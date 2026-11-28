A frase de Elizabeth Bennet em Orgulho e preconceito surge depois que ela examina a correspondência de Darcy e reconhece julgamentos precipitados sobre outras pessoas. No capítulo 36, a personagem admite equívocos. O trecho pertence ao romance publicado em 1813, e não a uma declaração pessoal da escritora Jane Austen.

Jane Austen mostra Elizabeth Bennet mudando de opinião

Em Orgulho e preconceito, Elizabeth Bennet acredita conhecer bem o caráter das pessoas ao seu redor. Depois de recusar a proposta de casamento de Darcy, ela recebe uma carta que contesta sua avaliação de Wickham e da família do próprio pretendente.

A revelação não produz aceitação imediata. Elizabeth lê e relê a carta, compara as explicações com fatos que testemunhou e percebe falhas em suas certezas. Esse processo aparece no capítulo 36 e torna a mudança da personagem lenta, desconfortável e convincente.

Darcy entrega uma carta a Elizabeth Bennet num caminho de jardim inglês, com roupas do início do século XIX e expressões sérias // Imagem ilustrativa feita por IA

O que Darcy explicou para provocar a dúvida?

A carta apresenta a versão de Darcy sobre sua separação de Bingley e Jane, além de explicar a relação difícil entre ele e Wickham. Elizabeth inicialmente reage com desconfiança e indignação, porque suas impressões anteriores parecem mais fortes do que os novos argumentos.

Aos poucos, ela identifica contradições no comportamento de Wickham e admite ter valorizado excessivamente sua aparência agradável. A informação nova obriga Elizabeth a avaliar os acontecimentos sem depender apenas de simpatia ou antipatia. Isso não significa que Darcy fique livre de toda crítica.

A frase revela o peso do orgulho e do preconceito

No trecho final da reflexão, Elizabeth reconhece a influência de sua vaidade. A célebre frase, traduzida como “Até este momento, nunca me conheci de verdade”, registra uma mudança no modo de julgar, sobretudo no que diz respeito às próprias escolhas.

Os pontos centrais ajudam a organizar o sentido da expressão:

Carta: Darcy apresenta explicações que Elizabeth inicialmente rejeita.

Darcy apresenta explicações que Elizabeth inicialmente rejeita. Wickham: a conduta dele passa a ser examinada com mais atenção.

a conduta dele passa a ser examinada com mais atenção. Releitura: Elizabeth compara alegações com fatos que recorda.

Elizabeth compara alegações com fatos que recorda. Mudança: a personagem reconhece a influência de sua vaidade.

a personagem reconhece a influência de sua vaidade. Contexto: a fala pertence a Elizabeth no capítulo 36, e não à autora.

O capítulo mostra que o engano também nasce de uma interpretação pessoal. Elizabeth acreditava possuir discernimento, mas percebe que o interesse e o ressentimento afetavam sua leitura dos fatos. O romance transforma uma falha íntima em parte central da história.

Por que Elizabeth também desconfia de si mesma?

A personagem não descobre uma verdade completa sobre todos. Ela identifica que seu julgamento era parcial e que atitudes antes desprezadas mereciam nova análise. Há diferença entre reconhecer um erro concreto e deixar de pensar por conta própria.

A reação se destaca porque Elizabeth possui voz própria e costuma questionar convenções sociais. Ao perceber um limite de sua avaliação, ela não perde autonomia; ganha condições de interpretar Darcy, Wickham e seus próprios sentimentos com mais cuidado.

Elizabeth Bennet caminha sozinha por jardim inglês com uma carta dobrada, refletindo sobre suas impressões de Darcy e Wickham // Imagem ilustrativa feita por IA

A leitura atenta supera as primeiras impressões

A edição integral preservada pelo Project Gutenberg permite acompanhar a sequência, sem tirar a frase de seu lugar na narrativa. O trecho não é uma recomendação solta de humildade: está ligado a uma carta específica e a acontecimentos anteriores do romance.

A obra de Jane Austen também pode ser entendida a partir da vida social inglesa retratada no livro. Conversas, reputação, visitas e casamentos influenciam a percepção dos personagens. Uma opinião repetida em círculos sociais nem sempre corresponde ao que aconteceu.

O que a descoberta muda na história?

A revisão das próprias ideias altera a relação de Elizabeth com Darcy e abre espaço para compreender melhor atitudes que antes rejeitava. O desfecho do romance depende de outras decisões, encontros e mudanças, não apenas da leitura de uma carta.

O sentido da frase permanece ligado a essa descoberta: autoconhecimento exige confronto entre memória, fatos e preconceitos pessoais. Elizabeth não poderia corrigir sua avaliação sem admitir que parte do erro estava na forma como interpretou os outros.