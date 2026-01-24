Blobfish: O Peixe-Bolha que desafia a gravidade e a beleza

Entre as criaturas marinhas que mais despertam curiosidade, o blobfish ocupa um lugar de destaque. Afinal, esse animal ganhou notoriedade nas últimas décadas por causa de sua aparência incomum em fotos e memes na internet. Longe das profundezas em que vive, o corpo parece derretido e flácido, o que gerou comparações variadas e chamou a atenção de pesquisadores e do público em geral. No Brasil, ele tem o nome popular de peixe-bolha, justamente por causa de seu aspecto gelatinoso.

O interesse pelo blobfish não se limita à aparência. A espécie também ajuda a revelar características pouco conhecidas das zonas mais profundas do oceano. Ao ser observada, torna mais fácil explicar como a vida marinha se adapta a ambientes com alta pressão, baixa luminosidade e temperaturas muito baixas. Por isso, o peixe-bolha costuma aparecer em reportagens, documentários e materiais educativos sobre biodiversidade marinha e preservação dos oceanos.

a famosa forma “mole” surge quando ele é trazido à superfície, pois a pressão externa diminui de maneira brusca, afetando sua estrutura corporal adaptada a grandes profundidades – Domínio Público/Wikimedia Commons

O que é o blobfish (peixe-bolha) e onde ele vive?

O blobfish é um peixe ósseo que habita regiões profundas do oceano. Em especial, nas proximidades da Austrália, Tasmânia e Nova Zelândia. Ele costuma aparecer em profundidades que variam aproximadamente entre 600 e 1.200 metros, onde a pressão da água é dezenas de vezes maior do que na superfície. Assim, nesses ambientes, a luz solar quase não chega, e a temperatura costuma ser bastante baixa. O nome científico do peixe-bolha é Psychrolutes marcidus.

A aparência desse animal no fundo do mar é bem diferente da imagem que se popularizou na internet. Afinal, em seu habitat natural, o blobfish apresenta um corpo mais compacto, com formato que lembra outros peixes de fundo, ainda que menos definido. Ademais, a famosa forma “mole” surge quando ele é trazido à superfície, pois a pressão externa diminui de maneira brusca, afetando sua estrutura corporal adaptada a grandes profundidades.

Por que o blobfish (peixe-bolha) é considerado tão curioso?

A principal razão para a fama do peixe-bolha está na forma como o corpo reage à mudança de pressão. Ao contrário de muitos peixes, o blobfish não possui uma bexiga natatória desenvolvida, estrutura usada por várias espécies para controlar a flutuação. Em vez disso, seu corpo constitui-se de um tecido de baixa densidade, quase como uma massa gelatinosa. Assim, essa característica permite que ele permaneça levemente mais leve que a água ao redor, flutuando próximo ao fundo sem gastar muita energia.

Quando o blobfish é retirado das profundezas, esse tecido gelatinoso perde a “sustentação” fornecida pela alta pressão, e o corpo passa a ter o aspecto flácido que chamou a atenção em fotografias. Assim, o que parece um rosto “derretido” na superfície é, na verdade, o resultado dessa diferença extrema de ambiente. Essa situação raramente é vista no oceano, pois o peixe-bolha não costuma nadar perto da superfície de forma natural.

Outro ponto que reforça a curiosidade em torno do blobfish é seu comportamento alimentar. A espécie não é predadora ativa que persegue presas rapidamente. Geralmente, o peixe-bolha fica próximo ao fundo, aguardando que pequenos invertebrados e restos orgânicos passem por perto. Dessa forma, ele economiza energia, o que é essencial em um ambiente profundo com pouca oferta de alimento.

Qual o papel do peixe-bolha no ecossistema marinho?

Apesar da fama curiosa, o blobfish desempenha funções importantes no ambiente em que vive. Afinal, ao se alimentar de pequenos crustáceos, moluscos e outros organismos que habitam o fundo marinho, contribui para o equilíbrio da cadeia alimentar nas profundezas. Esse comportamento ajuda a controlar populações de espécies menores e participa do ciclo de matéria orgânica no oceano.

A presença do peixe-bolha também chama atenção em discussões sobre impacto da pesca de arrasto em grandes profundidades. Em algumas situações, exemplares de blobfish acabam capturados de forma acidental, como fauna acompanhante, quando o objetivo são outros peixes ou frutos do mar comerciais. Essa captura incidental levanta preocupações sobre quantas espécies profundas podem estar sendo afetadas antes mesmo de serem bem estudadas.

Hábitat: regiões profundas, com alta pressão e pouca luz.

regiões profundas, com alta pressão e pouca luz. Alimentação: pequenos invertebrados e matéria orgânica no fundo do mar.

pequenos invertebrados e matéria orgânica no fundo do mar. Função ecológica: participação na cadeia alimentar e no ciclo de nutrientes.

participação na cadeia alimentar e no ciclo de nutrientes. Nome comum no Brasil: peixe-bolha.

Quando o blobfish é retirado das profundezas, esse tecido gelatinoso perde a “sustentação” fornecida pela alta pressão, e o corpo passa a ter o aspecto flácido que chamou a atenção em fotografias – Reprodução X/@spacecatx11

O blobfish está ameaçado? O que se sabe até hoje?

As informações sobre o estado de conservação do blobfish ainda são limitadas, justamente porque se trata de uma espécie de águas profundas, de difícil observação direta. A ciência depende de expedições com equipamentos específicos, como submarinos e veículos operados remotamente, para registrar esse tipo de animal em seu ambiente natural. Por esse motivo, os dados sobre tamanho populacional, reprodução e distribuição exata ainda estão em desenvolvimento.

Alguns especialistas apontam que a pesca em grandes profundidades pode representar um risco para o peixe-bolha e para outras espécies que compartilham o mesmo habitat. A retirada de organismos que vivem em ambientes tão específicos costuma ter recuperação lenta, já que muitas dessas espécies crescem devagar e possuem ciclos reprodutivos mais longos. Assim, cada novo estudo sobre o blobfish e outros peixes abissais contribui para embasar medidas de manejo mais cuidadosas.

Mapear melhor as regiões em que o peixe-bolha ocorre. Monitorar capturas acidentais em pescarias profundas. Investigar aspectos de crescimento, reprodução e longevidade. Avaliar políticas de proteção para áreas sensíveis do fundo do mar.

Ao observar o interesse gerado pelo blobfish, ou peixe-bolha, pesquisadores e educadores encontram uma oportunidade para destacar a importância dos ecossistemas de águas profundas. Mesmo com a aparência que chamou atenção na superfície, trata-se de um exemplo de adaptação extrema a condições consideradas hostis para a maioria dos seres vivos. Dessa forma, a espécie ajuda a aproximar o público de temas como conservação marinha, ciência dos oceanos e respeito à diversidade de formas de vida no planeta.