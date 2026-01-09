Dormir com a TV ligada pode fazer mal à sua saúde?

Dormir com a TV ligada já virou hábito em muitas casas. O ruído constante e a luz da tela parecem companhia. No entanto, especialistas em sono apontam riscos importantes. A ciência mostra que esse costume afeta o descanso, a mente e o corpo.

Pesquisas recentes em sono indicam que a exposição à luz à noite confunde o relógio biológico. Assim, o cérebro entende que ainda existe atividade. Com isso, a pessoa leva mais tempo para atingir o sono profundo. Além disso, barulhos repentinos dos programas fragmentam o repouso durante a madrugada.

Quais são os efeitos de dormir com a TV ligada?

A principal palavra-chave nesse debate é dormir com a TV ligada. Esse comportamento interfere em diversas etapas do sono. Primeiro, a luz azul da tela reduz a produção de melatonina. Esse hormônio regula o ciclo sono-vigília. Dessa forma, o corpo demora mais para relaxar.

Em seguida, o conteúdo exibido também interfere. Cenas de ação, notícias policiais e discussões intensas aumentam a atividade cerebral. O organismo entra em estado de alerta. O coração acelera, a respiração muda e os músculos demoram para soltar a tensão. Como resultado, o sono fica raso e pouco restaurador.

Uma reportagem de 2023, baseada em estudos de universidades europeias, mostrou um dado relevante. Pessoas que dormem com som de TV demonstram mais despertares durante a noite. Em muitos casos, a pessoa não lembra ao acordar. Porém, o corpo registra esses intervalos e se recupera menos.

dormir com a tv ligada – depositphotos.com / F01photo

Impactos na saúde mental e física ao dormir com a TV ligada

Os efeitos não se limitam ao cansaço. Especialistas em psiquiatria do sono observam outra questão. A exposição constante a estímulos noturnos aumenta níveis de estresse. O cérebro não encerra o “turno de trabalho”. Assim, surgem quadros de irritação, lapsos de memória e dificuldade de concentração.

Com o tempo, essa rotina afeta a saúde emocional. Estudos em adultos jovens, publicados entre 2022 e 2024, mostraram associação entre sono fragmentado e sintomas de ansiedade leve. O conteúdo da TV pode intensificar preocupações antes de dormir. Notícias sobre violência, crises econômicas ou tragédias aumentam a sensação de insegurança.

No campo físico, o impacto também aparece. O organismo regula hormônios importantes durante o sono profundo. Quando as fases do sono se desorganizam, o apetite muda. O corpo tende a buscar alimentos mais calóricos no dia seguinte. Dessa forma, o hábito de dormir com barulho e luz contínuos contribui para ganho de peso.

Além disso, médicos relatam aumento de queixas cardiovasculares em quem dorme pouco e mal. A pressão arterial permanece elevada por mais tempo. O coração perde parte do período de descanso. Em pessoas com histórico de hipertensão, esse fator ganha relevância. Por isso, sociedades de cardiologia ressaltam a importância de noites silenciosas e escuras.

Como assistir TV à noite sem prejudicar o sono?

Apesar dos riscos, muitos apreciam ver TV antes de dormir. Nesse cenário, especialistas em higiene do sono sugerem ajustes simples. O objetivo não é proibir, e sim organizar o hábito. Algumas estratégias reduzem bastante os danos.

Definir um horário para desligar a tela.

Usar timer ou função de desligamento automático.

Reduzir brilho e volume ao mínimo confortável.

Evitar notícias e filmes agitados no fim da noite.

Preferir séries leves ou programas mais calmos.

Além dessas medidas, médicos recomendam um “ritual de desaceleração”. A pessoa pode assistir a algo curto e, em seguida, desligar a TV. Depois, vale reservar alguns minutos para atividades tranquilas. Leitura leve, respiração profunda ou alongamentos suaves ajudam no relaxamento.

Outra orientação envolve o ambiente. Cortinas que bloqueiam a luz externa colaboram bastante. O ideal é manter o quarto escuro após desligar a TV. Quem sente dificuldade para dormir no silêncio total pode recorrer a ruídos constantes. Sons de chuva, ventilador ou aplicativos de ruído branco geram estímulos mais estáveis.

Dormir com a TV ligada faz mal para todas as idades?

Assim, o hábito afeta crianças, adultos e idosos, mas de formas diferentes. Em crianças, a interferência ocorre principalmente no desenvolvimento. O sono profundo contribui para memória, crescimento e aprendizado. Quando a TV permanece ligada, essas etapas sofrem interrupções constantes.

Iinclusive, entre adultos, a principal queixa envolve produtividade. No dia seguinte, o corpo desperta cansado. Tarefas simples exigem mais esforço. Motoristas relatam mais sonolência ao volante. Trabalhadores de turno diurno também relatam queda de rendimento. Aliás, já em idosos, a relação com a TV ganha outro contorno. Muitos usam a programação como companhia. Nesses casos, profissionais sugerem ajustes específicos. A TV pode ficar na sala, e não no quarto. Assim, o momento de ir para a cama marca o fim dos estímulos visuais.

Assistir TV em outro cômodo sempre que possível. Estabelecer um horário fixo para ir para a cama. Transformar o quarto em espaço dedicado ao descanso.

Ao compreender os efeitos de dormir com a TV ligada, o leitor ganha mais autonomia. Pequenas mudanças na rotina noturna já produzem diferença perceptível. A combinação de ambiente escuro, silêncio moderado e conteúdos mais tranquilos favorece noites contínuas. Assim, o organismo encontra condições melhores para se recuperar, independentemente da idade.