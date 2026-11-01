O dito “É errando que se aprende” lembra que uma tentativa frustrada pode revelar o que precisa mudar. Mas o erro sozinho não garante aprendizado. Para melhorar, é preciso entender o resultado, receber informação confiável e corrigir a próxima tentativa. Também existem situações em que errar pode causar danos graves.

O que significa é errando que se aprende?

A frase popular valoriza a possibilidade de tirar uma lição de uma falha. Ao perceber que um método não funcionou, a pessoa ganha uma informação que pode orientar outra tentativa. Isso depende de observar o resultado com cuidado, e não apenas de repetir. Sem análise, repetir a falha não ensina.

A aprendizagem por tentativa e erro envolve testar caminhos e avaliar seus efeitos. Algumas tarefas permitem explorar várias soluções sem grande custo. Outras exigem orientação, planejamento e limites claros para experimentar. Por isso, o tipo de tarefa muda a maneira adequada de aprender.

Reconhecer o que deu errado pode ajudar a tomar decisões melhores nas próximas oportunidades

Aprender exige entender o que deu errado

O Dicionário Cambridge registra aprender com os erros como mudar a maneira de agir depois de compreender uma falha. A definição destaca uma etapa essencial: mudar o comportamento seguinte com base no que foi percebido.

Por exemplo, alguém que errou a medida de uma receita pode conferir as quantidades e tentar novamente. Se apenas repetir os mesmos passos, o resultado tende a continuar ruim. O retorno sobre o erro ajuda a ligar a falha à correção necessária.

Por que o feedback faz diferença no aprendizado?

Em 2017, a pesquisadora Janet Metcalfe, da Columbia University, publicou uma revisão chamada Learning from Errors no periódico Annual Review of Psychology. O estudo disponível no PubMed indica que erros seguidos de correção podem favorecer a aprendizagem.

A revisão trata de pesquisas em condições de ensino e laboratório. O resultado não autoriza dizer que todo erro ensina automaticamente. A autora ressalta a importância de explicar o motivo da falha e fornecer informação corretiva para orientar outra resposta. Sem esse retorno, pode-se repetir a mesma conclusão equivocada.

Nem todo erro é seguro para experimentar

Aprender com tentativas faz sentido quando as consequências são limitadas e podem ser corrigidas. Testar uma forma diferente de organizar um estudo é bem diferente de improvisar com eletricidade, remédios ou equipamentos perigosos. Nesses casos, instrução e prevenção vêm primeiro.

Até em tarefas simples, o custo importa. Uma falha pode consumir tempo, dinheiro ou materiais de outras pessoas. A ideia de aprender errando não deve servir para desculpar descuido repetido nem para exigir que alguém aceite prejuízos evitáveis.

A experiência de falhar também pode ensinar coisas que não percebemos quando tudo funciona

Como transformar uma falha em informação útil?

Uma boa revisão começa por descrever o que aconteceu, sem esconder o problema nem exagerar a culpa. Depois, vale comparar o objetivo com o resultado e procurar o ponto que pode ser ajustado. Assim, a falha vira informação para uma nova tentativa.

Uma correção bem orientada pode seguir quatro passos simples:

Reconhecer: descrever o erro sem esconder o resultado.

descrever o erro sem esconder o resultado. Verificar: comparar a tentativa com a orientação ou medida correta.

comparar a tentativa com a orientação ou medida correta. Ajustar: mudar o procedimento antes de repetir.

mudar o procedimento antes de repetir. Conferir: avaliar se a nova tentativa ficou melhor.

Em uma atividade de baixo risco, é possível alterar um detalhe por vez e observar se há melhora. Quando existe orientação de professor ou profissional, o retorno pode evitar interpretações erradas. Um exemplo correto ajuda na revisão. O essencial é testar uma correção concreta e acompanhar o resultado obtido.

O aprendizado aparece na mudança seguinte

Reconhecer um erro não diminui a pessoa que tentou. Também não garante que a segunda tentativa será perfeita. Um avanço mais realista é conseguir identificar o que falhou, mudar a estratégia e reduzir a chance de repetir o mesmo problema.

“É errando que se aprende” funciona como convite a observar e corrigir, não como elogio ao erro pelo erro. Quando há segurança, retorno confiável e espaço para treinar, uma dificuldade pode contribuir para um aprendizado mais consistente.