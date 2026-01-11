Levomentol: o que é e para que serve o mentol natural da hortelã

O levomentol é uma substância de origem orgânica muito presente no dia a dia, embora nem sempre seja percebida. Trata-se da forma mais ativa do mentol, responsável pela sensação de frescor típica de pastilhas para a garganta, cremes musculares e alguns cosméticos. Por ser extraído principalmente de óleos essenciais de menta, o levomentol também está associado ao aroma característico de hortelã em diversos produtos.

Ao contrário do que possa parecer, o levomentol não é utilizado apenas para dar cheiro ou sabor. Essa molécula tem propriedades que ajudam a proporcionar sensação de alívio em áreas da pele, nas vias respiratórias e na boca. Por isso, aparece em formulações com diferentes finalidades, que vão de medicamentos tópicos a produtos de higiene pessoal e higiene bucal, sempre em concentrações controladas e definidas pelo fabricante.

O que é levomentol e como atua no organismo?

O levomentol é um álcool monoterpênico, derivado principalmente do óleo de menta, especialmente da espécie Mentha arvensis. Ele é considerado a forma “L” ou isômero levógiro do mentol, isto é, uma das variações estruturais da molécula. Essa forma específica é a mais utilizada em produtos farmacêuticos e cosméticos porque apresenta maior atividade sensorial, principalmente em relação à sensação de frio e refrescância.

No organismo, o levomentol age principalmente sobre receptores de frio presentes na pele e nas mucosas, conhecidos como receptores TRPM8. Ao entrar em contato com essas regiões, a substância estimula esses receptores, produzindo uma sensação de resfriamento local, mesmo sem alterar de fato a temperatura do corpo. Essa característica explica por que muitos produtos com levomentol são usados para aliviar desconfortos, como irritação na garganta, coceira leve ou dores musculares superficiais.

Além do efeito refrescante, o levomentol também pode contribuir para uma leve ação analgésica e antipruriginosa, reduzindo a percepção de dor e coceira em determinadas formulações. A intensidade dessa ação varia conforme a concentração e a combinação com outros componentes, como cânfora, salicilato de metila, anestésicos locais ou descongestionantes nasais.

Ele está presente em pastilhas para garganta, cremes musculares, inaladores, produtos de higiene bucal e cosméticos, sempre em concentrações controladas – depositphotos.com / snegok1967



Onde o levomentol é usado no dia a dia?

O levomentol está presente em diversos segmentos da indústria, sobretudo em produtos farmacêuticos, de higiene e de cuidados pessoais. Em medicamentos, costuma ser encontrado em pomadas, cremes, géis e soluções para uso tópico, destinados ao alívio de dores musculares, contusões leves e desconfortos articulares. Nesses casos, costuma vir associado a outros ativos com efeito semelhante, potencializando a sensação de alívio.

Na área respiratória, o levomentol é comum em inaladores, pastilhas, xaropes e sprays orais formulados para aliviar a sensação de nariz entupido ou irritação na garganta. A sensação de frescor que ele proporciona facilita a respiração e gera uma percepção de maior fluxo de ar pelas vias respiratórias superiores. Em muitos produtos para tosse e resfriados, o levomentol é combinado com extratos vegetais, mel ou substâncias expectorantes.

O uso também é frequente em itens de higiene bucal, como pastas de dente, enxaguantes e sprays para o hálito. Nesses produtos, a função principal é aromatizar e proporcionar sensação de boca limpa, embora a ação antibacteriana geralmente fique por conta de outros ingredientes. Em cosméticos, o levomentol aparece em shampoos, condicionadores, loções pós-barba, sabonetes líquidos e cremes para os pés, quase sempre com o objetivo de gerar sensação de frescor, conforto e leve alívio de cansaço em áreas específicas.

Medicamentos tópicos para dores musculares e articulares

Pastilhas e sprays para a garganta

Inaladores e produtos para descongestão nasal

Creme dental, enxaguante bucal e sprays de hálito

Shampoos, sabonetes, loções e produtos pós-barba

Quais são os principais cuidados no uso do levomentol?

Apesar de ser amplamente utilizado, o levomentol requer alguns cuidados. Em primeiro lugar, a aplicação em áreas sensíveis, como olhos, mucosas internas ou pele lesionada, costuma ser contraindicada, a menos que o produto tenha sido formulado especificamente para esse fim. Em concentrações elevadas, o levomentol pode causar ardência, irritação local ou vermelhidão, principalmente em pessoas com pele sensível ou histórico de alergias a fragrâncias.

Em produtos para crianças, gestantes e pessoas com doenças respiratórias crônicas, as orientações de uso devem ser seguidas com atenção. Em alguns casos, o uso de substâncias mentoladas perto das narinas de bebês e crianças pequenas é desaconselhado, justamente pelo risco de irritação das vias aéreas. Por isso, é importante observar a faixa etária indicada na embalagem, a forma de uso e a quantidade recomendada.

Verificar sempre a bula ou o rótulo antes de utilizar o produto. Evitar aplicar em grandes áreas do corpo sem orientação profissional. Suspender o uso em caso de irritação, coceira intensa ou vermelhidão persistente. Manter produtos com levomentol fora do alcance de crianças. Consultar profissional de saúde em situações de uso prolongado ou combinado com outros medicamentos.

Apesar de seguro quando bem formulado, o uso do levomentol exige atenção a rótulos, faixa etária e possíveis irritações, especialmente em áreas sensíveis – depositphotos.com / gringoann



Por que o levomentol continua tão presente em 2025?

Em 2025, o levomentol mantém espaço consolidado na indústria por reunir três características importantes: sensação de frescor marcada, versatilidade de aplicação e boa aceitação pelo público. A substância se encaixa em tendências atuais de produtos que buscam proporcionar conforto rápido, como géis refrescantes, itens pós-exercício, soluções para alívio respiratório e formulações voltadas ao bem-estar diário.

A combinação entre aroma, sensação tátil e fácil incorporação em diferentes bases cosméticas e farmacêuticas faz do levomentol um ingrediente constante em lançamentos de mercado. Assim, o composto segue como um dos principais representantes da chamada “sensação mentolada”, aparecendo em produtos de prateleira de farmácias, supermercados e lojas de cosméticos, sempre com o objetivo de oferecer frescor e alívio localizado de forma prática.