Usar paletes como lenha pode parecer barato para aquecer a casa, mas a origem da madeira faz diferença. Tintas, conservantes, resíduos de cargas e tratamentos desconhecidos podem gerar fumaça prejudicial. O carimbo de transporte não certifica lenha, e a alternativa mais prudente é usar lenha seca apropriada.

Por que um palete não equivale a lenha comum?

O palete é uma estrutura de transporte projetada para suportar cargas, movimentação e armazenamento. Ao longo da vida útil, pode passar por depósitos e caminhões, acumulando resíduos difíceis de identificar. A aparência de madeira seca não revela tudo o que esteve em contato com suas tábuas.

Um objeto feito de madeira não foi necessariamente preparado para funcionar como combustível. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA, desaconselha queimar madeira pintada, revestida ou tratada sob pressão, porque o fogo pode liberar contaminantes perigosos no ar doméstico.

Segurança ao queimar madeira na lareira

A origem desconhecida torna a queima arriscada

Peças usadas em logística podem ter tinta, cola, óleo e marcas de produtos transportados. Mesmo quando não existem sinais aparentes, a procedência pode ser impossível de reconstruir. O risco está na incerteza sobre o que a madeira contém, não na afirmação de que todo palete é tóxico.

Antes de reaproveitar madeira de transporte, é preciso distinguir o uso pretendido. Projetos de jardim vertical com pallet, por exemplo, dependem de procedência conhecida e fixação segura, mas esse aproveitamento não prova que a peça possa ir para uma lareira ou fogão.

O que significam os carimbos HT e MB?

A norma internacional ISPM 15 regula tratamentos fitossanitários de embalagens de madeira no comércio. A marca HT indica tratamento térmico; MB indica fumigação com brometo de metila. A finalidade desses registros é reduzir a disseminação de pragas, não autorizar o material como lenha.

Os cuidados principais podem ser organizados assim:

Procedência: não confunda madeira de carga com lenha certificada.

Tratamento: HT e MB identificam procedimentos fitossanitários.

Resíduos: tinta, óleo e cargas podem deixar contaminação.

Umidade: lenha molhada produz mais fumaça indesejada.

Equipamento: siga apenas combustíveis indicados no manual.

A Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, ligada à FAO, explica a função das marcações. Mesmo um palete originalmente tratado por calor pode ter recebido tintas ou contaminação durante o transporte. Um carimbo antigo não descreve todas as condições de uso posterior.

A fumaça também depende da umidade da madeira

A orientação técnica da EPA também recomenda lenha devidamente seca, porque umidade excessiva reduz a eficiência e aumenta a fumaça. Madeira molhada pode produzir mais resíduos de combustão e favorecer depósitos na chaminé. A aparência externa não substitui avaliação adequada da qualidade do combustível.

Outro cuidado envolve a ventilação e manutenção do aparelho. A fumaça de madeira contém partículas e gases que podem afetar a qualidade do ar. Para quem já tem uma lareira, manter o sistema de exaustão em condições corretas é tão importante quanto escolher a lenha.

Segurança ao queimar madeira na lareira

Um palete limpo pode ser queimado sem preocupação?

Não existe teste caseiro simples capaz de certificar a segurança de um palete que circulou por lugares desconhecidos. Cheiro, cor, ausência de manchas e carimbo não demonstram inexistência de resíduos. Também não é prudente retirar somente partes pintadas e concluir que o restante está liberado.

Até o reaproveitamento em painéis de madeira exige verificar integridade, fixações e procedência; transformar as tábuas em combustível envolve outro tipo de exposição. Em caso de dúvida sobre tratamento químico, a orientação sensata é manter o material fora da câmara de combustão.

Escolher combustível adequado protege a casa

O combustível indicado no manual da lareira ou do fogão deve ser a referência. Lenha de origem conhecida, bem seca e apropriada ao equipamento reduz incertezas. Regras locais sobre emissões e combustíveis podem existir, por isso vale verificar também as exigências aplicáveis à residência.

Economizar reaproveitando uma embalagem não compensa expor moradores a fumaça de composição desconhecida. O palete pode até parecer madeira pronta para o fogo, mas sua função original era transportar mercadorias. Para aquecer a casa, procedência e segurança importam mais que o preço.