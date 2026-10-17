O ditado “Em Roma, faça como os romanos” recomenda observar costumes locais antes de exigir mudanças. Vale para viagens, visitas e mudanças de cidade. Adaptar cumprimentos e horários mostra respeito, mas não obriga aceitar práticas discriminatórias nem situações que coloquem a segurança e os direitos em risco.

O conselho começa pela observação

O provérbio apresenta uma regra de convivência: quem chega a um lugar deve entender os hábitos locais antes de criticá-los. Em uma visita, isso pode significar perguntar onde deixar os sapatos, que horário seguir ou como participar de uma refeição.

Esses gestos não exigem que a pessoa abandone a própria identidade. São ajustes razoáveis de comportamento para evitar desrespeito. Entender uma prática ajuda na adaptação, sem assumir que os hábitos de casa valem em todo lugar. A convivência melhora quando todos conseguem explicar suas necessidades com educação.

Nem sempre aquilo que parece normal em nossa rotina é visto da mesma maneira por outras pessoas.

De onde vem a referência a Roma?

O Refranero Multilingüe do Instituto Cervantes registra a expressão espanhola “Donde fueres, haz lo que vieres” e cita versões com Roma. O sentido é ajustar os próprios modos aos do lugar visitado, por educação e para evitar conflitos.

A referência também aparece no romance Dom Quixote. Em uma cena narrada por Miguel de Cervantes, Sancho observa um grupo e decide acompanhar um costume à mesa. A obra mostra como o ditado já circulava em contextos sociais muito anteriores ao turismo moderno.

Como aplicar o ditado em viagens e visitas?

Uma pessoa que visita outra família pode descobrir um horário diferente para jantar ou uma regra para entrar na casa. O primeiro passo é perguntar sem ironia e tentar seguir a prática quando ela for simples e segura.

Algumas situações mostram como adaptar-se pode ser uma atitude de respeito:

Visita : perguntar se é costume tirar os sapatos ao entrar.

: perguntar se é costume tirar os sapatos ao entrar. Refeição : esperar a orientação de quem recebe sobre horários e lugares.

: esperar a orientação de quem recebe sobre horários e lugares. Comunidade : observar regras coletivas de silêncio e uso de espaços.

: observar regras coletivas de silêncio e uso de espaços. Viagem: buscar informações sobre cumprimentos e vestimentas apropriadas.

Em outra cidade, hábitos de fila, silêncio em espaços e formas de cumprimento também variam. Observar antes de julgar evita tratar uma diferença cultural como defeito. Quando houver dúvida, uma pergunta respeitosa costuma funcionar melhor do que uma comparação depreciativa. Os anfitriões podem oferecer orientações sem exigir adivinhação dos visitantes.

O respeito aos costumes tem limites

Adaptar-se não significa aceitar violência, discriminação ou condutas ilegais. Nenhum provérbio substitui direitos básicos ou obriga alguém a colocar a própria segurança em risco. A convivência também permite explicar, com calma, por que determinada prática não pode ser seguida.

O respeito funciona nos dois sentidos. Quem recebe visitantes pode apresentar seus costumes sem humilhar ninguém por desconhecê-los. Explicar uma regra é diferente de impô-la de forma agressiva. Uma boa adaptação nasce do diálogo, e não da exigência de obediência sem perguntas.

A mensagem convida a respeitar tradições que podem parecer estranhas em um primeiro momento.

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Como respeitar diferenças sem perder seus limites?

O verbete da Wikipédia sobre o conceito de provérbio lembra que ditados condensam experiências coletivas. Por isso, uma frase curta não resolve todos os casos. A avaliação depende das pessoas envolvidas, das regras e dos possíveis danos.

Outro artigo do Em Foco discute limites claros para uma boa convivência entre vizinhos. Juntas, as duas ideias ajudam a definir um equilíbrio: adaptar costumes razoáveis, respeitar quem pensa diferente e preservar limites quando uma exigência ultrapassa o bom senso.