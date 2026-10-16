EM FOCO Resumo da matéria 01 Mapa na memória Em Londres, quem deseja conduzir o tradicional táxi preto enfrenta um exame que exige saber caminhos e pontos importantes sem depender apenas de aplicativos. 02 Prova desde 1865 O teste The Knowledge foi criado no século XIX e envolve milhares de ruas e centenas de rotas de referência pela capital britânica. 03 Treino de anos Os candidatos estudam as rotas, percorrem a cidade e passam por avaliações até demonstrar que conseguem orientar passageiros por diferentes trajetos.

Em Londres, dirigir o tradicional táxi preto exige passar pelo The Knowledge, exame tradicional criado em 1865. O candidato estuda cerca de 25 mil ruas, monumentos e centenas de rotas. A preparação pode durar vários anos, pois não basta conhecer um caminho: é preciso saber ligar destinos por ruas diferentes.

Por que os taxistas de Londres precisam decorar tantas ruas?

O The Knowledge é uma exigência de conhecimento geográfico para candidatos à licença do tradicional táxi preto. A ideia é que o motorista saiba encontrar trajetos entre diferentes pontos de Londres, inclusive quando uma rua precisa ser evitada ou o passageiro muda de destino.

Esse exame foi criado em 1865 e continua associado ao serviço dos black cabs. Diferentemente de um transporte contratado antecipadamente, o táxi pode receber o destino durante a corrida. Por isso, conhecer pessoalmente o mapa faz parte da formação dos profissionais.

Londres oferece um serviço de navegação reconhecido por sua extrema eficiência – Créditos: depositphotos.com / AlenaKr

O que realmente entra no exame The Knowledge?

A base do exame The Knowledge inclui as chamadas 320 rotas, usadas como ponto de partida para estudar caminhos no centro. A avaliação não se limita a decorar uma lista: é preciso entender as ligações entre ruas e lugares importantes.

Segundo a administração de Londres, o desafio inclui cerca de 25 mil ruas e 100 mil pontos de referência. Essa contagem aparece em explicação oficial sobre o teste e ajuda a dimensionar a memória exigida para dirigir o táxi tradicional.

Como um candidato se prepara para responder sem mapa?

O treinamento costuma envolver percorrer os trajetos e associar nomes a esquinas, entradas e saídas. O guia da Transport for London reúne as rotas básicas, mas não substitui a experiência real nas ruas, onde os detalhes ficam mais fáceis de lembrar.

Também são praticadas respostas em voz alta, para que o candidato consiga explicar um caminho de forma rápida e organizada. O objetivo é montar um mapa mental que ajude a ligar diferentes bairros sem depender de uma única sequência pronta.

A seguir listamos quatro etapas de aprendizado que fazem parte dessa preparação:

Rotas básicas: aprender as 320 ligações indicadas no guia de preparação.

aprender as 320 ligações indicadas no guia de preparação. Pontos de interesse: localizar estações, hotéis, hospitais e outros destinos procurados.

localizar estações, hotéis, hospitais e outros destinos procurados. Percurso real: circular pelas vias para reconhecer curvas, acessos e cruzamentos.

circular pelas vias para reconhecer curvas, acessos e cruzamentos. Treino oral: explicar caminhos sem consultar um mapa durante a resposta.

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Londres encanta visitantes com o charme de seus tradicionais táxis pretos – Créditos: depositphotos.com / AlenaKr

Por que essa preparação pode durar vários anos?

O tempo de estudo varia conforme a rotina de cada candidato. A preparação para o The Knowledge pode ocupar anos porque exige conhecer uma rede grande de ruas, consolidar caminhos e enfrentar avaliações que testam a capacidade de indicar rotas.

As provas incluem etapas escritas e conversas nas quais os examinadores pedem trajetos entre pontos da cidade. Aprender as 320 rotas é apenas a base: o candidato precisa demonstrar que compreende as conexões e responde com segurança.

A seguir listamos quatro exigências conhecidas que mostram a dimensão desse exame:

DADOS EM FOCO O que envolve o The Knowledge Comparação: o que envolve o the knowledge. Parte do exame O que o candidato estuda Por que importa 320 rotas Caminhos de referência Ajudam a ligar diferentes ruas 25 mil ruas Rede viária central Amplia as opções de percurso Pontos conhecidos Locais e edifícios importantes Facilitam encontrar destinos Avaliações Respostas sobre trajetos Testam o conhecimento do mapa

O que torna o táxi preto uma tradição londrina?

O táxi preto é conhecido pelo formato próprio e pela presença nas ruas da capital britânica. Seu valor cultural não depende apenas do veículo: a formação exigida dos motoristas também ajuda a distinguir esse serviço de outras formas de transporte.

Mesmo com aplicativos de navegação, o The Knowledge segue mostrando a importância do conhecimento das ruas. Em Londres, o exame liga uma tradição iniciada no século XIX ao cuidado de chegar a destinos que mudam de uma corrida para outra.