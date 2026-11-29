O poema 35 de Gitanjali, de Rabindranath Tagore, imagina uma sociedade onde o pensamento permanece destemido e as pessoas conservam dignidade. Publicado em inglês em 1913, o trecho reúne liberdade, acesso ao conhecimento e busca da verdade. Não é apenas uma mensagem de coragem individual: fala de um ideal coletivo.

Rabindranath Tagore apresenta uma sociedade livre

O escritor indiano Rabindranath Tagore apresenta em Gitanjali 35 um desejo para seu país. Ele imagina pessoas capazes de falar com sinceridade, aprender livremente e seguir a razão sem medo de pensar além das ideias recebidas. A edição de 1913 ajuda a situar a circulação internacional desses versos.

O poema se constrói por imagens repetidas de um mundo desejado, até terminar como uma espécie de pedido para que o país desperte. A liberdade aparece ligada a condições sociais e intelectuais, não apenas à coragem de uma pessoa diante de desafios.

Três jovens estudam ao ar livre sob uma árvore em cenário bengalês do início do século XX, numa representação do ideal de Tagore // Imagem ilustrativa feita por IA

O que significa manter a mente sem medo?

A abertura, traduzida como “Onde a mente não tem medo e a cabeça permanece erguida”, une segurança para pensar e dignidade. O desejo é viver sem precisar abaixar a cabeça por temor ou submissão diante de regras injustas. Não se trata de uma promessa de sociedade sem qualquer conflito.

O texto não diz que medo e dificuldades desaparecem por uma simples decisão pessoal. Tagore formula um ideal de vida pública em que a expressão honesta encontra espaço. A imagem se relaciona com educação, respeito e possibilidade de questionar o que limita as pessoas.

O conhecimento ocupa um lugar central no poema

Na transcrição da Universidade de Toronto, a linha seguinte declara que o conhecimento deve ser livre. A passagem reforça que aprender e compartilhar ideias fazem parte da emancipação desejada pelo poeta, ao lado da coragem e do compromisso com a verdade.

Os pontos centrais ajudam a organizar o sentido da expressão:

Mente: sem medo para pensar e se expressar.

sem medo para pensar e se expressar. Conhecimento: apresentado como algo livre.

apresentado como algo livre. Muros: imagem das divisões estreitas entre pessoas.

imagem das divisões estreitas entre pessoas. Razão: oposta à repetição de hábitos sem reflexão.

oposta à repetição de hábitos sem reflexão. País: destinatário do pedido final de despertar.

A palavra livre permite mais de uma leitura, mas não deve ser reduzida a uma promessa sobre mensalidades escolares. No poema, o acesso ao conhecimento aparece junto de pensamentos abertos, linguagem verdadeira e superação de divisões estreitas entre grupos. A imagem de despertar é coletiva, e não apenas íntima.

Por que o autor critica muros e hábitos antigos?

Tagore fala de um mundo que não foi fragmentado por muros domésticos estreitos. A metáfora aponta para divisões e barreiras humanas que impedem encontros e compreensão, sem exigir a interpretação de uma fronteira geográfica específica.

Outro verso apresenta a razão como uma corrente clara que pode perder o caminho no deserto dos hábitos sem vida. A oposição valoriza reflexão e abertura à mudança, em lugar da repetição automática de costumes considerados intocáveis. Essa leitura evita transformar o poema numa frase motivacional vazia.

Estudantes conversam com livros abertos num jardim de Santiniketan, em Bengala Ocidental, representando o diálogo e o pensamento livre // Imagem ilustrativa feita por IA

Gitanjali aproximou poesia e debate sobre liberdade

A edição inglesa de Gitanjali apareceu em Londres em 1913. Segundo o Nobel Prize, o livro teve papel importante no reconhecimento internacional de Tagore, premiado com o Nobel de Literatura daquele ano.

A tradução em prosa foi feita pelo próprio poeta a partir de textos em bengali. O contexto da obra permite perceber um diálogo entre espiritualidade e aspirações sociais. A frase famosa faz parte dessa construção maior, em vez de circular como conselho isolado.

Como a visão de Tagore pode ser entendida hoje?

O poema pode ser lido como defesa do direito de estudar, discutir e procurar a verdade. Isso não transforma o texto em uma lista de políticas públicas. A força da poesia está em reunir aspirações diferentes numa imagem única.

Ao terminar com um pedido de despertar, Tagore aproxima esperança e responsabilidade. Pensar sem medo depende também de condições que permitam ouvir vozes diferentes e confrontar ideias. O trecho continua claro quando lido nessa dimensão coletiva.