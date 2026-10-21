O rolo da fita adesiva que acabou pode virar um porta-joias com tampa para brincos e anéis. O anel rígido de papelão permite construir fundo e tampa, com acabamento revestido. Com medidas cuidadosas e forro acolchoado, a caixa perde a aparência de embalagem descartável e passa a decorar a penteadeira.

O porta-joias começa pelo formato do rolo vazio

O segredo desse porta-joias artesanal está no círculo que sobra quando a fita termina. O anel de papelão funciona como parede lateral, sem precisar enrolar novas tiras. Prefira um rolo seco, firme e sem partes amassadas.

O papelão é formado por fibras que podem perder resistência com umidade. Por isso, limpe a superfície com um pano seco e retire resíduos de cola antes de montar. Separe também uma base lisa para trabalhar sem deformar o anel.

O formato redondo do rolo pode ser aproveitado para criar um organizador pequeno e prático

Como medir a base e construir uma tampa que encaixe?

Coloque o rolo sobre um pedaço de papelão firme e trace a borda externa. Recorte o disco e cole por baixo, formando um fundo fechado. Antes de seguir, confira se ele permanece apoiado sem balançar.

Para a tampa, faça outro disco um pouco maior que a abertura e adicione uma aba circular baixa por baixo, ajustada ao diâmetro interno do rolo. Teste várias vezes: ela precisa encaixar sem apertar, mas não deve cair ao mover a caixa.

O revestimento esconde o material original

Use EVA, tecido fino ou papel decorativo para cobrir a lateral externa. Corte uma tira com a altura do anel e deixe uma pequena sobra para esconder a emenda. Aplique a cola adequada ao material em camadas finas.

A base e a tampa também podem receber o mesmo acabamento. A agência ambiental norte-americana explica que reutilizar materiais antes do descarte ajuda a aproveitar recursos já existentes. Neste projeto, o resultado depende principalmente do bom corte e da união das peças.

Quais materiais ajudam a organizar brincos e anéis?

Um forro macio protege peças delicadas e evita o contato direto com o papelão. Retalhos de feltro podem revestir o interior; pequenos rolinhos de tecido ajudam a acomodar anéis separados. Evite camadas grossas que reduzam demais o espaço.

Cada parte precisa encaixar sem apertar e manter a caixa estável. Esses quatro cuidados ajudam a conferir a montagem antes de revestir o interior:

Fundo: disco resistente, nivelado e colado por baixo do anel.

disco resistente, nivelado e colado por baixo do anel. Tampa: círculo com aba interna que não prende o revestimento.

círculo com aba interna que não prende o revestimento. Lateral: tira de EVA ou tecido colada sem emendas abertas ou ondulações.

tira de EVA ou tecido colada sem emendas abertas ou ondulações. Interior: feltro ou pano limpo que não arranhe os acessórios guardados.

O tamanho da caixa muda conforme o rolo disponível. Antes de colar divisórias, coloque dentro os acessórios que pretende guardar e confira se a tampa fecha livremente. Assim, o porta-joias se adapta ao uso real e não apenas à aparência.

Com poucos materiais, é possível fazer uma peça que ajuda a manter brincos e anéis no lugar

O que mostra o vídeo com EVA?

O acabamento pode seguir uma combinação simples de duas cores, sem perder a forma redonda. Uma pequena peça decorativa sobre a tampa facilita identificar a frente. Evite enfeites que impeçam abrir a caixa com uma mão.

O tutorial da criadora Jéssica Artesanatos utiliza um rolo de fita, EVA e papelão para transformar a embalagem em porta-joias. A proposta permite adaptar cores, medidas e detalhes sem exigir que todos os modelos fiquem iguais.

Quem prefere acompanhar a montagem visual pode assistir ao tutorial de porta-joias do canal Jéssica Artesanatos:

O porta-joias pronto precisa resistir ao uso diário

Antes de guardar as bijuterias, espere a cola secar completamente conforme as instruções da embalagem. Verifique se a tampa não prende o forro e se nenhuma borda do papelão ficou exposta ou áspera. Use a caixa em local seco.

Anéis e brincos pequenos merecem atenção quando há crianças em casa. A Comissão de Segurança de Produtos dos Estados Unidos orienta manter objetos pequenos longe de crianças muito novas. Com o acabamento firme, o rolo reaproveitado passa a guardar acessórios com praticidade, sem aparentar sua origem.