EM FOCO Resumo da matéria 01 Barreira com ventilação A tela permite manter a janela aberta e dificulta a entrada de mosquitos quando não há frestas ou rasgos. 02 Encaixe é decisivo Medidas corretas, fechamento das bordas e conservação da trama ajudam a manter a barreira funcionando no dia a dia. 03 Não basta a tela Eliminar água parada e seguir outras medidas de prevenção continua necessário, mesmo em casas com portas e janelas teladas.

Uma tela mosquiteira bem ajustada permite ventilar o quarto pela janela aberta e dificulta a entrada de insetos. Mas frestas nas bordas, rasgos e portas sem fechamento reduzem a proteção. A tela é uma medida útil contra picadas e deve acompanhar a eliminação de qualquer água parada perto da residência.

Por que a tela mosquiteira pode ajudar na proteção?

A tela mosquiteira funciona como barreira física nos vãos de portas e janelas. A trama deixa passar o ar, mas dificulta a passagem dos insetos quando está bem conservada e fechada. Uma fresta lateral pode reduzir bastante sua utilidade.

O Ministério da Saúde inclui telas em portas e janelas entre as formas de diminuir o contato com mosquitos. Isso vale como proteção complementar, não como garantia de que nenhum inseto entrará. A instalação precisa acompanhar o formato e a abertura da janela.

O encaixe correto ajuda a impedir a passagem de insetos sem bloquear a circulação de ar.

O que os estudos mostram sobre casas com telas?

Um estudo com casas em Mérida, no México, publicado na revista Tropical Medicine & International Health, comparou residências com telas fixadas em portas e janelas e casas sem essa proteção. Os pesquisadores avaliaram a presença do mosquito transmissor da dengue dentro dos imóveis.

O estudo Protective effect of house screening against indoor Aedes aegypti in Mérida, Mexico: A cluster randomised controlled trial encontrou menos mosquitos dentro das casas protegidas. Isso apoia o uso da barreira, mas não significa proteção total ou a mesma redução em todas as residências.

Como instalar a tela sem deixar passagem nas bordas?

Meça o vão em diferentes pontos antes de escolher a estrutura da tela. As bordas devem encostar corretamente no batente, sem cantos soltos. Em janelas de correr ou abrir, confirme se o sistema não impede o fechamento normal nem compromete a saída de emergência.

Para uma instalação firme, siga as instruções do material e do sistema de fixação escolhido. Verifique todos os lados depois de montar. Se uma porta fica aberta constantemente, mesmo uma tela perfeita na janela não impede que mosquitos entrem por outro acesso.

A seguir listamos 4 pontos que precisam ser verificados na instalação que ajudam a observar o problema:

Medir a abertura: Confira largura e altura do vão antes de comprar a tela e a moldura.

Confira largura e altura do vão antes de comprar a tela e a moldura. Fechar as bordas: Verifique cantos e encaixes para reduzir espaços por onde insetos passariam.

Verifique cantos e encaixes para reduzir espaços por onde insetos passariam. Observar rasgos: Substitua a trama danificada e confira se a fixação permanece firme.

Substitua a trama danificada e confira se a fixação permanece firme. Checar portas: Veja se portas teladas fecham corretamente depois de cada passagem.

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Nem sempre basta escolher uma boa tela para conseguir o resultado esperado.

Que cuidados mantêm a tela funcionando?

Com o uso, sujeira, vento e manuseio podem causar rasgos e folgas. Observe especialmente o encontro entre tela e moldura, onde pequenas aberturas passam despercebidas. Faça a limpeza sem danificar a trama e substitua peças que perderam firmeza.

Além disso, confira se a porta com tela volta à posição fechada depois de passar. O cuidado deve considerar o movimento de pessoas, animais e objetos. Uma tela deslocada pode parecer instalada normalmente, mas deixar um caminho aberto para os insetos.

A seguir listamos 3 condições que mudam a proteção da casa que ajudam a comparar as opções:

DADOS EM FOCO Cuidados em cada situação Situações e cuidados recomendados no tema abordado Situação O que observar Cuidado indicado Tela esticada e sem frestas Barreira física mais contínua Inspecionar bordas e cantos Tela frouxa ou rasgada Possível passagem de mosquitos Ajustar ou substituir Tela boa, mas água parada Ainda há locais de reprodução Eliminar criadouros

A tela dispensa outros cuidados contra o mosquito?

A proteção dentro de casa precisa continuar do lado de fora. O Aedes aegypti se reproduz em locais com água parada, como pratos de vasos, baldes e recipientes descobertos. Por isso, limpar o quintal e eliminar criadouros é uma medida central.

O Ministério da Saúde orienta combinar prevenção de criadouros com formas individuais de evitar picadas, conforme a situação. A tela bem ajustada ajuda a manter a janela aberta com menos entrada de mosquitos, mas não substitui inspeções frequentes nos locais que acumulam água.