O dito “É errando que se aprende” lembra que uma tentativa frustrada pode revelar o que precisa mudar. Mas o erro sozinho não garante aprendizado. Para melhorar, é preciso entender o resultado, receber informação confiável e corrigir a próxima tentativa. Também existem situações em que errar pode causar danos graves.
O que significa é errando que se aprende?
A frase popular valoriza a possibilidade de tirar uma lição de uma falha. Ao perceber que um método não funcionou, a pessoa ganha uma informação que pode orientar outra tentativa. Isso depende de observar o resultado com cuidado, e não apenas de repetir. Sem análise, repetir a falha não ensina.
A aprendizagem por tentativa e erro envolve testar caminhos e avaliar seus efeitos. Algumas tarefas permitem explorar várias soluções sem grande custo. Outras exigem orientação, planejamento e limites claros para experimentar. Por isso, o tipo de tarefa muda a maneira adequada de aprender.
Aprender exige entender o que deu errado
O Dicionário Cambridge registra aprender com os erros como mudar a maneira de agir depois de compreender uma falha. A definição destaca uma etapa essencial: mudar o comportamento seguinte com base no que foi percebido.
Por exemplo, alguém que errou a medida de uma receita pode conferir as quantidades e tentar novamente. Se apenas repetir os mesmos passos, o resultado tende a continuar ruim. O retorno sobre o erro ajuda a ligar a falha à correção necessária.
Por que o feedback faz diferença no aprendizado?
Em 2017, a pesquisadora Janet Metcalfe, da Columbia University, publicou uma revisão chamada Learning from Errors no periódico Annual Review of Psychology. O estudo disponível no PubMed indica que erros seguidos de correção podem favorecer a aprendizagem.
A revisão trata de pesquisas em condições de ensino e laboratório. O resultado não autoriza dizer que todo erro ensina automaticamente. A autora ressalta a importância de explicar o motivo da falha e fornecer informação corretiva para orientar outra resposta. Sem esse retorno, pode-se repetir a mesma conclusão equivocada.
Nem todo erro é seguro para experimentar
Aprender com tentativas faz sentido quando as consequências são limitadas e podem ser corrigidas. Testar uma forma diferente de organizar um estudo é bem diferente de improvisar com eletricidade, remédios ou equipamentos perigosos. Nesses casos, instrução e prevenção vêm primeiro.
Até em tarefas simples, o custo importa. Uma falha pode consumir tempo, dinheiro ou materiais de outras pessoas. A ideia de aprender errando não deve servir para desculpar descuido repetido nem para exigir que alguém aceite prejuízos evitáveis.
Como transformar uma falha em informação útil?
Uma boa revisão começa por descrever o que aconteceu, sem esconder o problema nem exagerar a culpa. Depois, vale comparar o objetivo com o resultado e procurar o ponto que pode ser ajustado. Assim, a falha vira informação para uma nova tentativa.
- Reconhecer: descrever o erro sem esconder o resultado.
- Verificar: comparar a tentativa com a orientação ou medida correta.
- Ajustar: mudar o procedimento antes de repetir.
- Conferir: avaliar se a nova tentativa ficou melhor.
Em uma atividade de baixo risco, é possível alterar um detalhe por vez e observar se há melhora. Quando existe orientação de professor ou profissional, o retorno pode evitar interpretações erradas. Um exemplo correto ajuda na revisão. O essencial é testar uma correção concreta e acompanhar o resultado obtido.
O aprendizado aparece na mudança seguinte
Reconhecer um erro não diminui a pessoa que tentou. Também não garante que a segunda tentativa será perfeita. Um avanço mais realista é conseguir identificar o que falhou, mudar a estratégia e reduzir a chance de repetir o mesmo problema.
“É errando que se aprende” funciona como convite a observar e corrigir, não como elogio ao erro pelo erro. Quando há segurança, retorno confiável e espaço para treinar, uma dificuldade pode contribuir para um aprendizado mais consistente.
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