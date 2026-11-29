Em Budapeste, na Hungria, Tőke Judit transformou um apartamento do centro da cidade numa perfumaria dedicada a fragrâncias de nicho. Sem gastar com anúncios, o negócio familiar reuniu cerca de 800 clientes fiéis e passou a dar lucro já no segundo ano, apostando em atendimento pessoal e em perfumes fora do comum.

Como uma perfumaria foi parar dentro de um apartamento?

Com uma clientela que já existia. Judit começou a trabalhar na perfumaria Madison em 2011 e passou quase uma década atendendo quem procurava algo diferente nas prateleiras. Quando a loja fechou, muitos clientes quiseram continuar comprando com ela, e foi aí que a ideia de um espaço próprio ganhou força.

Antes disso, havia o plano de abrir um ponto no hotel Four Seasons, mas a pandemia interrompeu o projeto. Com o incentivo do irmão, ela montou a perfumaria num apartamento na região central da cidade, segundo reportagem húngara sobre o negócio, que destaca a ausência de anúncios e o lucro no segundo ano.

Perfumes de nicho vêm de marcas independentes

Perfumes de nicho exigem conversa

Quando Judit começou no ramo, apresentar fragrâncias com notas que lembravam pólvora ou gasolina era uma missão difícil. Na Hungria do início dos anos 2010, os perfumes suaves e florais dominavam as preferências, e vender fragrâncias tão diferentes não parecia tarefa simples. Convencer exigia tempo, explicação e uma boa dose de paciência no balcão.

É esse o terreno dos perfumes de nicho, feitos por marcas independentes que fogem das fórmulas mais vendidas. Em vez de agradar a todo mundo, eles apostam em ideias olfativas ousadas, e cada frasco conta uma história diferente.

A vitrine é feita de lembranças

A seleção da perfumaria reúne fragrâncias que evocam experiências do dia a dia. Algumas lembram livros, outras roupa limpa ou uma floresta depois da chuva. A escolha passa por conhecer as preferências de cada pessoa, numa conversa que vai além de perguntar se o cliente prefere doce ou cítrico.

O cheiro tem esse poder de transportar a gente para outro lugar, e a psicologia explica por que um cheiro pode trazer uma lembrança antiga de volta em segundos.

Estas são algumas das sensações que as fragrâncias da casa tentam reproduzir:

O cheiro de livros e papel antigo

e papel antigo A sensação de roupa limpa recém-lavada

recém-lavada O ar úmido de uma floresta depois da chuva

depois da chuva Notas incomuns, como pólvora e gasolina

A escolha passa por conhecer o gosto de cada cliente

Por que muita gente escolhe perfume só para si?

Porque o prazer começa no próprio nariz. Em entrevista sobre perfumes e autoestima, Judit contou que muitos clientes procuram fragrâncias para se sentir bem, e não apenas para impressionar os outros. Essa mudança ajuda a explicar a variedade de aromas que uma perfumaria de nicho consegue oferecer.

O apartamento combina com essa proposta. Em vez de uma loja movimentada, o cliente encontra um ambiente tranquilo, onde dá para testar com calma e conversar sobre o que cada perfume desperta. A experiência personalizada faz parte do produto.

Como conquistar 800 clientes sem anúncios?

O sucesso sem publicidade tem uma raiz clara: anos de relacionamento com o público antes mesmo de abrir a porta. Quem já confiava no gosto de Judit acompanhou a mudança de endereço, e o boca a boca fez o resto. Os clientes foram o principal investimento do negócio.

A experiência na Madison também deixou contatos valiosos. As relações comerciais construídas ao longo da década ajudaram a montar a seleção de marcas da nova perfumaria sem começar do zero, e a confiança dos fornecedores veio junto com a dos clientes.

A fidelidade veio antes do endereço

Os números resumem a trajetória: cerca de 800 clientes que voltam a comprar e lucro já no segundo ano de funcionamento, sem gastar com anúncios. A carteira de clientes começou a se formar muito antes da perfumaria no apartamento em Budapeste.

O gosto por aromas também cresce dentro de casa, com quem aprende a fazer um perfume caseiro para o ambiente. Em Budapeste, a aposta foi outra: um apartamento, uma clientela fiel e perfumes que fogem do óbvio.