EM FOCO Resumo da matéria 01 Sentido figurado A expressão fala de recusar informações que já foram apresentadas, não de uma limitação da visão ou de uma deficiência física. 02 Fato não é opinião Não conhecer um dado é diferente de rejeitá-lo sem exame. Discordar de boa-fé também não equivale a fingir que algo não existe. 03 Um caminho de diálogo Valores, datas e registros permitem discutir questões concretas. Perguntas claras podem ajudar mais do que acusações sobre a atitude do outro.

Diante de erros persistentes, o provérbio não há pior cego descreve a recusa em reconhecer um problema. As contas não fecham e alguém insiste que nada mudará. A visão aparece em sentido figurado: a expressão fala da recusa de reconhecer uma informação que já está disponível, não de deficiência visual.

O que significa dizer que não há pior cego?

O ditado não há pior cego do que aquele que não quer ver aparece na família dos provérbios, frases curtas que usam comparações para transmitir uma ideia. Aqui, “ver” significa reconhecer uma informação, não enxergar com os olhos.

A crítica recai sobre quem recebe sinais ou explicações e decide não considerá-los. É diferente de não ter acesso aos dados. A expressão trata de uma recusa em admitir algo que contraria o que a pessoa deseja acreditar, e não da capacidade de perceber imagens.

O ditado mostra como o medo de aceitar a realidade pode afetar nossas escolhas.

Qual é a diferença entre não saber e não querer reconhecer?

Pense em um orçamento doméstico que fecha no vermelho por vários meses. Quem nunca conferiu os gastos pode simplesmente desconhecer o problema. Mas quem vê os números e insiste que está tudo normal demonstra uma resistência diante da informação já disponível.

O mesmo vale para um projeto com o mesmo erro repetido. Se a falha ainda não foi identificada, falta conhecimento. Se foi explicada, documentada e continua sendo negada sem avaliação, existe uma diferença entre desconhecer e evitar reconhecer. A frase se refere principalmente ao segundo caso.

Em quais situações esse ditado costuma fazer sentido?

Essa recusa pode aparecer quando reconhecer o problema exigiria uma conversa difícil ou uma mudança de planos. Alguém percebe atrasos frequentes, mas promete a si mesmo que tudo será resolvido sozinho. Outra pessoa vê despesas crescerem e continua fazendo compromissos financeiros como antes.

Também é preciso cuidado para não usar o ditado como ofensa contra quem discorda. Duas pessoas podem analisar os mesmos dados e chegar a conclusões distintas de boa-fé. A recusa em examinar provas é diferente de ter uma interpretação própria ou de precisar de mais informações.

A seguir listamos quatro sinais ignorados que ilustram a recusa em reconhecer um problema:

Contas atrasadas: os avisos chegam, mas a pessoa evita conferir o valor que deve.

os avisos chegam, mas a pessoa evita conferir o valor que deve. Erro no projeto: a mesma falha reaparece e ninguém aceita examinar a causa.

a mesma falha reaparece e ninguém aceita examinar a causa. Prazo perdido: vários alertas são ignorados enquanto se insiste que tudo está no horário.

vários alertas são ignorados enquanto se insiste que tudo está no horário. Informação descartada: um dado é rejeitado apenas por contrariar o resultado que se queria.

Os sinais nem sempre faltam, mas podem ser ignorados por quem não quer mudar.

Leia também: O provérbio sobre quem recebe reconhecimento de fora, mas continua sendo pouco valorizado por quem o conhece há anos: “Ninguém é profeta em sua terra”

Como conversar com alguém que evita encarar os fatos?

Repetir a frase em tom de acusação pode fechar ainda mais a conversa. Uma abordagem mais útil é apresentar um fato verificável, como uma data, um valor ou um erro registrado, e perguntar como a outra pessoa interpreta aquilo. Isso abre espaço para discutir o problema concreto.

Se houver discordância, vale esclarecer de onde cada dado veio e quais pontos ainda não estão confirmados. O objetivo não é obrigar alguém a concordar imediatamente. É tornar possível a análise da informação, sem transformar toda diferença de opinião numa disputa pessoal.

A seguir listamos quatro maneiras de abordar fatos sem transformar a conversa em acusação:

DADOS EM FOCO Da negação à análise Exemplos de da negação à análise Problema Frase que fecha a conversa Pergunta que ajuda Gastos acima do previsto “Está tudo normal” “Quanto entrou e saiu?” Atraso constante “Acontece uma vez só” “Quantas datas mudaram?” Erro repetido “Não tem falha nenhuma” “O que mostram os registros?” Resultado abaixo da meta “Os dados não importam” “Qual meta foi usada?”

Por que reconhecer o problema muda a situação?

Reconhecer um problema não significa ter uma solução pronta. Às vezes, admitir que algo deu errado é apenas o começo. Ainda assim, essa etapa permite definir o que precisa ser verificado e quais escolhas podem evitar que a mesma dificuldade continue se repetindo.

O sentido de não há pior cego está na distância entre receber um sinal e decidir examiná-lo. O ditado lembra que ignorar as contas, os atrasos ou os erros não faz esses fatos desaparecerem. Aceitar olhar para eles é o primeiro passo para agir com mais clareza.