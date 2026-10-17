O provérbio sobre compras desnecessárias mostra o risco de gastar com algo dispensável e precisar vender um bem útil para pagar as contas da família. A frase contrasta o prazer imediato da compra com a perda do que é essencial e explica como determinada promoção pode comprometer o orçamento doméstico.

O que o provérbio diz sobre quem compra sem precisar?

O dito aparece em espanhol como “Quien compra lo superfluo, tiene que vender lo necesario”. A coletânea de refrães de Gaudencio Ongay, indexada no NAVArchivo, registra a expressão sob o número Q-2482, entre outras advertências sobre compras sem planejamento.

Na tradução, supérfluo significa algo dispensável, enquanto o necessário é aquilo que faz falta. O contraste também aparece na explicação de consumo essencial e supérfluo: nem tudo que se deseja é indispensável, embora uma necessidade possa mudar conforme a situação.

O prazer de comprar algo novo nem sempre compensa as dificuldades que podem aparecer depois.

O prazer da compra pode durar menos que a dívida

Imagine alguém que vê um aparelho em promoção e compra sem planejar. Na hora, o desconto parece uma vitória. Depois chegam a conta de luz, o aluguel e as parcelas. O produto novo continua em casa, mas o dinheiro reservado para despesas básicas já não está disponível.

Se faltar dinheiro, essa pessoa talvez precise vender uma ferramenta de trabalho ou outro bem que usa todos os dias. É uma situação ilustrativa, não uma regra. A perda pode ser maior que o preço pago pelo item comprado por impulso.

Por que uma promoção nem sempre representa economia?

Um desconto só ajuda quando a compra atende a uma necessidade real e cabe no orçamento. Pagar menos por algo inútil ainda significa gastar. A Caixa Econômica Federal recomenda diferenciar desejo e necessidade antes de comprar, justamente porque o dinheiro disponível é limitado.

O texto do Em Foco sobre preço e valor mostra outra diferença importante: etiqueta barata não garante utilidade. Quem compra só para aproveitar uma oferta pode terminar com menos dinheiro para o essencial, mesmo tendo conseguido um preço menor.

Separar desejo de necessidade protege as contas

O primeiro passo é conhecer quanto entra e quanto sai no mês. Alimentação, moradia, transporte e outros compromissos precisam ter espaço antes dos gastos adiáveis. No guia de diferença entre desejo e necessidade, a Caixa sugere perguntas simples para evitar decisões por impulso.

Também vale guardar alguma margem para imprevistos e contas variáveis. A orientação de consumo consciente da Susep alerta para promoções e parcelas pequenas que, somadas, podem apertar o orçamento. Planejar não impede comprar; ajuda a decidir quando há condições.

A mensagem convida a pensar sobre a diferença entre aquilo que queremos e o que realmente precisamos.

Como perceber que uma compra pode fazer falta depois?

O risco aumenta quando alguém pensa apenas na parcela do mês e esquece os outros pagamentos. Antes de passar o cartão, é possível fazer uma conferência rápida das prioridades. Ela não elimina toda surpresa, mas ajuda a enxergar o custo além do entusiasmo.

Antes de decidir, estas perguntas ajudam a tornar o gasto mais claro:

Uso real: vou utilizar esse produto com frequência ou ele provavelmente ficará guardado depois da empolgação inicial?

vou utilizar esse produto com frequência ou ele provavelmente ficará guardado depois da empolgação inicial? Contas próximas: depois da compra, haverá dinheiro para alimentação, moradia, transporte e pagamentos que já estão marcados?

depois da compra, haverá dinheiro para alimentação, moradia, transporte e pagamentos que já estão marcados? Preço total: quanto vou pagar somando todas as parcelas, e não apenas o valor anunciado por mês?

quanto vou pagar somando todas as parcelas, e não apenas o valor anunciado por mês? Alternativa: posso aproveitar algo que já tenho, consertar um objeto ou esperar até juntar o valor?

posso aproveitar algo que já tenho, consertar um objeto ou esperar até juntar o valor? Consequência: se surgir uma despesa inesperada, vou precisar vender ou deixar de usar algo importante?

Leia também: Steve Jobs sobre entender por que certos acontecimentos precisaram fazer parte do caminho: “Você não pode ligar os pontos olhando para a frente, só pode ligá-los olhando para trás”

O conselho antigo não proíbe os pequenos prazeres

O provérbio não diz que toda compra por vontade é errada. Um presente ou um passeio podem fazer sentido quando cabem nas finanças. O alerta se dirige ao momento em que o prazer imediato domina de necessidades já conhecidas.

A lição fica mais clara quando se compara a compra e a possível perda. Uma promoção termina rapidamente; a falta de um bem essencial pode afetar muitos dias. Escolher com calma preserva a chance de comprar sem sacrificar o que sustenta a rotina.