O provérbio sobre compras desnecessárias mostra o risco de gastar com algo dispensável e precisar vender um bem útil para pagar as contas da família. A frase contrasta o prazer imediato da compra com a perda do que é essencial e explica como determinada promoção pode comprometer o orçamento doméstico.
O que o provérbio diz sobre quem compra sem precisar?
O dito aparece em espanhol como “Quien compra lo superfluo, tiene que vender lo necesario”. A coletânea de refrães de Gaudencio Ongay, indexada no NAVArchivo, registra a expressão sob o número Q-2482, entre outras advertências sobre compras sem planejamento.
Na tradução, supérfluo significa algo dispensável, enquanto o necessário é aquilo que faz falta. O contraste também aparece na explicação de consumo essencial e supérfluo: nem tudo que se deseja é indispensável, embora uma necessidade possa mudar conforme a situação.
O prazer da compra pode durar menos que a dívida
Imagine alguém que vê um aparelho em promoção e compra sem planejar. Na hora, o desconto parece uma vitória. Depois chegam a conta de luz, o aluguel e as parcelas. O produto novo continua em casa, mas o dinheiro reservado para despesas básicas já não está disponível.
Se faltar dinheiro, essa pessoa talvez precise vender uma ferramenta de trabalho ou outro bem que usa todos os dias. É uma situação ilustrativa, não uma regra. A perda pode ser maior que o preço pago pelo item comprado por impulso.
Por que uma promoção nem sempre representa economia?
Um desconto só ajuda quando a compra atende a uma necessidade real e cabe no orçamento. Pagar menos por algo inútil ainda significa gastar. A Caixa Econômica Federal recomenda diferenciar desejo e necessidade antes de comprar, justamente porque o dinheiro disponível é limitado.
O texto do Em Foco sobre preço e valor mostra outra diferença importante: etiqueta barata não garante utilidade. Quem compra só para aproveitar uma oferta pode terminar com menos dinheiro para o essencial, mesmo tendo conseguido um preço menor.
Separar desejo de necessidade protege as contas
O primeiro passo é conhecer quanto entra e quanto sai no mês. Alimentação, moradia, transporte e outros compromissos precisam ter espaço antes dos gastos adiáveis. No guia de diferença entre desejo e necessidade, a Caixa sugere perguntas simples para evitar decisões por impulso.
Também vale guardar alguma margem para imprevistos e contas variáveis. A orientação de consumo consciente da Susep alerta para promoções e parcelas pequenas que, somadas, podem apertar o orçamento. Planejar não impede comprar; ajuda a decidir quando há condições.
Como perceber que uma compra pode fazer falta depois?
O risco aumenta quando alguém pensa apenas na parcela do mês e esquece os outros pagamentos. Antes de passar o cartão, é possível fazer uma conferência rápida das prioridades. Ela não elimina toda surpresa, mas ajuda a enxergar o custo além do entusiasmo.
- Uso real: vou utilizar esse produto com frequência ou ele provavelmente ficará guardado depois da empolgação inicial?
- Contas próximas: depois da compra, haverá dinheiro para alimentação, moradia, transporte e pagamentos que já estão marcados?
- Preço total: quanto vou pagar somando todas as parcelas, e não apenas o valor anunciado por mês?
- Alternativa: posso aproveitar algo que já tenho, consertar um objeto ou esperar até juntar o valor?
- Consequência: se surgir uma despesa inesperada, vou precisar vender ou deixar de usar algo importante?
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O conselho antigo não proíbe os pequenos prazeres
O provérbio não diz que toda compra por vontade é errada. Um presente ou um passeio podem fazer sentido quando cabem nas finanças. O alerta se dirige ao momento em que o prazer imediato domina de necessidades já conhecidas.
A lição fica mais clara quando se compara a compra e a possível perda. Uma promoção termina rapidamente; a falta de um bem essencial pode afetar muitos dias. Escolher com calma preserva a chance de comprar sem sacrificar o que sustenta a rotina.
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