do prato começa com o refogado e termina com o ajuste do caldo e dos temperos.
Preparo da dobradinha
- Em uma panela grande, aquecer um fio de óleo ou azeite e dourar o bacon em fogo médio, mexendo para soltar a gordura.
- Acrescentar a linguiça calabresa e deixar fritar até ganhar cor.
- Adicionar a cebola picada e refogar até ficar transparente.
- Juntar o alho, o pimentão e o tomate, misturando até formar um refogado mais úmido.
- Colocar a dobradinha pré-cozida na panela, misturar bem com o refogado e adicionar o louro, o colorau ou páprica, a pimenta-do-reino e uma parte do sal.
- Cobrir com água quente, tampar a panela (pode ser de pressão) e deixar cozinhar até a dobradinha ficar macia. Na pressão, o tempo médio varia de 30 a 40 minutos após pegar pressão.
Finalização do prato
- Quando a dobradinha estiver macia, abrir a panela com cuidado e verificar o ponto do caldo.
- Adicionar o feijão branco já cozido, misturar com cuidado e, se necessário, colocar um pouco mais de água para ajustar a consistência.
- Provar o sal e corrigir os temperos.
- Deixar ferver em fogo baixo, com a panela semiaberta, por mais alguns minutos, para que o caldo encorpe e os sabores se integrem.
- Finalizar com cheiro-verde picado por cima, desligar o fogo e deixar descansar alguns minutos antes de servir.
Acompanhamentos e formas de servir a dobradinha
A dobradinha costuma ser servida bem quente, em pratos fundos ou cumbucas, por causa do caldo. Entre os acompanhamentos mais comuns estão o arroz branco, a farinha de mandioca e pães tipo francês, que ajudam a aproveitar o molho do cozido. Em algumas regiões, é comum acrescentar pimenta fresca ou molho de pimenta à mesa, para quem prefere um sabor mais intenso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para montar uma refeição completa, muitas pessoas combinam a receita de dobradinha com saladas simples, como vinagrete ou folhas variadas, equilibrando o cardápio. O prato também pode ser preparado com antecedência e aquecido na hora de servir, já que o descanso tende a acentuar os sabores. Com planejamento e atenção ao passo a passo, a dobradinha se mantém como uma preparação tradicional, adaptável a diferentes rotinas e preferências.