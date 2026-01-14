Acordou com olheiras? Veja como minimizar o problema

Muita gente levanta da cama, se olha no espelho e leva um susto com as marcas escuras embaixo dos olhos. Na correria para sair de casa, arrumar as crianças, pegar transporte ou bater ponto no horário, as olheiras entram como mais uma preocupação da rotina. O desconforto não é apenas estético, pois para muitas pessoas essas manchas parecem sinal de cansaço constante.

As olheiras aparecem depois de uma noite maldormida, de um dia estressante ou até mesmo sem um motivo claro. Em poucos minutos, o rosto ganha um ar abatido, mesmo quando a pessoa não se sente tão cansada assim. Por isso, entender por que elas surgem e o que você pode fazer em casa, de forma rápida, ajuda a sair para o trabalho ou para a aula com uma aparência mais descansada.

olheiras – depositphotos.com / Ischukigor

Por que as olheiras aparecem logo pela manhã?

A região dos olhos representa uma das partes mais delicadas do rosto, com pele fina e sensível. Por isso, qualquer mudança no corpo se destaca ali com facilidade. As olheiras surgem por falta de sono, cansaço acumulado, estresse, alergias, genética ou até excesso de tela à noite. Em muitas pessoas, o problema vem de família, então desde cedo a área abaixo dos olhos já parece naturalmente mais escura.

Quando a pessoa dorme pouco ou dorme mal, o sangue circula pior e os vasinhos da região ficam mais aparentes, o que cria um tom roxo ou amarronzado. Além disso, muitas pessoas acordam com leve inchaço, porque o corpo ainda desperta e segura um pouco de líquido. Esse inchaço, somado à cor escura, faz a olheira chamar ainda mais atenção logo pela manhã.

Outros hábitos do dia a dia também influenciam bastante. Consumo de álcool na véspera, cigarro, pouca água ao longo do dia e alimentação desregrada deixam o rosto mais apagado. Com o tempo, o corpo responde ao ritmo puxado, e as olheiras passam a funcionar como um sinal visível dessa rotina. Além disso, o uso prolongado de telas à noite aumenta o esforço dos olhos e piora ainda mais o aspecto da região.

Como diminuir olheiras rapidamente antes de sair de casa?

Quem acorda com olheiras e precisa sair de casa em pouco tempo costuma buscar soluções rápidas, simples e baratas. Algumas medidas ajudam a desinchar, clarear um pouco a região e dar um ar mais descansado, sem exigir grandes produções ou muito dinheiro. Além disso, você pode combinar mais de uma estratégia para obter um efeito melhor.

Compressa fria: pano limpo, colher gelada, chá de camomila frio ou algodão molhado em água bem fria reduzem o inchaço. Bastam alguns minutos apoiando na área dos olhos para perceber a diferença.

pano limpo, colher gelada, chá de camomila frio ou algodão molhado em água bem fria reduzem o inchaço. Bastam alguns minutos apoiando na área dos olhos para perceber a diferença. Elevar um pouco a cabeça ao dormir: usar um travesseiro um pouco mais alto diminui o acúmulo de líquido na região do rosto e reduz o inchaço pela manhã.

usar um travesseiro um pouco mais alto diminui o acúmulo de líquido na região do rosto e reduz o inchaço pela manhã. Água logo ao acordar: beber água assim que levantar ajuda o corpo a retomar o ritmo e melhora a aparência geral da pele, incluindo a área das olheiras.

beber água assim que levantar ajuda o corpo a retomar o ritmo e melhora a aparência geral da pele, incluindo a área das olheiras. Evitar esfregar os olhos: coçar e apertar a região irrita ainda mais a pele e escurece a área com o tempo. Em vez disso, faça apenas toques leves, quando necessário.

coçar e apertar a região irrita ainda mais a pele e escurece a área com o tempo. Em vez disso, faça apenas toques leves, quando necessário. Cuidados com o sono: manter um horário mais regular para dormir e acordar reduz a chance de acordar com o rosto muito marcado. Além disso, criar um ritual noturno calmo, com menos telas, ajuda o corpo a relaxar.

manter um horário mais regular para dormir e acordar reduz a chance de acordar com o rosto muito marcado. Além disso, criar um ritual noturno calmo, com menos telas, ajuda o corpo a relaxar. Produtos específicos: cremes para a região dos olhos, com ingredientes como cafeína ou vitamina C, melhoram o aspecto das olheiras ao longo do tempo, principalmente quando você usa de forma contínua.

Para quem usa maquiagem, alguns truques simples ajudam a disfarçar as olheiras de forma rápida. Assim, você sai de casa com o rosto mais uniforme, mesmo após uma noite difícil.

Hidratar levemente a região abaixo dos olhos para evitar que o produto acumule e marque ainda mais as linhas finas. Aplicar um corretivo de tom próximo ao da pele, em pouca quantidade, dando leves batidinhas, sem arrastar o produto. Se necessário, espalhar um pouco de base ou pó apenas para uniformizar, sem carregar demais e sem criar um efeito artificial.

Olheiras todo dia: quando é hora de procurar ajuda médica?

Ter olheiras de vez em quando, principalmente em fases de cansaço, representa algo comum. No entanto, quando o problema se torna diário, muito marcado ou aparece junto com outros sinais, você deve considerar uma consulta com um profissional de saúde. Em alguns casos, as olheiras se relacionam a alergias, rinite, anemia, problemas de sono ou questões de circulação.

Algumas situações indicam que vale buscar avaliação médica:

Olheiras muito profundas e escuras, que não melhoram mesmo com descanso adequado e cuidados simples em casa.

Inchaço intenso ao redor dos olhos, que demora para passar ou surge junto com coceira e vermelhidão na região.

Cansaço extremo durante o dia, roncos fortes à noite ou sensação constante de que o sono não traz descanso.

Perda de peso sem explicação, palidez acentuada ou tonturas frequentes, junto com olheiras muito marcadas.

O profissional investiga se as olheiras representam apenas uma característica da pessoa ou se algum outro problema de saúde contribui para o quadro. Em alguns casos, o tratamento envolve ajustes de sono, mudanças na rotina, uso de remédios para alergia ou, quando necessário, procedimentos estéticos específicos. Entre eles, o médico pode indicar lasers, preenchimentos ou peelings, sempre após uma avaliação individual.

É possível conviver melhor com as olheiras no dia a dia?

Embora as olheiras incomodem pela aparência cansada, pequenas mudanças na rotina diminuem o impacto no dia a dia. Dormir o máximo possível dentro de um horário regular, cuidar da hidratação, evitar exageros com álcool e cigarro e manter um cuidado simples com a pele já trazem diferença com o tempo. Além disso, usar protetor solar diariamente protege a região dos olhos e evita que a pele escureça ainda mais.

Quando as marcas persistem, a orientação profissional ajuda a entender o motivo e a escolher o melhor caminho para cada caso. Dessa forma, você aprende a cuidar melhor da pele, ajusta hábitos que pioram as olheiras e encontra estratégias para se sentir mais confortável com a própria aparência.