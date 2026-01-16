Como parar de roer unhas: estratégias que realmente funcionam

Roer unhas representa um hábito comum que geralmente começa na infância e muitas vezes atravessa a vida adulta. Para muita gente, esse comportamento aparece em momentos de ansiedade, tédio ou concentração intensa. Apesar de parecer um gesto simples, esse costume causa danos às unhas, à pele ao redor e até à saúde bucal.

Interromper esse costume exige atenção a vários fatores, como emoções, rotina diária e ambiente. Portanto, a mudança não depende apenas de “força de vontade”. Ela pede que a pessoa entenda o que desperta a vontade de roer e monte um plano prático para lidar com isso. Assim, ao combinar estratégias comportamentais, cuidados com as mãos e, se necessário, apoio profissional, a pessoa reduz gradualmente o impulso de roer unhas.

Roer unhas – depositphotos.com/VGeorgiev

O que leva uma pessoa a roer unhas?

A onicofagia, nome dado ao ato de roer unhas, geralmente se relaciona a situações de estresse, ansiedade, nervosismo ou simples hábito automático. Em muitos casos, a pessoa nem percebe que rói as unhas. Ela faz isso durante atividades como assistir TV, estudar, trabalhar no computador ou esperar em filas. Esse automatismo dificulta o controle do comportamento.

Alguns fatores associados ao hábito de roer unhas incluem:

Ansiedade e tensão: o ato funciona como uma descarga de tensão momentânea e gera alívio rápido.

o ato funciona como uma descarga de tensão momentânea e gera alívio rápido. Tédio ou ociosidade: roer as unhas ocupa as mãos quando a pessoa não encontra outra atividade.

roer as unhas ocupa as mãos quando a pessoa não encontra outra atividade. Perfeccionismo com as unhas: pequenas imperfeições, como lascas ou cutículas soltas, estimulam o impulso de “corrigir” com os dentes.

pequenas imperfeições, como lascas ou cutículas soltas, estimulam o impulso de “corrigir” com os dentes. Comportamento aprendido: quando a pessoa observa familiares com o mesmo hábito, ela tende a repeti-lo.

Por isso, entender em quais momentos o impulso fica mais forte ajuda a definir estratégias mais adequadas. Dessa forma, a pessoa consegue parar de roer unhas de forma mais consistente.

Existe algum truque para parar de roer unhas?

Você não conta com um único truque universal. Em vez disso, precisa de um conjunto de ações que, quando aplicadas com regularidade, reduzem o hábito. Parar de roer unhas fica mais fácil quando a pessoa combina soluções imediatas, como produtos específicos, com mudanças gradativas na rotina e no manejo da ansiedade. Assim, o foco não se limita a impedir o ato. Ele inclui também oferecer alternativas para as mãos e para a mente.

Uma abordagem prática costuma envolver três frentes principais. A primeira foca na proteção física das unhas. A segunda trabalha a substituição do hábito por outro comportamento. A terceira cuida da saúde emocional. Esse conjunto cria um ambiente menos favorável ao ato de roer. Ao mesmo tempo, ele oferece novas formas de lidar com o desconforto interno que acompanha o comportamento.

Estratégias práticas para parar de roer unhas

Algumas medidas simples fazem diferença no dia a dia, especialmente quando a pessoa aplica essas ações de forma contínua. Entre as mais utilizadas estão:

Uso de esmaltes ou produtos de gosto amargo: Produtos específicos com sabor amargo ajudam bastante no combate à onicofagia. Eles criam uma barreira de aversão ao ato de levar as unhas à boca e lembram a pessoa do hábito no mesmo instante. Embora esses produtos não resolvam a causa emocional, eles funcionam como um sinal de alerta imediato. Manter as unhas bem cuidadas: Unhas limpas, lixadas e, quando possível, esmaltadas, tendem a ficar menos expostas ao hábito. Além disso, cuidados regulares com as mãos aumentam a atenção sobre a aparência das unhas. Como resultado, muitas pessoas relatam menos vontade de danificá-las. Você pode fazer manicure em salão ou cuidar em casa com um pequeno kit. Substituir o hábito: Em vez de apenas tentar “não roer”, especialistas costumam sugerir a troca do comportamento. Essa substituição ajuda o cérebro a criar um novo caminho automático. Identificar gatilhos: Observar em quais situações o hábito aparece com mais frequência se torna fundamental. Algumas pessoas roem mais as unhas ao estudar. Outras fazem isso no trânsito, em reuniões ou antes de dormir. Anotar esses momentos em um caderno ou aplicativo ajuda a mapear padrões. Depois, você consegue planejar ações específicas para esses contextos, como usar uma bola antiestresse nessas horas. Estabelecer metas pequenas: Em vez de tentar parar de uma vez, você pode definir metas menores e mais realistas. Por exemplo, preservar apenas um dedo por semana ou aumentar o intervalo sem roer. Algumas pessoas escolhem focar primeiro em uma mão e, depois, na outra.

Como o cuidado emocional ajuda a parar de roer unhas?

Roer unhas muitas vezes se liga à forma como a pessoa lida com emoções intensas, mesmo quando ela não percebe isso de modo consciente. Assim, técnicas simples de respiração e pequenas pausas ao longo do dia contribuem para reduzir o nível geral de tensão. Quando o estresse diminui, o impulso de buscar alívio através das unhas também perde força.

Em situações em que o hábito se mostra muito intenso, causa dor, machucados frequentes ou constrangimento social, a ajuda de um profissional de saúde mental pode trazer grande benefício. Abordagens como a terapia cognitivo-comportamental trabalham diretamente com gatilhos, pensamentos automáticos e criação de novos comportamentos. Dessa forma, o objetivo não se limita a parar de roer unhas. Ele inclui desenvolver formas mais saudáveis de lidar com ansiedade, preocupação ou irritação.

Quando a pessoa combina estratégias físicas, comportamentais e emocionais, o hábito de roer unhas tende a perder força ao longo do tempo. A mudança geralmente acontece de forma gradual, com avanços e recaídas. Ainda assim, a persistência nas técnicas aumenta bastante as chances de manter as unhas mais preservadas e saudáveis.