Macapá, capital do Amapá, fica na região atravessada pela Linha do Equador e reúne dois marcos diferentes: o conhecido monumento do Marco Zero e a Fortaleza de São José, diante do Rio Amazonas. Um representa a latitude zero; o outro preserva a história da ocupação colonial no extremo norte brasileiro.

Macapá reúne geografia singular e memória colonial

A Linha do Equador divide o planeta em hemisférios Norte e Sul. Em Macapá, essa referência ganhou um monumento próprio, conhecido como Marco Zero. A fortaleza fica em outro ponto da cidade, junto à orla, e não deve ser confundida com o marco geográfico.

O encontro entre rio, cidade e história ajuda a entender a paisagem. O Rio Amazonas marca a frente urbana, enquanto o centro reúne atividades cotidianas e espaços de visitação. A posição amazônica também influenciou a estratégia portuguesa de ocupação da região.

As antigas muralhas ajudam a contar como a região era protegida durante o período colonial – Foto: Márcia do Carmo – MTUR / Wikimedia Commons / Domínio público

O que o Marco Zero realmente indica?

O monumento do Marco Zero identifica a passagem da latitude zero. Seu desenho permite observar efeitos da iluminação solar durante os equinócios, períodos em que o Sol cruza o plano do Equador. Isso não significa que toda a cidade esteja exatamente sobre a linha imaginária.

A posição geográfica de Macapá explica a fama de cidade dos dois hemisférios. Para visitantes, vale distinguir a localização da linha, o monumento construído para representá-la e outros pontos turísticos que ficam em bairros diferentes da capital.

A fortaleza foi construída para defender a região

A Fortaleza de São José de Macapá começou a ser erguida em 1764 e foi concluída em 1782. Sua posição diante do Amazonas atendia aos interesses militares portugueses, que buscavam controlar a circulação e proteger o território de incursões estrangeiras.

O conjunto preserva elementos que revelam como funcionava uma fortificação colonial:

Baluartes: partes salientes usadas para ampliar o campo de defesa e de observação.

partes salientes usadas para ampliar o campo de defesa e de observação. Muralhas: estruturas espessas que delimitavam o espaço protegido e resistiam a ataques.

estruturas espessas que delimitavam o espaço protegido e resistiam a ataques. Fosso seco: faixa externa que dificultava a aproximação de possíveis invasores.

faixa externa que dificultava a aproximação de possíveis invasores. Construções internas: áreas destinadas a oficiais, armazenamento, capela e serviços de apoio.

áreas destinadas a oficiais, armazenamento, capela e serviços de apoio. Artilharia: canhões e posições de defesa ligados ao controle militar da entrada fluvial.

A Secretaria de Cultura do Amapá descreve a planta com quatro baluartes e registra a participação forçada de pessoas negras escravizadas e indígenas na construção. Essa história também envolve trabalho, violência colonial e transformações posteriores do espaço.

Por que a proteção do monumento importa?

O tombamento federal de 1950 reconheceu a importância histórica da fortaleza. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional explica que o prédio já serviu à defesa, à guarda territorial e a atividades culturais.

Conservar esse espaço exige atenção às muralhas, ao entorno e ao uso público. A engenharia da construção ajuda a perceber o trabalho envolvido, mas o valor histórico também está nas pessoas que participaram de sua execução e nos usos que o lugar recebeu.

Quem deseja descobrir os encantos do Norte do Brasil, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Hugo Corelli, que conta com mais de 485 mil visualizações, onde Hugo explora Macapá, capital do Amapá, mostrando as paisagens, curiosidades e desafios de uma cidade que não possui ligação rodoviária direta com as demais capitais brasileiras:

Como o Rio Amazonas faz parte dessa paisagem?

O Rio Amazonas acompanha a área histórica e oferece uma vista ampla para quem caminha pela orla. A fortaleza foi posicionada estrategicamente nesse cenário, onde o movimento de embarcações era importante para os interesses coloniais. Hoje, a mesma margem tem usos culturais e de lazer.

A relação entre patrimônio e margem fluvial exige cuidados com espaços abertos, circulação e preservação das estruturas antigas. O rio integra a paisagem, mas não atravessa o Marco Zero, que tem uma finalidade geográfica diferente. Essas duas referências ajudam a situar a capital.

As duas atrações podem ser conhecidas no mesmo passeio

Quem visita Macapá pode organizar um percurso entre a orla do Amazonas, a fortaleza e o Marco Zero. Como são atrações distintas, convém conferir o deslocamento, a programação e as condições de acesso antes de sair, especialmente em dias de eventos.

A capital reúne uma referência geográfica reconhecida e uma fortificação colonial preservada. Conhecer os dois lugares permite perceber como a posição sobre a Linha do Equador e a presença do grande rio participam da identidade e da história de Macapá.