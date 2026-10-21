Duas raquetes de tênis antigas podem virar espelhos decorativos de parede sem perder o formato original que lembra as quadras. O aro funciona como moldura e o cabo compõe a decoração do corredor. Para garantir bons resultados, convém medir a abertura, encomendar vidro com bordas seguras e planejar a fixação.

Raquetes de tênis preservam a identidade dos espelhos

O charme do projeto aparece no aro oval da raquete, que funciona como moldura pronta. O cabo cria uma linha vertical diferente de um espelho comum. Modelos antigos de madeira costumam valorizar o efeito, desde que estejam estruturalmente firmes.

O espelho reflete a luz e pode ampliar a sensação de claridade em um corredor. A peça não precisa ser grande para produzir esse efeito visual. O mais importante é escolher uma parede segura, longe de portas que possam bater no cabo.

O formato da raquete permite criar um espelho com aparência pouco comum

Como tirar as medidas para encomendar o vidro?

Coloque a raquete numa mesa e observe a abertura interna do aro. Com papelão, desenhe a linha que acompanha a moldura e recorte um molde. Confira se o desenho passa pela parte interna sem forçar a madeira.

Leve esse molde a uma vidraçaria especializada e peça orientação sobre espessura, bordas lapidadas e suporte adequado. Cortar ou lixar espelho em casa oferece risco de acidentes. O profissional deve avaliar o encaixe antes de produzir a peça definitiva.

A recuperação da madeira vem antes da montagem

Examine o cabo e o aro em busca de rachaduras, farpas e partes soltas. Limpe com pano pouco úmido e espere secar. Se a madeira estiver saudável, uma lixa fina pode preparar a superfície para pintura compatível com o acabamento existente.

A agência ambiental dos Estados Unidos recomenda a reutilização de materiais sempre que possível antes de descartá-los. Mas recuperar uma raquete só faz sentido quando a estrutura continua estável. Madeira muito danificada não deve sustentar uma placa de vidro.

Quais cores combinam com uma dupla de espelhos?

Uma raquete com madeira aparente e outra pintada em cor clara criam contraste sem esconder o formato. Também é possível manter a pintura antiga, desde que não esteja descascando. O cabo pode acompanhar a cor do aro ou receber um detalhe discreto.

O acabamento só fica seguro quando a moldura, o vidro e os suportes são conferidos antes de levar o conjunto à parede:

Molde: contorno interno desenhado em papelão, para levar à vidraçaria.

contorno interno desenhado em papelão, para levar à vidraçaria. Madeira: limpa, sem rachaduras e com acabamento seco antes da colagem.

limpa, sem rachaduras e com acabamento seco antes da colagem. Espelho: peça sob medida, feita por profissional e com bordas protegidas.

peça sob medida, feita por profissional e com bordas protegidas. Fixação: suportes próprios, dimensionados conforme o peso e a parede.

Duas peças instaladas lado a lado ficam mais equilibradas quando há espaço para os cabos e para a circulação. Marque a posição dos espelhos na parede com papel antes de furar. Escolha uma composição que não esbarre em pessoas ou móveis.

A ideia aproveita o aro e o cabo para dar personalidade a espaços que parecem sem graça

A instalação exige atenção ao peso do vidro

O espelho precisa de apoio próprio, dimensionado para a peça e compatível com a moldura. A cola indicada para espelhos só deve ser usada conforme orientação do fabricante e, quando necessária, combinada com suporte mecânico adequado.

O Centro Canadense de Saúde e Segurança Ocupacional recomenda luvas e proteção adequada ao manusear vidro. Na adaptação doméstica, mantenha a instalação fora do alcance infantil e peça ajuda profissional se houver dúvida sobre o vidro ou sua sustentação.

Como decorar o corredor sem esconder a raquete?

Antes de finalizar, examine o espelho de lado e confirme se não existe borda cortante exposta. Puxe levemente o cabo sem forçar o conjunto e verifique se nada se desloca. O peso deve ficar apoiado nos fixadores previstos.

O projeto fica reconhecível justamente porque conserva o aro e o cabo originais. Com medidas corretas e instalação segura, duas raquetes antigas deixam de ocupar espaço no armário e passam a formar uma dupla de espelhos útil no cotidiano.