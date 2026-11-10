Em um experimento, voluntários receberam canecas e disseram por quanto as venderiam. Quem passou a possuir o objeto pediu mais dinheiro do que outros aceitariam pagar para comprá-lo. Esse contraste é chamado de efeito dotação e ajuda a entender como a posse influencia avaliações, sem fixar o preço real de mercado.

Uma caneca comum ganhou significados diferentes para dois grupos

Em 1990, Daniel Kahneman, Jack Knetsch e Richard Thaler publicaram no Journal of Political Economy o estudo Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem. Canecas foram atribuídas aleatoriamente a parte dos participantes.

Quem recebia a caneca passava a ser seu possuidor no experimento, enquanto outros podiam avaliar a compra. Os pesquisadores compararam as quantias exigidas para vender com os valores que não proprietários aceitariam pagar, sob regras de negociação definidas.

Experimento com canecas revela diferença entre vender e comprar

Por que possuir o objeto pode mudar sua avaliação?

Uma interpretação do efeito dotação está no ponto de referência: perder uma coisa que já é sua pode parecer um sacrifício maior que o benefício de adquirir um objeto idêntico.

Essa assimetria se relaciona à aversão à perda, mas não equivale a uma garantia de valorização. O valor que alguém declara aceitar para vender não prova que encontrará comprador disposto a pagar aquela quantia.

A seguir, identifique as diferenças entre ser dono, avaliar uma compra e negociar fichas cujo valor foi definido no experimento:

Receber a caneca O item era distribuído a participantes. A atribuição de propriedade foi aleatória. O objeto podia ser conservado ou vendido. Ser comprador Outra pessoa não recebeu a caneca. Indicava disposição a desembolsar dinheiro. Essa avaliação não era preço de mercado. Ser vendedor O proprietário indicava o mínimo aceito. Perder a caneca entrava na decisão. O pedido não garantia venda efetiva. Fichas alternativas Alguns mercados usaram fichas de valor definido. Os participantes conheciam esse valor. A comparação controlava a negociação.

O que os pesquisadores compararam no mercado experimental

O desenho separou pessoas com a caneca, potenciais compradores e outros tipos de bens. As diferenças ajudam a interpretar o resultado sem inventar preços:

Posse atribuída: parte dos participantes recebeu canecas.

parte dos participantes recebeu canecas. Disposição a aceitar: proprietários indicaram quantias para abrir mão do objeto.

proprietários indicaram quantias para abrir mão do objeto. Disposição a pagar: não proprietários avaliaram quanto dariam para obtê-lo.

não proprietários avaliaram quanto dariam para obtê-lo. Trocas realizadas: a quantidade negociada foi comparada ao modelo de referência.

O efeito IKEA envolve a valorização de algo que a própria pessoa ajudou a montar. No experimento das canecas, porém, bastava a atribuição da posse; o proprietário não precisava construir o objeto.

Experimento com canecas revela diferença entre vender e comprar

O experimento demonstrou uma diferença nas negociações?

Sim. A disposição dos donos para aceitar dinheiro ficou acima da disposição de outros para pagar, e o volume de trocas de canecas foi inferior ao esperado pelo modelo de comparação.

Os autores também experimentaram fichas de valor induzido e observaram negociações mais próximas da previsão. Essa diferença ajudou a distinguir os bens de consumo de simples obstáculos gerais à negociação.

Compare resultados com canecas e fichas para entender por que o efeito dotação não se resume a uma dificuldade geral de negociar:

O que mudou entre o mercado de canecas e o de fichas Teste Avaliação envolvida Resultado descrito Limite Donos das canecas Quantia mínima para vender Maior que a oferta dos compradores Valor declarado, não preço universal Compradores Quantia máxima para adquirir Trocas de canecas ficaram escassas Papéis econômicos diferentes Fichas de valor induzido Valor definido pela pesquisa Trocas se aproximaram do previsto Contraste com bens de consumo

O efeito posse não é o mesmo que ancoragem de preço

Em uma síntese de 1991, os pesquisadores relacionaram efeito dotação, aversão à perda e preferência pela situação atual. Uma pessoa pode evitar vender uma caneca por determinado preço sem aceitar pagar o mesmo valor por outra.

Já o efeito de ancoragem envolve a influência de um número de referência sobre avaliações posteriores. No efeito dotação, o ponto central é possuir o bem, e não simplesmente visualizar um preço.

Experimento com canecas revela diferença entre vender e comprar

O que uma caneca ensina sobre decisões de compra e venda?

O estudo mostrou que a posição de comprador ou vendedor pode alterar a avaliação de um mesmo objeto, especialmente quando a pessoa passa a considerá-lo seu. O resultado descreve condições experimentais específicas.

Não significa que a posse aumente automaticamente o valor real de canecas, veículos ou imóveis. A contribuição é revelar como perspectiva e referência participam do julgamento, sem substituir a negociação de mercado por uma regra universal.