EM FOCO Resumo da matéria 01 Errar faz parte O ditado espanhol lembra que toda pessoa pode se enganar ao falar, mesmo quando procura se expressar com cuidado. 02 Corrigir é possível Uma palavra trocada ou uma informação imprecisa pode ser reconhecida e corrigida, sem transformar o episódio em vergonha permanente. 03 Falar sem perfeição Participar de conversas não exige acertar todas as frases; exige cuidado com o que se diz e disposição para aprender.

O provérbio “Quem tem boca se engana” lembra que ninguém acerta tudo o que diz. A expressão espanhola serve para desculpar equívocos de fala e pode encorajar quem evita conversas por insegurança. Seu sentido não é permitir afirmações irresponsáveis, mas reconhecer que errar e corrigir fazem parte de qualquer diálogo.

O que significa o provérbio quem tem boca se engana?

O ditado vem do espanhol “El que tiene boca, se equivoca”. Trata-se de um provérbio, uma frase curta que transmite uma observação popular. Aqui, a ideia central é simples: mesmo alguém atento pode trocar nomes, se confundir ou escolher uma palavra inadequada.

O Instituto Cervantes registra que a expressão serve para desculpar equívocos. Ela não descreve um tipo de personalidade nem mede inteligência. Seu alvo é o erro comum da linguagem, algo que pode ocorrer em uma conversa informal, numa apresentação ou ao explicar uma informação.

Devolver as chaves e concluir a conferência do imóvel são etapas que podem gerar conflitos.

Por que o ditado não autoriza falar sem cuidado?

Reconhecer que todos podem errar não transforma boatos em fatos. Uma pessoa que apresenta dados sem verificar continua responsável pelo que disse. O direito de corrigir anda junto com o cuidado de conferir, principalmente quando uma afirmação pode prejudicar alguém.

Também existe diferença entre um deslize e uma tentativa de enganar. Trocar uma palavra sem querer pede esclarecimento; inventar uma história envolve outra escolha. O ditado fala da falibilidade humana, não de uma licença para repetir erros ou ignorar consequências reais.

Como reagir quando uma palavra sai errada?

Ao perceber que uma palavra saiu diferente do esperado, a saída mais direta costuma ser explicar o que se queria dizer. Uma correção curta evita que o mal-entendido cresça. Não é necessário fingir que nada aconteceu nem repetir desculpas até tornar a conversa mais difícil.

Se a dúvida envolve um fato, vale verificar a informação antes de insistir nela. Dizer que não sabe a resposta também pode ser útil. O reconhecimento do erro abre espaço para novas informações e reduz a pressão de parecer alguém que domina todos os assuntos.

A seguir listamos quatro formas de aplicar a ideia em situações que podem acontecer no cotidiano:

Palavra trocada : Explique de forma simples qual termo queria usar e siga a conversa.

: Explique de forma simples qual termo queria usar e siga a conversa. Dado incorreto : Verifique a informação e apresente a correção de forma clara.

: Verifique a informação e apresente a correção de forma clara. Mal-entendido : Pergunte como a outra pessoa compreendeu a frase antes de reagir.

: Pergunte como a outra pessoa compreendeu a frase antes de reagir. Dúvida legítima: Assuma que ainda não sabe, sem inventar uma resposta para preencher o silêncio.

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O caso coloca em discussão os limites das cobranças após a saída de um inquilino.

Em quais situações uma correção melhora a conversa?

Em uma reunião, uma data confundida pode ser corrigida antes que o grupo tome uma decisão. Entre amigos, uma brincadeira mal compreendida pode exigir explicação. Nos dois casos, assumir o que foi dito ajuda mais do que culpar automaticamente a reação de outra pessoa.

Durante um debate, ouvir uma correção também exige disposição. Quem aponta o erro pode explicar o fato sem humilhar o interlocutor. O respeito na conversa facilita mudanças de opinião e evita que cada desacordo se transforme em uma disputa sobre quem tem razão.

A seguir listamos três situações comuns que ajudam a visualizar como essa reflexão aparece na prática:

DADOS EM FOCO Erro, responsabilidade e resposta Erro, responsabilidade e resposta Situação O que aconteceu Resposta possível Nome trocado Deslize de fala Corrigir imediatamente Informação imprecisa Fato ainda não verificado Conferir e esclarecer Frase mal entendida Sentido ficou ambíguo Explicar a intenção

É possível falar com segurança sem exigir perfeição?

O receio de falar errado pode fazer alguém deixar uma dúvida importante sem resposta. O provérbio lembra que participar envolve a possibilidade de se equivocar. O objetivo da conversa pode ser entender melhor o assunto, e não demonstrar perfeição diante de todos.

Falar com cuidado continua necessário, principalmente sobre assuntos sérios. Mas o erro reconhecido também pode ensinar. “Quem tem boca se engana” resume essa convivência entre responsabilidade e liberdade para participar, sem exigir que ninguém tenha uma resposta pronta para tudo.