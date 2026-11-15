O ditado japonês “Cair sete vezes, levantar oito” fala sobre continuar depois de falhar, quando a primeira tentativa deu errado. Em japonês, a expressão é nana korobi ya oki e usa números de forma figurada. A mensagem não promete sucesso automático: valoriza a capacidade de recomeçar e ajustar o caminho.

O que significa cair sete vezes e levantar oito?

O provérbio fala de resistência diante dos fracassos, não de uma contagem literal. Sete quedas representam dificuldades repetidas; oito levantadas reforçam a ideia de continuar. A expressão é reconhecida como um ditado tradicional no Japão, usado para encorajar quem enfrenta obstáculos.

A Fundação Japão cita nana korobi ya oki entre os exemplos de provérbios conhecidos do país. A tradução para português preserva a imagem das quedas, mas o sentido é mais amplo: persistir e aprender com a experiência, em vez de acertar sempre.

O provérbio valoriza a persistência de quem continua tentando mesmo depois de enfrentar dificuldades – Imagem ilustrativa feita por IA

A conta aparentemente errada é parte da mensagem

Se alguém cai sete vezes, por que precisa levantar oito? A resposta está na força simbólica da expressão. O provérbio não descreve uma sequência matemática real. O número adicional destaca a disposição de recomeçar sempre que houver uma nova chance, mesmo depois de várias tentativas.

Não é necessário interpretar o oito como prova de um ritual ou de uma regra religiosa. A frase atravessou diferentes contextos da língua japonesa e aparece em situações de trabalho, estudo e vida pessoal. Sua utilidade está em lembrar que um erro não define todas as tentativas seguintes.

Como usar o provérbio depois de um erro?

O conselho funciona melhor quando vem acompanhado de uma mudança real. Repetir o mesmo procedimento sem rever o problema pode apenas produzir os mesmos resultados ruins. Persistir envolve reconhecer limites, ouvir orientações e fazer pequenos ajustes antes de tentar novamente.

Na rotina, a imagem de cair e levantar pode orientar escolhas práticas:

Estudo: revisar as questões erradas antes de outra prova.

revisar as questões erradas antes de outra prova. Trabalho: pedir orientação depois de uma tarefa malfeita.

pedir orientação depois de uma tarefa malfeita. Aprendizado: treinar em etapas menores, em vez de desistir.

treinar em etapas menores, em vez de desistir. Projeto: identificar o motivo de uma falha antes de reiniciar.

identificar o motivo de uma falha antes de reiniciar. Limite: interromper um plano que oferece risco ou causa prejuízo.

O último cuidado também faz parte de uma boa decisão. Persistência não é suportar qualquer situação sem mudar. Às vezes, recomeçar significa escolher outro caminho ou pedir ajuda. O importante é não confundir uma tentativa frustrada com uma sentença definitiva sobre a própria capacidade.

Nem sempre alcançar um objetivo significa acertar em todas as etapas do caminho – Imagem ilustrativa feita por IA

O boneco Daruma representa a persistência

O boneco Daruma é uma figura tradicional japonesa ligada à sorte e à firmeza de propósito. Muitos modelos têm base arredondada e voltam à posição vertical quando inclinados. Por isso, combinam com a mensagem de recuperar o equilíbrio após cair.

A Organização Nacional de Turismo do Japão explica o costume de pintar um dos olhos ao definir uma meta e completar o outro quando ela é alcançada. O Daruma tem tradições ligadas ao budismo, mas isso não prova que o provérbio tenha nascido de um texto budista específico.

A origem exata do provérbio continua incerta

O ditado aparece em registros antigos da língua japonesa, mas sua data exata de origem é incerta. Sem documento que estabeleça o primeiro uso, não é correto afirmar que ele foi criado por samurais ou por uma escola religiosa. Tradição popular e origem documentada não são a mesma coisa.

Essa falta de autoria conhecida não diminui a importância da expressão. Provérbios circulam por gerações e podem ganhar novos sentidos. A imagem de cair, aprender e voltar a agir é compreensível mesmo fora do Japão, porque descreve situações comuns de mudança e dificuldade.

A expressão mostra como recomeçar pode ser tão importante quanto evitar uma queda – Imagem ilustrativa feita por IA

Quando recomeçar é melhor do que insistir?

Ao enfrentar uma falha, vale descobrir se ainda existe um objetivo possível e seguro. Se houver, um novo plano pode fazer sentido. Se a situação ameaça a saúde, a segurança ou a vida financeira, recuar e buscar apoio pode ser uma forma de recuperação.

O provérbio japonês não exige vitória em todas as disputas. Ele sugere que uma queda não precisa ser o fim da caminhada. Entre desistir sem examinar e insistir cegamente, existe a possibilidade de aprender, alterar o rumo e voltar a tentar com mais preparo.