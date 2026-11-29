Uma cômoda pode parecer pesada e firme no chão, até que gaveta aberta mude seu equilíbrio. Quando uma criança puxa ou tenta subir pelos puxadores, o risco de tombamento aumenta. Órgãos de segurança recomendam prender o móvel à parede com acessórios adequados, sem confiar somente no peso que ele tem.

Por que uma cômoda firme pode tombar?

Uma gaveta aberta muda a distribuição do peso e pode facilitar o tombamento. Quando a criança puxa ou sobe, o centro de equilíbrio se desloca. O risco existe mesmo se o móvel nunca balançou durante o uso normal dos adultos.

A cômoda é um móvel comum em quartos, mas gavetas não são degraus. O perigo pode crescer quando brinquedos ou objetos atraentes ficam em cima, estimulando uma tentativa de alcançar algo sem ajuda. Uma criança pequena pode puxar mais de uma gaveta de uma vez.

Criança observa um brinquedo sobre uma cômoda de madeira com gavetas abertas, mostrando uma situação que exige prevenção // Imagem ilustrativa feita por IA

A fixação faz diferença na prevenção

A Comissão de Segurança de Produtos dos Estados Unidos recomenda fixar móveis e televisores adequadamente. Um kit apropriado deve prender a estrutura à parede, com peças compatíveis com o material do móvel e com o tipo de alvenaria ou divisória.

Não basta colocar um objeto pesado na gaveta de baixo nem encostar a cômoda no canto. Essas medidas não substituem a ancoragem. Se não souber escolher parafusos, buchas ou pontos de apoio, busque instalação profissional. As peças do kit precisam estar bem fixadas, sem folgas.

O que precisa ser conferido em casa?

Observe se o móvel tem peças soltas, pés desiguais ou gavetas que saem com facilidade. Mesmo após o reparo, o sistema de fixação continua importante. Também vale verificar os móveis de outros quartos e espaços frequentados por crianças.

Uma revisão rápida inclui:

Fixação: confirme que o kit atende móvel e parede.

confirme que o kit atende móvel e parede. Gavetas: veja se abrem e fecham sem soltar peças.

veja se abrem e fecham sem soltar peças. Peso: coloque itens pesados nas partes mais baixas.

coloque itens pesados nas partes mais baixas. Atração: não deixe brinquedos no topo.

não deixe brinquedos no topo. Supervisão: não trate a ancoragem como substituta da atenção.

não trate a ancoragem como substituta da atenção. Mudança: confira a fixação depois de transportar a cômoda.

confira a fixação depois de transportar a cômoda. Reparo: substitua suportes e peças deterioradas por opções adequadas.

O programa Anchor It da CPSC orienta famílias sobre acidentes por tombamento. Evite deixar itens que chamam atenção no alto de cômodas, como brinquedos e controles. Eles podem incentivar escaladas perigosas. Verifique novamente o móvel depois de mudá-lo de lugar.

Móveis diferentes exigem cuidados diferentes

Estantes, armários e televisores também podem oferecer risco quando estão mal apoiados. O peso e a altura mudam a forma de fixação. Por isso, uma solução que serve para uma cômoda pode ser insuficiente para outro tipo de móvel.

Em imóveis alugados, procure combinar com o proprietário a instalação necessária. Proteger crianças deve orientar a decisão, sem depender de improvisos com fita ou pequenas travas que não suportam esforço. O risco não desaparece apenas porque a criança cresceu um pouco.

Homem confere uma cinta antitombamento presa entre a parte traseira de uma cômoda infantil e a parede de alvenaria // Imagem ilustrativa feita por IA

E se a cômoda já começou a balançar?

Suspenda o uso até verificar a estrutura e a fixação. Não deixe a criança próxima durante o reparo. Gavetas cheias e objetos empilhados podem agravar a instabilidade, então retire o peso antes de iniciar uma avaliação segura.

Um móvel muito danificado pode exigir substituição. Pintar ou apertar um puxador não resolve tombamento. A instalação correta deve resistir às solicitações previstas para o móvel e respeitar os materiais da parede. Peça ajuda antes de movimentar um armário pesado e instável.

Uma medida discreta pode evitar acidente grave

O dispositivo de ancoragem costuma ficar escondido atrás do móvel. Embora pouco visível, ele faz parte da segurança da casa e merece revisão depois de mudanças, desmontagens ou reformas.

A cômoda pode continuar útil por anos quando estiver íntegra e bem presa. O essencial é abandonar a ideia de que um móvel pesado nunca cai. Estabilidade aparente não é prova de segurança, sobretudo em locais frequentados por crianças. Faça uma inspeção rápida sempre que desmontar ou transportar o móvel.