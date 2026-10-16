EM FOCO Resumo da matéria 01 A horta como imagem O cão não come os vegetais, mas impede que outros os comam. Essa contradição dá sentido ao provérbio espanhol. 02 Controle sem proveito A crítica mira quem não deseja uma oportunidade ou objeto e, mesmo assim, não permite que outra pessoa aproveite. 03 Nem toda recusa Proteger um bem, cumprir uma regra ou evitar prejuízo pode justificar uma negativa. O problema é impedir sem motivo concreto.

O cão do hortelão vigia verduras sem pretender comê-las e afasta outros animais. Essa cena forma um provérbio espanhol sobre alguém que não aproveita uma oportunidade, mas impede outra pessoa de aproveitá-la. A crítica não está na falta de interesse, e sim na vontade de impedir sem qualquer benefício próprio.

Por que o cão do hortelão não deixa ninguém comer?

A imagem do cão do hortelão é fácil de visualizar: o animal protege uma plantação que não pretende comer. O provérbio usa uma cena concreta para falar de pessoas que bloqueiam algo útil, mesmo sem desejar aquilo para si.

O sentido não é que toda recusa de empréstimo seja injusta. O alvo da expressão é uma proibição sem proveito próprio, usada para impedir o benefício de outra pessoa. Por isso, a história do cão funciona como comparação com o controle exercido apenas por querer controlar.

A mensagem mostra como a inveja pode influenciar escolhas do cotidiano.v

Que comportamento o provérbio espanhol critica?

O registro espanhol aparece como “El perro del hortelano, que ni come ni deja comer”. A diferença entre não querer algo e não deixar que outro queira sustenta o humor amargo do ditado. A intenção de impedir pesa mais que qualquer necessidade real.

Imagine um objeto parado numa prateleira durante meses. O dono não usa, mas recusa emprestá-lo apenas porque não deseja ver outra pessoa aproveitando. Não se trata de uma regra geral sobre propriedade. O exemplo mostra a atitude de bloquear sem motivo prático declarado.

Onde essa atitude aparece na vida cotidiana?

O comportamento também pode surgir em atividades coletivas. Uma pessoa abandona uma tarefa, mas não aceita que um colega a conclua. Outra recusa participar de um passeio e tenta impedir que os amigos sigam sem ela. Em ambos os casos, o impedimento vira o centro da situação.

Há uma diferença importante entre discordar de um plano e desejar que ele fracasse. Discordar permite explicar limites, custos ou riscos. Já o controle por ressentimento aparece quando alguém prefere que ninguém tenha acesso à oportunidade, embora também não pretenda utilizá-la.

A seguir listamos quatro exemplos de bloqueio que lembram a imagem do cão da horta:

Objeto guardado: algo permanece sem uso e é negado apenas para ninguém aproveitar.

algo permanece sem uso e é negado apenas para ninguém aproveitar. Tarefa abandonada: alguém deixa um projeto, mas impede que outra pessoa dê continuidade.

alguém deixa um projeto, mas impede que outra pessoa dê continuidade. Passeio recusado: uma pessoa não quer participar e tenta impedir que o grupo vá.

uma pessoa não quer participar e tenta impedir que o grupo vá. Oportunidade bloqueada: quem não tem interesse também não admite que outro aceite a chance.

Leia também: O provérbio sobre quem recebe reconhecimento de fora, mas continua sendo pouco valorizado por quem o conhece há anos: “Ninguém é profeta em sua terra”

Nem sempre o incômodo está em perder algo, mas em ver alguém conseguir.

Como distinguir cuidado legítimo de vontade de impedir?

Nem toda negativa é sinal do comportamento descrito no ditado. Um objeto pode ser frágil, caro, pessoal ou necessário no futuro. Recusar seu empréstimo pode ser uma decisão legítima. O provérbio se aplica melhor quando não existe justificativa concreta além de impedir a outra pessoa.

Uma pergunta ajuda a distinguir as situações: “Se eu não vou usar isso, qual motivo real me leva a barrar o uso por outra pessoa?”. A resposta pode envolver segurança ou responsabilidade. Quando o motivo é apenas não querer que o outro aproveite, a imagem da horta fica mais próxima.

A seguir listamos quatro diferenças práticas entre proteger algo e apenas impedir seu uso:

DADOS EM FOCO Proteção ou impedimento? Exemplos de proteção ou impedimento? Situação Limite com motivo Bloqueio sem interesse Objeto emprestado Precisa dele amanhã Está parado, mas ninguém pode usar Tarefa em grupo Depende de autorização Ninguém pode terminar a tarefa Passeio com amigos Há um risco explicado O grupo não deve ir sem mim Uso de um espaço Existe uma regra comum Não uso e também não permito

O que essa imagem ensina sobre dividir oportunidades?

O provérbio não pede que ninguém entregue tudo o que possui. Ele questiona situações em que a oportunidade se perde porque alguém quer manter o controle, mesmo sem benefício próprio. É uma diferença pequena na aparência, mas importante para entender a crítica feita pelo ditado.

Na imagem final, a horta continua cheia e ninguém come. O cão do hortelão ajuda a perceber quando uma escolha deixa de proteger algo importante e passa a impedir por impedir. Reconhecer essa diferença abre espaço para acordos mais justos e decisões mais claras.