Dobradinha: receita tradicional com feijão branco e o passo a passo do prato clássico brasileiro

A dobradinha é um prato tradicional da culinária brasileira que atravessa gerações e ainda aparece com frequência em almoços de família, bares e restaurantes populares. Preparada com o estômago do boi, exige um processo cuidadoso de limpeza e cozimento, o que faz com que muitas pessoas associem a receita a ocasiões especiais. Apesar de ser considerada um prato robusto, a dobradinha pode ser adaptada com diferentes acompanhamentos e temperos, respeitando costumes regionais.

Ao longo dos anos, essa preparação ganhou novas versões, mas manteve a essência: um cozido bem temperado, com caldo encorpado e ingredientes que combinam textura e sabor. Em muitas mesas, a dobradinha aparece acompanhada de feijão branco, linguiça e bacon, o que torna a refeição mais completa. O preparo demanda tempo e atenção, porém o resultado costuma ser visto como uma refeição que alimenta bem e rende porções generosas.

O que é dobradinha e por que a limpeza é tão importante?

A dobradinha é feita principalmente com o bucho bovino, que precisa passar por uma limpeza rigorosa antes de ir à panela. Essa etapa é essencial para reduzir odores fortes e garantir um sabor mais agradável ao prato. Em geral, o bucho é vendido já pré-limpo nos açougues, mas ainda assim costuma ser recomendado reforçar a higienização em casa, lavando, escaldando e trocando a água sempre que necessário.

Além da limpeza, o corte da dobradinha em tiras ou quadrados médios ajuda o cozimento e facilita na hora de servir. Muitas receitas tradicionais incluem também feijão branco, que entra como complemento nutritivo e aumenta o rendimento. A combinação com linguiça e bacon, por sua vez, contribui para o sabor do caldo, criando o perfil marcante que costuma ser associado a esse prato típico.

Bucho bem limpo, cozimento lento e caldo encorpado: o segredo da dobradinha está no preparo cuidadoso – Reprodução de Vídeo

Receita de dobradinha simples com feijão branco

A seguir, uma receita de dobradinha com feijão branco, pensada para quem deseja preparar o prato de forma detalhada, mas sem etapas muito complexas. As quantidades podem ser ajustadas conforme o número de pessoas e o tamanho da panela disponível.

Ingredientes principais

1,5 kg de dobradinha (bucho bovino) cortada em tiras

2 limões ou 100 ml de vinagre para a limpeza

300 g de feijão branco

200 g de bacon em cubos

300 g de linguiça calabresa em rodelas

1 cebola grande picada

4 dentes de alho picados ou amassados

1 pimentão verde pequeno picado

2 tomates maduros picados, sem pele e sem sementes

2 folhas de louro

Cheiro-verde picado a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Colorau ou páprica doce a gosto

Óleo ou azeite para refogar

Água suficiente para cozinhar

Como limpar a dobradinha

Lavar bem a dobradinha em água corrente, esfregando os pedaços com as mãos. Colocar as tiras em uma bacia, cobrir com água, acrescentar o suco dos limões ou o vinagre e deixar de molho por cerca de 20 minutos. Escorrer a água, enxaguar novamente e levar a dobradinha a uma panela com água limpa. Levar ao fogo até levantar fervura, deixar cozinhar por 10 a 15 minutos, descartar essa água e enxaguar mais uma vez.

Pré-preparo do feijão branco

Lavar o feijão branco e deixar de molho em água por pelo menos 4 horas, ou de um dia para o outro, para reduzir o tempo de cozimento. Escorrer a água do molho, colocar o feijão em uma panela de pressão, cobrir com água e cozinhar por cerca de 15 a 20 minutos após pegar pressão, até ficar macio, porém sem desmanchar.

Caldo grosso, tempero caprichado e aquele cheirinho que invade a cozinha – Reprodução de Vídeo

Como fazer dobradinha passo a passo?

Com a dobradinha limpa e o feijão branco pré-cozido, o preparo principal da receita de dobradinha fica mais organizado. A montagem do prato começa com o refogado e termina com o ajuste do caldo e dos temperos.

Preparo da dobradinha

Em uma panela grande, aquecer um fio de óleo ou azeite e dourar o bacon em fogo médio, mexendo para soltar a gordura. Acrescentar a linguiça calabresa e deixar fritar até ganhar cor. Adicionar a cebola picada e refogar até ficar transparente. Juntar o alho, o pimentão e o tomate, misturando até formar um refogado mais úmido. Colocar a dobradinha pré-cozida na panela, misturar bem com o refogado e adicionar o louro, o colorau ou páprica, a pimenta-do-reino e uma parte do sal. Cobrir com água quente, tampar a panela (pode ser de pressão) e deixar cozinhar até a dobradinha ficar macia. Na pressão, o tempo médio varia de 30 a 40 minutos após pegar pressão.

Finalização do prato

Quando a dobradinha estiver macia, abrir a panela com cuidado e verificar o ponto do caldo. Adicionar o feijão branco já cozido, misturar com cuidado e, se necessário, colocar um pouco mais de água para ajustar a consistência. Provar o sal e corrigir os temperos. Deixar ferver em fogo baixo, com a panela semiaberta, por mais alguns minutos, para que o caldo encorpe e os sabores se integrem. Finalizar com cheiro-verde picado por cima, desligar o fogo e deixar descansar alguns minutos antes de servir.

Acompanhamentos e formas de servir a dobradinha

A dobradinha costuma ser servida bem quente, em pratos fundos ou cumbucas, por causa do caldo. Entre os acompanhamentos mais comuns estão o arroz branco, a farinha de mandioca e pães tipo francês, que ajudam a aproveitar o molho do cozido. Em algumas regiões, é comum acrescentar pimenta fresca ou molho de pimenta à mesa, para quem prefere um sabor mais intenso.

Para montar uma refeição completa, muitas pessoas combinam a receita de dobradinha com saladas simples, como vinagrete ou folhas variadas, equilibrando o cardápio. O prato também pode ser preparado com antecedência e aquecido na hora de servir, já que o descanso tende a acentuar os sabores. Com planejamento e atenção ao passo a passo, a dobradinha se mantém como uma preparação tradicional, adaptável a diferentes rotinas e preferências.